Где мои 17 лет? Еще одна ученица Тутберидзе близка к уходу из большого спорта

Сама она была настроена бороться, но результаты и история пока против.

Майя Хромых, о которой мы писали как о самой статусной участнице чемпионата Москвы, но отнюдь не фаворитке, на выходных не смогла попасть даже в топ-6 из 12 фигуристок. Еще раз повторимся — на городском уровне, где большинство соперниц не набирали за карьеру даже 180 баллов за две программы. И кажется, это может означать только одно — перспектива завершения карьеры одной из талантливых учениц Этери Тутберидзе, которая в олимпийском сезоне обыграла в Будапеште будущую чемпионку Пекина Анну Щербакову и подходила к чемпионату России в статусе одной из темных лошадок.

Недокрут на одинарном

На чемпионате столицы она заняла седьмое место, и без горести и слез смотреть на прокаты было трудно. В короткой программе стала восьмой (при этом по компонентам выиграла), лишившись каскада после падения с тройного лутца — видимо, не стоило рисковать. Также судьи отметили неясное ребро на флипе.

В произвольной все было еще печальнее. Седьмое место и — даунгрейд, то есть недокрут более чем 180 градусов на ойлере (да, и такое бывает), недокрут на двойном акселе, «бабочка» на флипе (при этом с неясного ребра!), отсутствие базовой позиции во вращении и, как следствие, даже более сдержанные оценки за компоненты (по ним Майя была четвертой). Сумма — 160,10, Хромых оказалась впереди... Медведевой, правда, не той, а Елизаветы, которая тоже в свое время пыталась удержаться в «Хрустальном».

Согласитесь, это не та Хромых, которая делала прекрасные четверные тулупы и сальховы. Если #Майяуженеможет, то стоит ли пытаться? Это извечный вопрос, на который верный ответ знает только она — даже не тренеры и не родители. При этом тагильчанка была включена в резервный список сборной России. Впрочем, федерация всегда может подкорректировать список тех, кто получает ставку, — в свое время о схожих решениях рассказывала после неудачных выступлений Станислава Константинова.

Майе, безусловно, стоит выразить поддержку и респект за старания, но не лучшей ли поддержкой в данном случае будет помочь подумать о будущем? Это не цинизм, а предложение, так сказать, шире взглянуть на жизнь. Тем более что здоровье у фигуристов не бесконечное.

Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Предшественницы

Хромых рискует стать очередной в списке фигуристов, завершивших свою карьеру в 17 лет. Как показывает статистика, это самый частый возраст, при котором у учениц Тутберидзе возникают проблемы с карьерой. Есть и положительные случаи — однако рекордом можно считать казахстанку Элизабет Турсынбаеву, которая взяла серебро чемпионата мира в 19 лет. Причем через полгода она тоже исчезла.

Вот когда приостанавливали/завершали карьеры или уходили с вершин экс-ученицы Тутберидзе. Для удобства мы взяли список тех, кто упомянут на официальной странице группы Этери Тутберидзе во «ВКонтакте» — и кто в возрасте 17 лет или около еще был в группе. Все достижения упомянуты после наступления 17.

Алина Загитова — заняла два призовых места на этапах «Гран-при» сезона-2019/20, заняла последнее, шестое место в финале «Гран-при» в декабре 2019-го и объявила о «приостановке» карьеры. После исполнения 17-летия в спорте провела около шести месяцев.

Евгения Медведева — выиграла финал «Гран-при» 2016-го, чемпионаты России, Европы и мира 2017-го. На следующий сезон выигрывала все старты вплоть до травмы и чемпионата Европы, на котором заняла второе место (уже в 18 лет). На Олимпиаде-2018 проиграла 15-летней Алине Загитовой и ушла к Брайану Орсеру. Через сезон вернулась, но больше на соревнованиях не выступала. Последние соревнования — в 20 лет 1 месяц.

Анна Щербакова — заняла третье место на чемпионате России, второе на Европе и выиграла Олимпиаду-2022 в 17 лет 10 месяцев. После Олимпиады начиная с 18 лет перестала появляться на соревнованиях.

Александра Трусова — заняла второе место на чемпионате России, третье на Европе и второе на Олимпиаде-2022 в 17 лет 7 месяцев. После Олимпиады ушла к Светлане Соколовской, выступила на двух этапах «Гран-при России» и ушла в шоу.

Алена Косторная — сразу после 17-летия перешла в академию Евгения Плющенко, где не добилась больших результатов. Через сезон вернулась к Тутберидзе, занимала призовые места на этапах «Гран-при», но не смогла отобраться на Олимпиаду из-за травмы. Не завершила карьеру, а в 20 лет перешла в парное катание и отобралась на чемпионат России с Георгием Куницей.

Камила Валиева — вышла в сезон-2023/24, заняла четвертое место на домашнем этапе «Гран-при» в Казани, но выиграла этап в Москве. Выйдет на старт чемпионата России, несмотря ожидание вердикта по антидопинговому делу в CAS, но главным фаворитом чемпионата не является.

Дарья Усачева — до исполнения 17 получила серьезную травму на «Гран-при Японии» и на старты больше не выходила. Пробовалась в танцах, выступала в шоу, но в 17 лет 4 месяца объявила о завершении карьеры.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Майя Хромых — восстанавливалась от тяжелой травмы, но в 17 лет вышла в сезон-2023/24, заявив целью «доехать до этапов «Гран-при». Отобралась на чемпионат России после двух пятых мест. На чемпионате Москвы заняла седьмое.

Элизабет Турсынбаева — сумела в возрасте 19 лет 1 месяца завоевать серебро чемпионата мира, сделав первый в истории взрослых четверной сальхов. Но затем провела лишь один турнир в Шанхае и завершила карьеру из-за травм.

Юлия Липницкая — вышла в сезон-2015/16, однако пропускала соревнования, а на «Гран-при США» стала лишь шестой. В 17 лет 5 месяцев перешла к Алексею Урманову, выступила на нескольких соревнованиях, но больших успехов не имела. Завершила карьеру через год.

Полина Цурская — после 17-летия продержалась еще сезон, заняла 14-е место на чемпионате России в 17 лет 5 месяцев и ушла из спорта. Позже вернулась в «Хрустальный» тренером.

Полина Шелепень — в 17 лет перешла к Светлане Соколовской перед сезоном-2012/13, в нем же завершила карьеру.

Если Хромых удастся переломить тенденцию, это будет чудо.