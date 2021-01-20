Загитова против Медведевой на командном турнире. Мы получили дуэль мечты?

Потеря чемпионата Европы помогла России взглянуть на фигурное катание по-новому.

Дирекция спортивного вещания Первого канала официально объявила о проведении первого в истории отечественного фигурного катания коммерческого турнира. Первый организует кубок своего имени — уникальный командный турнир с большим призовым фондом, отдельным прыжковым фестивалем и голосованием болельщиков. Жеребьевка участников в прямом эфире, топовый состав участников и яркая презентация — есть ощущение, что наконец-то наши мольбы в адрес Федерации фигурного катания России (ФФККР) о новом подходе к спорту были услышаны.

Создатели Кубка намудрили с анонсом

Единственная причина критиковать новый командный турнир — это странности с его анонсом. Впервые информация просочилась в СМИ еще в начале января, когда инсайд опубликовал «Р-Спорт». Официально федерация комментировать эти новости не спешила, тем временем в Instagram внезапно появился аккаунт first channel cup. Как внезапно появился, так же внезапно и исчез. А на официальном сайте Первого канала в разделе «Фигурное катание» страница с анонсом командного турнира провисела меньше часа, после чего ее удалили. И только сегодня вышли официальные и окончательные анонсы.

Хочется надеется, что путаница с анонсом — единственная сложность, с которой столкнулся новый Кубок. Потому что, судя по всему, нас ждут соревнования мечты: практически лучший состав во всех видах со всеми нашими звездами, отдельный фестиваль по прыжкам, битва за приз зрительских симпатий и голосование в прямом эфире. Добавим к этому громкую афишу «Загитова против Медведевой».

Скорее всего, турнир станет первым проектом, где Первый попробует сращивать телеэфир с соревнованиями и нас ждет нечто вроде «Голоса» в формате фигурного катания. Задача у создателей Кубка — привлечь к нему разную аудиторию. Как хардкорную спортивную, так и рядовых зрителей Первого. Проект может зайти практически всем — это и не «Ледниковый период», где выдают в эфир записи месячной давности, и не классические спортивные старты, на которые редко «кликает» ключевая аудитория телеканала.

Обошли свои правила, пригласили мало пар

Есть ощущение, что руководитель дирекции спортивного вещания Первого Ольга Черносвитова (нет сомнений, что идейным вдохновителем Кубка была именно она) почитала заметные Telegram-каналы и статьи в крупнейших федеральных СМИ с просьбами организовать отдельный турнир по прыжкам, сделать из фигурного катания индустрию и проводить соревнования с призовым фондом, желательно за счет спонсоров. В итоге получился проект, который заинтересовал абсолютно всех.

Правда, совсем без странностей не обошлось. Многих удивила фраза из пресс-релиза, где указано, что к участию приглашаются спортсмены, занявшие на ЧР места с 1-го по 6-е. Только вот в мужском одиночном нет Антона Шулепова, который стал шестым, в женском прокатили мимо командника Елизавету Нугуманову и Майю Хромых, а в парном катании вовсе остановились на четырех дуэтах. У оргкомитета турнира, по сути, не было выбора. Точнее, выбор стоял между Дмитрием Алиевым и Шулеповым, Хромых с Нугумановой и Елизаветой Туктамышевой с Аленой Косторной. Из-за травм, COVID и прочих проблем ряд лидеров не приехали на ЧР (Алиев, Косторная) либо выступали в плохих кондициях и заняли низкое место (Туктамышева). Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым не смогли восстановиться даже к командному турниру и пропустят его. Это, кстати, главная потеря соревнований — кроме них, на Кубке Первого будут вообще все топы.

А насчет замен более успешных на ЧР фигуристов на более медийных все логично. Это не Кубок России с чемпионатом — официальные старты с регламентами, и здесь подобные действия в обход правил можно только поприветствовать. Разве что, возможно, не стоило обнародовать такой пункт, не было бы и казуса. Но, так как турнир коммерческий, самое главное для него — привлечь как можно большую аудиторию. Понятное дело, что та же Туктамышева сегодня интереснее большему числу людей, чем Хромых. Более того, стоило задуматься о необходимости приглашения Марка Кондратюка. Он неожиданно стал бронзовым призером ЧР, но Петр Гуменник выглядел бы на таком шоу-старте более предпочтительно

Что касается четырех пар вместо шести, то, если кроме топ-4 остальные наши спортивные дуэты неизвестны широкой публике, почему тогда в танцах нашли полный набор из шести участников? Чем принципиально лучше Аннабель Морозова с Андреем Багиным и Анастасия Скопцова с Кириллом Алешиным Аполлинарии Панфиловой с Дмитрием Рыловым и Ясмины Кадыровой с Иваном Бальченко? Рядовой болельщик одинаково мало знаком как с теми фигуристами, так и с этими. Смысла обделять пары не было никакого. Хотя, возможно, мы чего-то не знаем.

Другой не совсем ясный момент с составами — распределение по командам. Очевидно, что создатели Кубка вдохновлялись недавно проведенным американцами турниром Las Vegas Invitational, который помогал организовать крупнейший вещатель фигурного катания в США — NBC. Американцы сделали капитанами команд двух своих самых известных комментаторов и бывших фигуристов — Тару Липински и Джонни Вейра, а потом сами Липински и Вейр по очереди набирали себе состав.

Первый же проведет жеребьевку в прямом эфире, после чего обе команды придумают себе название и девиз. Капитанами у нас назначили двух самых популярных фигуристок, которые по разным причинам сами выступать пока (или уже) не могут, — Алину Загитову и Евгению Медведеву. Кроме того, номинально турнир пройдет под лозунгом противостояния «Загитова против Медведевой». Даже спустя три года после Олимпиады в Пхенчхане такая вывеска собирает миллионы, особенно она интересна рядовой публике, которая мало следит за спортом. Проблемой может стать только не совсем равноценный состав участников и правильный баланс сил между командами. Особенно проблемными будут танцы — равных Степановой и Букину на Кубке Первого после снятия Синициной и Кацалапова вообще нет, и команда, которая возьмет их к себе в состав, сразу же получит большое преимущество.

Но это тот самый случай, где результат и спортивная составляющая не на первом месте. Турнир стоит рассматривать скорее, как спортивное шоу с элементами соревнований. Нечто похожее есть, например, в хоккее и баскетболе, где проходят матчи всех звезд. Лига собирает лучших игроков сезона, самых популярных и известных своих игроков и заставляет их участвовать в забавных, а иногда и нелепых конкурсах. Там идет подсчет очков, баллов и есть условная борьба за победу, но главное в таких матчах всегда — это развлечение. Причем как для зрителей, так и для самих участников. Фигурному катанию подобного формата давно не хватало, так что, может, и к лучшему, что чемпионат Европы отменили. Без него вряд ли бы ФФККР стали заморачиваться с новыми турнирами, а если первый в истории Кубок Первого канала зайдет, то он наверняка станет ежегодным.

Участники турнира

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко

Расписание соревнований

Пятница, 5 февраля

Тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль

Суббота, 6 февраля

Командный турнир. Короткая программа

Воскресенье, 7 февраля

Командный турнир. Произвольная программа