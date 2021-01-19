Для чего Россия проводит командный турнир фигуристов и что из этого получится?

Командник в Москве может стать прорывом, но главная его интрига — сохранится ли он в календаре.

Сегодня днем на сайте Первого канала появился долгожданный анонс командного турнира фигуристов в Москве — наконец с ним начала наступать ясность.

Турнир пока окружен загадками

Но дальше начались аномалии — новость пропала с сайта. Ранее то же самое произошло со страницей в Instagram first_channel_cup: стоило новости о ней распространиться по Сети, как она пропала. От Первого канала информации не поступало, руководитель спортивной дирекции Ольга Черносвитова была недоступна для комментариев. Но, судя по подтверждениям участия фигуристов, турнир все же состоится и интригующая история с пропажей информации этому не помешает.

Скрин с сайта Первого канала.

Командные и, что важно, коммерческие турниры давно были нужны нашему фигурному катанию, чтобы поддержать положительную динамику в развитии. Мы писали о том, что они могут привести дополнительные деньги в спорт, который и без того переживает рост спонсорской поддержки. Но фигурное катание — штука довольно стандартизированная. Спортсмен выходит на старт семь раз в году, 350 дней он невидим, открытые тренировки — редкость. А само соревнование — бесконтактный показ программ с минимумом отклонений по формату. Те же с виду однообразные лыжи расшевелили спринтами, промежуточными засечками, многодневками и многим другим. В фигурном катании креатива минимум.

Турнир — окно возможностей

И вот наконец произошел сдвиг. Это очень круто, уже можно отреспектовать (не казните за англицизм) федерации и Первому каналу, если все получится. Но давайте заглянем чуть дальше: что фигурная общественность, организаторы, да вообще все мы хотим с его помощью получить? Какие у него цели, после которых можно признать турнир успешным?

1) Заработать. Раз турнир коммерческий, глупо игнорировать этот фактор. Поэтому очень вероятно, что зрителей на него пустят. Специально созвать толпу топ-фигуристов и не попытаться отбить деньги на билетах — нарушение логических связей. И в данном случае прекрасно, что в выходные 5-7 февраля фигурное катание на три дня станет чисто рыночным — все будет зависеть от того, сколько купят билетов, сколько телевизоров включат и сколько кликнут в YouTube, даже сколько вы купите хот-догов в подтрибунке. Пресловутые разговоры о самоокупаемости в спорте превращаются в лабораторный эксперимент.

2) Закрепиться в календаре и разнообразить его. Единичная ли это акция — предстоящий кубок? Первый канал явно пришел в фигурное катание основательно и надолго. Если турнир просто станет одиночным выстрелом, это будет неуспех. Нужна очередь, со сменой магазина, если потребуется. Никто не говорит, что командники надо устраивать каждую неделю. Но ежегодный традиционный турнир — почему нет? Есть же Кубок Первого канала в хоккее. А когда границы откроются, на него смогут приезжать иностранцы. Как на Japan Open.

<br />

Все регламентные возможности для этого есть. В российских правилах фигурного катания допускаются командные турниры и даже лично-командные, в которых одновременно определяются места отдельных участников и команд. То есть если турнир получит официальный статус в федерации, по нему вполне можно заодно и отбирать спортсменов на другие турниры — на тот же командный чемпионат мира. В регламентах нет ничего про прыжковые турниры, мастер-шоу, но это уже дело организаторов коммерческих турниров.

3) Подготовить фигуристов к командному формату. Командных соревнований в России как таковых нет — только Спартакиада и пара юношеских стартов, которые почили с миром в 2016 году. Кстати, на одном из таких, «Крылатые надежды», восемь лет назад выступала Александра Трусова — и весьма неплохо. Выигрывала личные зачеты, брала серебро с Рязанью в командном. И Спартакиаду в 2019 году Москва во многом благодаря ей выиграла. Хотя даже Этери Тутберидзе считала, что ехать на нее не особо умно и нужно. На Japan Open она тоже была первая. Если бы в фигурном катании были эстафетные бойцы, Трусову можно было бы наделить этим статусом.

Строго говоря — с командными турнирами у России плохо. Мы ни разу не становились победителями чемпионата мира среди сборных. Единственный успех на международном уровне — это золото Сочи. Значит, формат надо отрабатывать. Не случайно буквально в эти же часы появилась информация о Зимнем национальном фестивале в Японии, на котором будут соревнования по фигурному катанию среди префектур. В каждой команде — одиночник и одиночница.

Учитывая престиж фигурного катания в России, командник в Пекине вполне можно начинать сравнивать с олимпийским турниром в хоккее. И наиболее вероятное противостояние Россия — США будет принципиальным и напряженным. Есть к чему готовиться.

Как разделить спортсменов?

Конечно, главный вопрос остается на поверхности — как поделить фигуристов. Из исчезнувшего анонса Первого канала было ясно, что от каждой из двух команд выступят по три представителя одиночного катания и по два — танцевального и парного. Деление в стиле Тутберидзе vs Плющенко в женском турнире вроде бы не очень на руку федерации — это стиль главы UFC Дэны Уайта, а окончательно вбивать клин между группами никто не хочет. Но решение просится само — Щербакова, Валиева и Усачева против Трусовой, Косторной и Туктамышевой. Однако, исходя из результатов сезона, оно не совсем справедливо — 1-е, 2-е и 4-е места чемпионата России сразятся с людьми, которые номинально слабее. Легче с парами и танцами — где по всей логике 1-й и 4-й дуэт должны встретиться со 2-м и 3-м.

Ждать в любом случае осталось недолго. До 5-7 февраля больших турниров не предвидится, хотя уже во вторник стартует первенство Москвы, за которым тоже стоит последить: восходящие звезды «Хрустального» Николай Колесников, Арсений Федотов и Алиса Двоеглазова, сестры Жилины и Софья Титова из «Ангелов Плющенко» и несколько талантливых фигуристок ЦСКА.