Известный режиссер из России в прошлом — фигурист. Почему он отказывается снимать кино о фигурном катании?

Андрей Грязев участвовал в чемпионатах Европы и мира, а потом показывал свои фильмы на крупнейших международных фестивалях.

Год назад мы рассказывали о том, что чемпион мира Максим Шабалин реализует себя в качестве режиссера. В 2019-м бывший танцор на льду дебютировал как режиссер и сценарист с короткометражкой «Умри, Джульетта!». Позже Максим решил взяться за полнометражную киноленту. Уже известно название — «Времена года». Фильм расскажет о приме-балерине Мариинского театра Наталье.

Но не только Шабалин пробует себя в сфере кинематографа. Андрей Грязев участвовал в чемпионатах Европы и мира, а потом стал известен в роли документалиста. Его работы знают во всем мире.

Как хобби переросло в дело жизни

Фигуристов с фамилией Грязев и именем Андрей было три, если верить Википедии: боснийский спортсмен, родившийся в 1980 году, и два россиянина (1982 и 1985 годов рождения соответственно). Один из них, вероятно, поклонникам фигурного катания знаком больше — на YouТube есть несколько видео с его выступлениями на чемпионатах Европы и мира, а также на юниорском мировом первенстве в 2004-м, которое он и выиграл.

Другой Андрей Грязев всего на три года старше, но о нем информации в Сети почти нет. Скудная заметка о биографии фигуриста говорит о том, что он начал заниматься спортом в четыре года, стал мастером спорта, выступал в танцах на льду на чемпионатах Европы и мира. С 2002 по 2007 год работал артистом балета в Театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Эту информацию можно назвать подтвержденной — профиль Грязева есть на одном из сайтов для подбора специалистов. Андрей давал уроки фигурного катания — последние отзывы были оставлены в 2016-м, а сверху на профиле висит табличка «не берет заказы до 1 января 2024 года».

Грязев рассказывал в интервью «Синематеке», что изначально режиссура была для него просто хобби. Нужно было заниматься чем-то после окончания карьеры фигуриста: «Век в профессиональном фигурном катании краток. Я бы покатался там еще пять-шесть лет, а потом что? В обычной жизни я никому бы не был нужен. А сидеть в 40-50 лет на коньках — я как-то не мог себе этого представить... Я не ставил перед собой задачи заработать деньги. Однажды на гастролях у меня оказалось много свободного времени, и я заскучал. Но под рукой имелась камера, ноутбук, и я стал снимать».

У Андрея изначально не было нужных навыков — он просто сам начал работать над монтажом и пробовать что-то из этого получить. Сценарии не писал, никаких терминов не знал, с актерами не общался — просто «брал людей на улице, снимал их и пытался из документальной основы собирать игровые вещи с какими-то более-менее понятными мыслями». В основе таких миниатюр лежали собственные идеи Грязева — маленькие наблюдения, через которые он разбирался в устройстве кинематографа.

Нужное образование Грязев все же получил. В 2004-м он окончил Российский государственный университет физической культуры (аббревиатура РГУФК известна многим спортсменам) по курсу «режиссер театрализованных представлений». Через два года получил красный диплом Школы телевидения по программе «Режиссер монтажа». Затем работал главным оператором и монтажером в Театре на Таганке и прошел Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Фото Global Look Press

Почему Грязев начал снимать кино

Детство Грязева проходило так же, как и у большинства спортсменов — тренировки, дом, тренировки. Недавно Евгения Медведева рассказывала, что узнавала Москву по каткам, где она тренировалась, а в центре города совсем не ориентировалась. Примерно так же получилось и у Андрея: «Почти все свое время я до определенного возраста проводил на катке. Даже Москвы толком не видел — не было времени выехать за пределы кольца. Всю жизнь одна дорога — дом-каток, каток-дом. Школа и институт тоже всегда оставались на заднем плане».

С таким ритмом экс-фигурист много путешествовал по миру, у него были некоторые спортивные успехи, но какой-то бытовой жизни он не видел, как и многих проблем, возникающих в мире. Кино стало для него возможностью все-таки узнать и другую сторону жизни помимо тренировок и соревнований: «Да, кино в этом отношении стало попыткой узнать — как живут люди? Если бы я, например, рисовал картины, то тоже бы внедрялся в материал. Я хотел прежде всего для себя понять жизнь, ведь очень сложно составить свое мнение о ней по газетам, интернету, ТВ-передачам».

Грязев — автор нескольких короткометражных и полнометражных фильмов. Его фильмы стали участником более 50 международных фестивалей — например, фильм «Завтра» оказался первым российским документальным фильмом, который показали на Берлинском кинофестивале. Темой работ Андрея часто являются социальные проблемы современной России.

Но фильмов о спорте экс-спортсмен не снимает. Грязев признается, что ему часто советуют сделать что-то о фигурном катании. Андрей отказывается: «А я не снимаю об этом кино как раз потому, что все про это знаю. Мне интересно снимать только про то, что я не знаю. Чтобы и зритель узнавал что-то вместе со мной. Вот что я могу снять про фигурное катание? Тем более что это два таких мира, которые я не хотел бы смешивать. Если я их буду смешивать, то с ума сойду».