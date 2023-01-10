В честь советской фигуристки назвали Киру Найтли, но сама спортсменка спилась и трагически погибла

Жуткая история Киры Ивановой.

Фигуристка Кира Иванова завоевала первую в истории СССР олимпийскую награду в женском одиночном катании. В честь нее даже назвали популярную британскую актрису Киру Найтли. Но стать мегазвездой советского спорта ей не удалось. Расскажем трагическую историю фигуристки-одиночницы.

Детство

Кира Иванова родилась 10 января 1963 года в неблагополучной семье. Вскоре после ее рождения отец бросил мать будущей спортсменки. Женщине не удалось построить свое женское счастье, из-за чего она начала много выпивать.

Воспитанием Киры пришлось заниматься ее бабушке, которая и отправила девочку в фигурное катание в возрасте шести лет, чтобы отвлечь ребенка от домашних проблем.

Кира начала заниматься в школе «Спартака» под руководством Ирины Аникановой. Девочка очень старалась. Тренеры не видели у нее таланта, но трудолюбия у нее было хоть отбавляй. Именно оно и привело в дальнейшем Иванову к медалям. И это при том, что у девочки не было даже нормального инвентаря и одежды. Тренерам пришлось помогать со всем. Они даже кормили девочку.

В 15-летнем возрасте Кира перешла в группу Виктора Кудрявцева, с которым выучила тройные прыжки. Этот тренер много вложил в трудолюбивую девочку, на что она отвечала наградами.

Сначала Иванова блистала на юниорском уровне. Ей удалось стать первой в истории СССР чемпионкой мира среди юниоров. В 1979-м она впервые победила на взрослом чемпионате Советского Союза. После этого ее включили в национальную команду.

Кира Иванова. Фото Юрий Быковский Фото Юрий Быковский

Роман с тренером

1980 год стал переломным в карьере Ивановой. Она провалила внутренний чемпионат и не смогла отобраться на мировое первенство. В связи с этим фигуристка приняла решение сменить тренера. Кира начала заниматься с Владимиром Ковалевым, который только завершил головокружительную карьеру спортсмена.

Между Ивановой и Ковалевым сразу же вспыхнула страсть, и это несмотря на разницу в возрасте в 10 лет.

Их тандем в спорте оказался удачным. Иванова завоевала ряд медалей, но в 1982 году пропустила допинг-тест из-за того, что с тренером бурно отмечала одну из побед. По другой версии, фигуристка весь вечер конфликтовала со своим наставником, и они забыли про сдачу анализов. В результате Киру дисквалифицировали и временно отстранили из советской сборной. Однако Иванову произошедшее лишь закалило. После возвращения она провела четыре самых успешных сезона в своей карьере.

Роковой стала поездка на третью Олимпиаду. Советская спортсменка лидировала после исполнения обязательных фигур, но провалила обе программы. В итоге она стала лишь седьмой. Вскоре после Игр Иванова приняла решение уйти из большого спорта. Ей было тогда всего 25 лет.

Жизнь после спорта

После завершения карьеры Кира рассталась с Ковалевым. Она начала новую жизнь: снималась в кино, работала в Театре ледовых миниатюр и тренировала детей.

В личной жизни тоже произошли перемены. Фигуристка закрутила роман с танцовщиком из Большого театра. Казалось, что у бывшей спортсменки все отлично. Но девушка мучилась бессонницей и сидела на успокоительных. При этом Иванова успела выйти замуж за своего избранника, а потом и развестись с ним.

Фигуристка получила предложение о работе в Турции, куда уехала уже со вторым мужем. Вскоре она узнала, что беременна. Девушка решилась на аборт, так как в контракте был пункт об отсутствии детей. И несмотря на то что она мечтала о ребенке, фигуристка выбрала высокооплачиваемую работу, о чем после жалела всю жизнь.

Елена Чайковская и Кира Иванова. Фото из архива Елены Чейковской.

Черная полоса

В жизни советской спортсменки началась черная полоса... Турецкие работодатели резко прекратили с ней сотрудничество, не заплатив никакой компенсации. На родину она вернулась опустошенной и подавленной. К тому же она тяжело переживала смерть бабушки и самоубийство сестры.

Из-за душевных терзаний чемпионка начала сильно выпивать. Алкоголь стал причиной развода со вторым мужем. И это лишь больше усугубило ее душевное состояние. Она чувствовала себя одинокой.

В 1996 году случилась еще одна трагедия. Иванова попала в автомобильную аварию. Восстановление шло очень долго, но она смогла вернуться к привычной жизни. Кира продолжила тренировать детей, но на занятия часто стала приходить пьяной. Это возмутило родителей, и они стали массово жаловаться. Легенду советского спорта с позором выгнали с работы.

При этом Иванова несколько раз ложилась в наркологию и лечилась от алкоголизма, но все равно продолжала выпивать. В ее квартире в Отрадном постоянно происходили шумные застолья, на что часто жаловались соседи.

20 декабря 2001 года Киру Иванову, некогда звезду фигурного катания, нашли мертвой в собственной квартире с 17 ножевыми ранениями. Следствие сначала считало, что ее убили ради кражи медалей. Но позже выяснилось, что она пропила их все. Основной версией стал конфликт на бытовой почве между собутыльниками. Однако убийцу именитой спортсменки так и не нашли. На момент гибели ей было всего 38 лет...