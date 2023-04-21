Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой

Известная артистка могла стать олимпийской чемпионкой.

Большинство завершивших в переходном возрасте фигуристов мы потом не видим и не слышим. История выдающейся актрисы Марии Аникановой совсем другая — родившись в суперспортивной семье, она выстояла под давлением родственников и бросила фигурное катание, а затем стала актрисой, чьи заслуги были признаны лучшими представителями профессии. Хотя жизнь несколько раз могла сложиться по-иному.

Детство

Мария родилась 20 июня 1973 года в Москве, и почти все ее родственники занимались спортом. Мама, Ирина Люлякова, первая среди советских фигуристок поехала на чемпионат Европы, выиграв юниорский чемпионат СССР. Позже она стала вице-чемпионкой страны во взрослом разряде. Как рассказывала сама Аниканова, ее мама первая в Советском Союзе исполнила двойной аксель, хотя задокументировать этот факт в конце 50-х было сложно.

Отец, Виктор Аниканов, — врач, но с 1971 года он более 40 лет работал со сборной СССР и России по фигурному катанию. Дедушка, Иван Аниканов, — многократный чемпион СССР по конькобежному спорту, бабушка Мария — чемпионка мира по тому же виду спорта. Фигурным катанием также занималась тетя Маши.

— Желания складываются так. Вот ты первенство двора выиграл и думаешь: «О, я лучше всех во дворе!» Потом ты поехал на первенство Урюпинска и стал лучшим в Урюпинске. И так потихоньку ты идешь. Ты же понимаешь, к чему ты в итоге идешь. Я хотела стать не чемпионкой Европы, мира, а именно олимпийской чемпионкой. Понятно, ты не можешь стать ею в пять лет. До этого надо добраться. Но все время ты преодолеваешь и все ближе к мечте. Самое страшное было знаете что? Всегда все должны быть при деле. Как это — ребенок ничего не делает? Мне мама говорила: «Ты что, хочешь с ключом на шее по двору мотаться?» Это производило впечатление, — рассказывала Аниканова писательнице Татьяне Устиновой о своих занятиях фигурным катанием в детстве.

Однако в итоге желание продолжать кататься и идти к олимпийской метче пропало.

— Что со мной случилось? Я поняла в переходном возрасте, что не по моему желанию меня туда поставили. У меня была тренер, которая преподавала так — твоя соперница лучше тебя, у нее красивые руки, ноги, а у тебя нет, потому что ты не стараешься. Я и подумала — ну если я настолько плохая, то зачем я буду другим мешать? Пусть выигрывает. И когда я поступила в училище имени Щукина, мой мир расширился. Раньше мой мир был — четыре борта, — рассказывала Аниканова.

Фото Global Look Press

Романы с фигуристами

«Щуку» Аниканова окончила в 1995-м, но до этого успела стать мастером спорта СССР — уже в 16 лет, занимаясь танцами у Татьяны Тарасовой (не исключено, что про руки и ноги говорила она) и Геннадия Аккермана. Среди партнеров Аникановой — Самвел Гезалян, впоследствии выступавший вместе с Татьяной Навкой, и Петр Чернышев, который вместе с Навкой теперь ставит шоу. Именно уход Чернышева станет триггером для окончательного расставания с фигурным катанием — Петр уехал строить карьеру и личную жизнь в США. За три дня до ответственных соревнований партнер без предупреждения улетел в Америку со своей девушкой. Спортсменка была вынуждена сняться — с турнира и со спортивной карьеры. Она считала такое поведение предательством.

Аниканова не понимала, что будет делать в США, — в новой России она стала уже получать роли в кино, ее рассмотрел легендарный Сергей Соловьев, режиссер «Асса», и взял на роль в фильм «Дом под звездным небом». Причем на пробы в «Мосфильме» Аниканова сходила, по сути, от нечего делать. Соловьев же сагитировал юную актрису поступать не в физкультурный вуз, а к нему во ВГИК. Оттуда уже Мария перевелась в Щукинское училище.

Но в 19 лет Аниканова вышла замуж за еще одного танцора, лучшего на тот момент в мире, — Евгения Платова. Они познакомились на катке, когда ей было 14, а Евгению 20, но начали общаться только после того, как Аниканова ушла из спорта. Однако их брак продержался недолго — до 1995 года, и снова из-за переездов в Америку.

На сей раз туда захотел уехать Евгений — после победы на Олимпиаде-1994. И не зря — через четыре года он выиграл еще одни Игры, выступал в многочисленных шоу, а теперь остался в США тренировать. Аниканова рассказывала, что молодые люди «смеялись, когда разводились». Она в тот момент думала не о США, а о «Современнике» Галины Волчек, где начинала работать.

Фото Global Look Press

Переезд в Америку и карьера

Но в Америку Аниканова все же уехала — с третьей попытки, с еще одним фигуристом Ильей Куликом. С ним она познакомилась, зайдя в гости на тренировку к Татьяне Тарасовой. В итоге параллельно с подготовкой к Нагано-1998 Кулик ходил на свидания с Марией. Даже договорились: если Кулик побеждает на Олимпиаде, то Мария едет с ним в Америку. Илья действительно выиграл, и пара купила дом в США. Но роль жены звезды Аникановой не подходила — она скучала по театру в Москве. В свою очередь, в России тогда фигуристу делать было нечего — деньги были несравнимы с баснословными гонорарами в США. К тому же у Кулика, по слухам, начался роман с другой фигуристкой Екатериной Гордеевой, с которой они впоследствии поженились. Аниканова вернулась в Москву, и Волчек взяла ее обратно в «Современник».

Впоследствии Аниканова сделала карьеру в кино и театре — она сыграла в нескольких российских и украинских сериалах, преимущественно детективного жанра. Особенно хитовым стал «Нюхач», но запомнилась она также по роли в «Двух судьбах». Соловьев ее взял на роль Кити в свою Анну Каренину, причем Марии было уже 35, а совсем не 18, как значится по сюжету. В 2010 году Аниканова родила дочь Аглаю от актера Андрея Сипина, но и с ним вскоре развелась.

Сейчас продолжает играть в «Современнике» и снимается в кино.