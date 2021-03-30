Российская фигуристка Боброва провела отпуск в раю. И выложила откровенные фото

Екатерина Боброва наверняка хотела бы поучаствовать в столь удачном для России чемпионате мира по фигурному катанию, но ее время как спортсменки уже прошло. Медали берет новое поколение фигуристов и фигуристок, а Екатерина занимается комментированием и участием в популярнейшем «Ледниковом периоде». Но от работы иногда тоже надо отдыхать.

А где лучше всего провести отпуск, который еще и взят под свой День рождения, в тающей и грязной Москве или на идеальных Мальдивах? Выбор очевиден. Екатерина отправилась на райские острова, где отдыхала, праздновала 30-летие и делала потрясающие фото.

Здесь не будет никаких серых «селфи» на посредственную фронтальную камеру, только то, после чего вам очень сильно захочется лета.