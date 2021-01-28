Неизвестная россиянка прыгала тройной аксель еще 20 лет назад. Прыжок едва не стоил ей жизни

Работа над ультра-си привела Людмилу Нелидину к анорексии.

В женском одиночном катании еще совсем недавно невозможно было себе представить исполнение четверного прыжка на постоянной основе. Теперь же фигуристки делают по два, три, пять квадов в одном прокате, комбинируя четверные еще и с тройным акселем. Первой, кто стал исполнять триксель в России, принято считать Елизавету Туктамышеву. Но до чемпионки мира и Европы на самом деле была фигуристка, исполнявшая ультра-си еще в 2002 году. Причем вы вряд ли знаете ее имя, потому что карьера у нее вышла не очень успешная и она рано завершила карьеру из-за пищевого расстройства. Так кто такая Людмила Нелидина и чему должна научить нас ее история?

Аксель до сих пор покоряется единицам среди женщин

Хотя тройной аксель среди девушек до сих пор в мире исполняют единицы, первое успешное приземление произошло больше 30 лет назад. В 1988 году на этапе «Гран-при Японии» Мидори Ито успешно исполнила элемент впервые в истории — и сразу же на международном старте. Любопытно, что прошло меньше 10 лет после первых удачных попыток трикселя от мужчин. И в те годы женщины старались не отставать от парней.

Только вот если в мужском одиночном аксель со временем перестал считаться чем-то выдающимся и сегодня является скорее стандартом, то для девушек элемент до сих пор квалифицируют как ультра-си. Много кто заходил на тройной аксель после Ито, но мало кому коварный прыжок покорялся. Аксель — это единственный прыжок, который исполняют с хода вперед. То есть обычно перед прыжком фигурист разворачивается и исполняет элемент со спины, сзади. Сначала идет перебежка, потом подготовка к прыжку и только потом толчок, полет и приземление. С акселем все сложнее — его прыгают прямо по ходу движения, и из-за неполного числа оборотов приземление с акселя происходит в обратную сторону.

Это силовой прыжок, который требует максимальной концентрации, поэтому дается он немногим. Первой после Ито триксель сделала Тоня Хардинг, а вот после нее почти на 10 лет про прыжок словно забыли. На самом деле разучить его пытались, к примеру, первая российская чемпионка мира Мария Бутырская точно работала над ним. Но до реальных попыток на соревнованиях не доходило, тем более успешных. Пока внезапно почти для всех чистый аксель в три с половиной оборота не исполнила Людмила Нелидина на «Гран-при США».

<br>

Нелидина прыгала тройной аксель и четверной уже с 12 лет

На тот турнир Нелидина даже не должна была изначально ехать. По юниорам на нее вообще не рассчитывали, конкуренция в российской команде уже тогда была высокая, а Людмила особо ничем не выделялась, кроме разве что высоких прыжков. У нее были мысли о завершении карьеры, но вместо этого она попробовала временно выступать за Азербайджан. Недовольна она была и своими тренерами — Виктора Кудрявцева и Жанну Громову гораздо больше интересовала Ирина Слуцкая, в которой сразу же увидели невероятный талант. Людмила была на вторых ролях, хотя тройной аксель ей поставили именно Кудрявцев с Громовой.

Уже в 12 она стала пробовать прыжки ультра-си. Параллельно с тройным акселем Нелидина разучивала и четверной тулуп, но второй прыжок чисто у нее практически не получался. А вот аксель она делала стабильно. Только до последнего не исполняла на соревнованиях, а если и пробовала, попытки были неудачными. При этом сама Людмила в интервью говорила, что в этом прыжке нет ничего необычного и нет никакого секрета его исполнения. «Каждый имеет свои, свойственные только ему способности и таланты. В этом нет ничего особенного», — скромно оценивала себя фигуристка. Первые успехи пошли в сезоне 2000-2001 года, когда Нелидина возвращает себе российский паспорт и с ходу попадает в топ-5 на чемпионате страны, выигрывает медаль на Кубке России и оформляет место в сборной. Дальше несколько медалей на челленджерах, серебро финала юниорской серии «Гран-при». Карьера шла к взлету, только вот Слуцкая к тому моменту уже дважды становилась чемпионкой Европы, а в олимпийский сезон выиграла ЧМ и была в шаге от золота Игр в Солт-Лейк-Сити. Тогда Нелидина и решилась на смену тренера, начав работу с Еленой Чайковской.

Опытная Чайковская заметила необычайный талант к прыжкам Нелидиной с первых же тренировок. «По своему потенциалу она через год-два могла побеждать всех», — вспоминала Елена о Людмиле в своей автобиографии «Конек Чайковской. Обратная сторона медалей». Она отмечала сверхспособности новой ученицы и очень на нее рассчитывала. Правда, стиль катания у нее был совершенно не женский — она бесстрашно шла на мужские прыжки. «Люда была худая, но ножки у девочки накачанные. Очень ровненькая по фигуре. Идеальная для прыжков», — добавила Чайковская.

Американские журналисты называли Нелидину новой Бутырской

Елена немного подкорректировала технику исполнения тройного акселя Нелидиной, стабилизировала его и настояла на исполнении в прокате уже с первых же стартов. На «Гран-при» в США Людмилу допустили дозаявкой после снятия одной из соперниц. От нее мало кто ждал удачного выступления, тем удивительнее была реакция публики после эталонного прыжка ультра-си. Драмы добавил тот факт, что Нелидина стала четвертой исполнительницей элемента в истории. Третьей успела стать японка Юкари Накано, прыгнувшая триксель на том же старте в США за пару минут до Людмилы.

<br>

Но от Накано прыжка ждали давно, а вот успешный элемент от Нелидиной стал откровением для всех. Американская пресса наперебой писала о новой русской чемпионке и сравнивала Людмилу с Бутырской. Видимо, журналисты сочли схожей комплекцию спортсменок. И хоть конкретно на старте в Америке у Людмилы не все получилось и она стала по итогам двух программ только пятой, было очевидно, что будущее у фигуристки серьезное. Тем более Чайковская пугала соперниц успешными попытками четверного тулупа на тренировках, который они вот-вот начнут ставить и в соревновательные прокаты.

Нелидина в 16 отказывается от юниорских стартов в пользу полноценного взрослого сезона и занимает четвертое место на чемпионате России. Изначально путевки на ЧМ она не заработала, но в последний момент у Слуцкой заболела мама. Место в сборной освободилась, и федерация решила дать шанс перспективной юниорке с невероятными прыжками. Но с грузом ответственности Людмила не справилась и после тройного акселя практически развалилась, заняв по итогу только 13-е место.

<br>

Тренер не знала, что у ее ученицы анорексия

Что случилось дальше — большая загадка. На фигурное катание российская пресса тогда обращала мало внимания, и пропажу одной из лучших юниорок просто упустили. На форумах стали муссировать слухи о булимии, а единственное появление Людмилы на стартах пришлось на этап Кубка России, где она стала только десятой. С большинства стартов она снималась в последний момент из-за необъявленных проблем со здоровьем, а потом и вовсе тихо завершила карьеру.

Пролила свет на ту историю только сама Чайковская, когда спустя несколько лет выпустила автобиографию. В той же книге «Обратная сторона медалей» она призналась, что ее ученица страдала от анорексии. И трагедия в том, что даже тренер не заметила проблемы и обратила внимание на сложности у Людмилы уже в тот момент, когда было слишком поздно.

«Наевшись фруктов, она бралась за картошку и мясные нарезки. И потом опять и опять... Люда, поев, куда-то уходит. Потом возвращается. И снова ест. И так по нескольку раз», — вспоминала тревожно Чайковская. Она проследила за одним из совместных ужинов за своей подопечной и вдруг выяснила, что в туалете Людмила искусственно вызывала у себя рвоту, засовывая два пальца в рот. Оказалось, что в таком состоянии она живет уже полтора последних года...

О нормальном возвращении в спорт речи уже даже не шло. Нелидина была настолько худая и бледная, что в какой-то момент врачи и вовсе боялись самого печального исхода. Людмила проходила тяжелую и долгую реабилитацию. В те годы анорексия была еще редким заболеванием, и некоторые методики, которые использовали московские врачи, и вовсе были экспериментальными. Но главное, критический момент был пройден, и Людмила смогла жить дальше полноценно.

Из фигурного катания она окончательно не ушла, окончила Университет Лесгафта и начала работать тренером. Последнее место работы Нелидиной, о котором широко известно, — небольшой каток в Вирджинии. Фигуристка, которой пророчили победу на Олимпиаде и революцию в фигурном катании, просто исчезла из публичного пространства и соцсетей. Но ее история громко звучала в мире спорта, и именно после случая с Людмилой стали обращать внимание на расстройства питания у фигуристов. А успешный триксель от Нелидиной стал поводом работать над прыжком и для других школ, в результате чего сейчас элемент исполняют сразу несколько россиянок.