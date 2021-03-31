Россиянки заняли весь пьедестал ЧМ, но в рейтинге лидирует японка. Как так получилось?

Чем нам грозит первое место Кихиры и как сместить ее с первой строчки.

На чемпионате мира в Стокгольме всего лишь во второй раз в истории три девушки из одной страны заняли весь пьедестал. В 2021 году это были Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова — об этом, кажется, слышали даже далекие от фигурного катания люди. Но в рейтинге Международного союза конькобежцев на первых строчках — не фигуристки из России, а японка Рика Кихира, которая на чемпионате мира стала седьмой.

И это не единственная странность. Михаил Коляда, серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый медалист чемпионата мира-2018 сейчас по рейтингу только 16-й, зато Александр Самарин, который вообще не участвовал в ЧМ в Швеции, -пятый. В этом материале разбираемся, откуда вообще берутся эти показатели и на что они влияют.

Принципы составления рейтинга

В ISU разработаны целых два показателя успешности фигуристов — это мировой рейтинг за один и за три сезона. В основе один и тот же принцип. В каждом сезоне есть соревнования разного уровня — чемпионаты мира, Европы и четырех континентов проводятся раз в год, а Олимпийские игры — раз в четыре. Это самые престижные турниры. Затем идет коммерческая серия «Гран-при», где один фигурист может участвовать максимум в двух этапах, а потом, при условии отбора туда, еще и в финале. В обычный сезон также есть и другие международные старты — например, серия «челленджеров», на которые фигуристы обычно ездят для успешной подготовки к более серьезным соревнованиям. Список таких турниров анонсируется Международным союзом конькобежцев перед началом сезона.

Каждый из перечисленных стартов добавляет определенное количество очков к рейтингу спортсмена. Таблица достаточно обширная, но для примера скажем, что чемпионат мира может принести в копилку фигуриста 1200 очков при условии победы на нем. За второе место дают 1080, а за третье — 972. Баллы присуждаются, если участник прошел в произвольную программу, а их количество уменьшается на 10% с каждым местом.

Есть условия, которым должны соответствовать соревнования (если это не чемпионаты и не этапы «Гран-при)»: минимум восемь участников среди одиночников и шесть танцевальных пар, при этом участники должны быть хотя бы из пяти разных стран. Для пар критерии чуть мягче — пять дуэтов из трех стран — членов ISU. А разные региональные или национальные старты вообще не учитываются при формировании рейтинга.

Вернемся к рейтингам. Когда составляется список по одному сезону, то очки за старты просто складываются. В другом случае учитываются три сезона — текущий и два прошедших перед ним, причем за самый ранний очки умножаются на коэффициент 0,7. А принцип остается тот же — суммирование всех баллов. Всего же критериев составления рейтинга больше — от разной суммы баллов за старты до отбрасывания худших результатов соревнований из категорий.

Лидерство Рики Кихиры

В рейтинге за один сезон все просто: в этом году проводился только один турнир, за который давали очки, — чемпионат мира. Этапы «Гран-при» были в формате национальных соревнований. Соответственно, среди девушек в нем лидирует Анна Щербакова, на втором месте — Елизавета Туктамышева, на третьем — Александра Трусова. Рика Кихира только седьмая, а Алены Косторной и Евгении Медведевой вы в таблице вообще не найдете.

В рейтинге за три сезона на первой строчке находится как раз Рика Кихира — на первый взгляд удивительно, учитывая ее низкое место на чемпионате мира. В сезоне-2018/19 японка выиграла этапы и финал «Гран-при», мемориал Ондрея Непелы и чемпионат четырех континентов. На «мире» она осталась четвертой. В следующем сезоне результаты были ниже — два вторых места на этапах, четвертое — в финале, победа на еще одном «челленджере» и ЧЧК. А в этом — только седьмая позиция на «мире».

Россиянки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова в прошлом сезоне выступили сильнее — выиграли все шесть этапов «Гран-при» и заняли три первых места на чемпионате Европы и в финале «Гран-при». И каждая победила на одном из «челленджеров». В этом году только две из них получили очки на чемпионате мира, а в 2018-2019 годах фигуристки еще выступали по юниорам и заработали меньше очков за те старты.

Елизавета Туктамышева хоть и не участвовала в крупных соревнованиях с 2015 года, но регулярно занимала призовые места на «Гран-при» и «челленджерах», поэтому и не «улетела» слишком низко в рейтинге. 1080 очков за чемпионат мира помогли спортсменке попасть в текущий топ-3.

Зачем нужен рейтинг

Есть две существенные вещи: разминка, в которой фигуристы выступают в короткой программе, и распределение по этапам «Гран-при». На турнире в Стокгольме Туктамышева оказалась в предпоследней разминке, что теоретически могло повлиять на ее оценки за компоненты (так происходит, потому что фигурное катание — субъективный вид спорта, а судьи тяготеют к выставлению более высоких баллов последней группе участников, когда они отсмотрят уже всех претендентов).

Или еще пример. Михаил Коляда стартовал из третьей разминки (из шести) вместе с дебютантом Евгением Семененко. Прошлый сезон Миша пропустил, а до этого почти не занимал призовые места на стартах. Фигурист славится своими компонентами, но оценка была бы выше, выступай он ближе к концу турнира одиночников. Тут можно вспомнить и ту же Рику Кихиру, которая в 2019 году специально ездила на турнир из серии Б, чтобы получить дополнительные очки и попасть в последнюю разминку в короткой программе.

Второй момент — это этапы «Гран-при». Те, кто занял на чемпионате мира первые 12 мест среди одиночников и 10 среди танцевальных и спортивных пар, получают по два этапа. Дальше есть еще несколько условий, согласно которым можно получить место в коммерческой серии, но нас здесь интересует один момент. При распределении учитываются рейтинг ИСУ и лучшие суммы баллов фигуристов в прошедшем сезоне. А точнее — первые 24 места. Спортсмены гарантированно получают по одному этапу.

Так что всегда приятно быть в топе какого-либо рейтинга, но в фигурном катании это имеет еще и практическое значение. Все это менее важно, когда ты на первых трех строчках, но дальше становится жарче.

Рейтинг Международного союза конькобежцев

Женщины

1. Рика Кихира — 4196 очков

2. Анна Щербакова — 3726

3. Елизавета Туктамышева — 3452

4. Александра Трусова — 3396...

8. Алена Косторная — 2760

9. Алина Загитова — 2666...

11. Софья Самодурова — 2414...

13. Евгения Медведева — 2192

Мужчины

1. Нейтан Чен — 4080

2. Юдзуру Ханю — 4002

3. Шома Уно — 3515...

5. Александр Самарин — 3046...

6. Дмитрий Алиев — 2957...

16. Михаил Коляда — 2111

Пары

1. Чэн Пэн/Ян Дзинь — 3662

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 3552

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 3568

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 3529

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 4178

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью — 3858

3. Пайпер Гиллес/Пол Пуарье — 3827...

6. Александра Степанова/Иван Букин — 3308...

14. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро — 2280