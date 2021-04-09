Украинская чемпионка наехала на Тутберидзе и Загитову, а теперь костерит Тарасову

Оксана Баюл «поджигает» российское фигурное катание.

Украинка из Днепропетровска (ныне Днепр) — персонаж настолько интересный, что о ней стоит рассказывать даже вне контекста критики мэтров вроде Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе. В 16 лет она завоевала титул олимпийской чемпионки Лиллехамммера-1994, при этом за три года до этого стала сиротой, потеряв мать. Отец ушел из семьи в раннем детстве. Дедушки и бабушки к тому времени тоже скончались. Баюл выхаживали тренеры, она ночевала то на катке, то в квартире известного тренера Галины Змиевской, которая позже сотрудничала, например, с Джонни Вейром.

Знакомые Баюл говорят, что характер у нее будь здоров — позавидует та же Этери Георгиевна. Что не мудрено при таких вводных. Баюл действительно железная леди. Правда, в Северной Америке после свалившегося на голову успеха и денег пришлось лечиться от алкоголизма. Пить она начала сразу после переезда, еще в середине 90-х она попала в аварию, будучи в алкогольном опьянении. В машине был фигурист Арарат Закарян, ныне известный агент и постановщик шоу. Баюл даже пришлось появиться и извиниться в знаменитом шоу Опры Уинфри — той самой, которая недавно взяла сверхрезонансное интервью у принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Баюл пришлось появиться и извиниться в шоу Опры Уинфри.

В Америке до своего падения Баюл действительно была востребована и долгое время каталась в различных североамериканских шоу. Сейчас она тренирует детей в США, живет там, постит фотографии «лучшего города мира» Лас-Вегаса и наслаждается жизнью.

Баюл давно хейтит наше фигурное катание

Но Баюл явно знает толк в том, как устраивать шоу и вне катка. И уже несколько дней подряд атакует главные столпы российского фигурного катания. Нельзя сказать, что это что-то новое: на «святое» украинка покушалась и ранее.

Ее отношение к успехам подопечных Тутберидзе и их четверным довольно однозначное.

— Это женское фигурное катание, и вы лицемеры, пытающиеся критиковать меня, в то время как сами явно поддерживаете детей — молодых девочек, которые издеваются над своим телом ради вашего удовольствия с помощью варварской системы подсчета очков, используемой организацией, которая не платит этим детям и не покрывает расходы на замену бедра и операции на позвоночнике, не оплачивает страдания, которые их молодые неразвитые тела испытывают от воздействия неправильной техники четверных прыжков — элементов чрезмерных и жестоких для того, чтобы требовать их исполнения, — говорила она осенью 2020 года, отвечая фанатам.

Или — о Валиевой тогда же:

— Вы не можете так прыгнуть четверной тулуп. Валиева, по-видимому, применила технику тройного акселя. Именно поэтому, когда они вырастут на шесть дюймов, прыжки не будут получаться. Не хватает силы и правильной техники. Грустно видеть малышей, думающих, что прыжки — это фигурное катание. От таких падений в 35 лет вам потребуется новый комплект бедер. Здесь только баллы для оценки. Нет артистизма.

Все это также вызывало взрыв негодования, как правило, эмоциональных и правдолюбивых поклонников команды Тутберидзе.

Возвращение Евгении Медведевой в «Хрустальный» Баюл тоже не одобрила: «Зачем соревноваться с 12-летними девочками? Хуже всего — это что-то кому-то доказывать. Ты и так уже чемпионка». Ранее украинка признавалась, как и многие, что в Пхенчхане сильнее болела за Евгению.

Что произошло теперь?

В апреле 2021 года Баюл снова встала на тропу войны. Все началось с того, что Баюл попалась на глаза афиша шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду». Одноименное шоу под руководством Тома Коллинза действовало с конца 1960-х до начала XXI века в Америке — в 90-х оно переживало пик популярности. Тогда Тутберидзе, кстати, как раз была в США. Баюл посчитала название плагиатом:

— Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и КТО СОЗДАЛ ЭТОТ БРЕНД. RIP Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира.

Позже Баюл почему-то вспомнила про Загитову и ее победу в олимпийском Пхенчхане. И, цитируя песню из фильма «Чародеи» про костюмчик, обличила еще один плагиат:

— Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова.

Хотя уже странно, что о плагиате Баюл вспомнила спустя три года после самой Олимпиады. Да и похожие платья и в балете, и в фигурном катании были. Если уж говорить о плагиате, то можно вспомнить, что в том же платье выступала Евгения Медведева за четыре сезона до Алины в программе Ballet Russe.

Из России, конечно, прилетела ответка. Дизайнер платья Ольга Рябенко обвинения проигнорировала, Александр Жулин коллегу по Лиллехаммеру послал, некоторые вспомнили, что Баюл в «алкогольном угаре», а вот Татьяна Тарасова жестко проехалась по украинке.

— Мне радостно, что теперь Баюл знает слово «плагиат», раньше она не была с такими словами знакома. Мы уже и забыли, что Оксана была олимпийской чемпионкой, а сейчас она нам напоминает. И еще напомнила о том, как она и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах, взялась старое, — сказала Татьяна Анатольевна Sport24.

Баюл, которой, по словам Алексея Ягудина, «стало скучно в Америке», ввязалась в битву. И сегодня в своем Instagram разнесла уже Тарасову:

— Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию...

Комметарий Оксаны Баюл.

А сегодня Баюл выложила в Instagram видео, на котором она вместе с мужем, продюсером Карло Фариной, объявляет о возвращении шоу Champions On Ice. Видео от августа 2020 года, и пока никакого прогресса по этому поводу замечено не было.

Но вполне возможно, все происходящее — некая артподготовка и пиар перед запуском, а не очередной эпизод усилившегося в последнее время русско-украинского противостояния. И тогда Баюл спустя 20 лет покажет Загитовой, Тутберидзе и всем остальным, как надо кататься.