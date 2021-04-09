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«Деньги она любит, а не Россию». Олимпийская чемпионка Баюл раскритиковала Тарасову

14:15
Оксана Баюл. Фото Instagram Комментарий Оксаны Баюл в Instagram. Фото Instagram
Оксана Баюл. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Ранее Баюл заявила, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018, скопирован с ее костюма 1995 года. Тарасова ответила, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».

«Некоторые специалисты, которые ответили некрасиво, скорее всего, были дезинформированы гнилыми журналистами», — написал один из подписчиков в комментариях к одному из постов Баюл в Instagram.

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию...» — ответила она.

Комментарий Оксаны Баюл в Instagram. Фото Instagram
Комментарий Оксаны Баюл в Instagram. Фото Instagram

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