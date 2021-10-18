Российская фигуристка и тренер стала гостьей редакции «СЭ».

В воскресенье российская танцорша, чемпионка универсиады выкроила время до поезда на мемориал Панина — Коломенкина в Санкт-Петербурге и прокомментировала в прямом эфире турнир Budapest Trophy, на котором чемпионка мира Анна Щербакова уступила вчерашней юниорке Майе Хромых.

Собрали самые яркие цитаты эфира.

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О победе Хромых над Щербаковой

— Ничего себе! Интересно. Ну что, это начало сезона. Ничего страшного в этом не вижу, вижу позитив, что Майя показала себя невероятно хорошо и на первом своем международном турнире сразу одержала победу. Сенсация? Пожалуй, нет. На этом турнире вообще их не может быть, в сезоне будет куда больше интересных историй. Для Майи это подспорье, чтобы эмоционально зарядиться и понять, что она может лидировать и выигрывать. Ане дополнительная мотивация не нужна, этот человек создан для борьбы в фигурном катании.

О судействе Щербаковой

— Иногда увидеть такую распечатку [с недокрутами и неясными ребрами] - это хорошо, потому что спортсмены могут трезво посмотреть, какие ошибки и где поработать. В начале сезона это куда полезнее, чем если бы тебе «моргнули» все эти ребра, ты потом приезжаешь на «Гран-при» и спрашиваешь: «А откуда? Все же было хорошо!» На российских стартах эти восклицательные знаки пропадут обязательно. Но теперь мы знаем, что они есть за рубежом, тренерский штаб их увидит, и пропадут они, возможно, благодаря работе и исправлениям.

О Туктамышевой и ее лидерстве по компонентам

— У Лизы за долгие годы сформировался свой стиль, даже если на нее надеть черное платье и маску на лицо, точно поймешь, что катает она. Ее стиль — пластика, манера подать себя, движения телом. Он узнаваем. Много ругали Плющенко за движения бедрами, которые он добавлял своим ученицам, а вообще у нас мало работы нижней частью тела. Мы наклоняемся только верхом.

То, что Туктамышева обыграла Валиеву и Косторную по компонентам, не удивило, это закономерно. В России такого не было, да. Но Валиева по факту бывшая юниорка, Лиза титулованный спортсмен. У Косторной катание стало не то, что в предыдущих сезонах. Возможно, она его вернет. Но Лиза — хорошая катальщица, с техникой, она обучена. И она прекрасно себя презентует, продает себя. При этом усложняет переходы между элементами, обкатывает большую площадь арены, чем раньше. Судьи это не могут не заметить. Косторная? Мне не кажется, что ее стали меньше поддерживать. Просто сейчас, мне кажется, идет больший упор на прыжковый набор.

О харизме Трусовой

— Если мы разделяем понятия харизмы и эмоциональной подачи программы, самая харизматичная из девушек — Саша Трусова. Эмоции может дать много кто — иногда Аня [Щербакова], иногда Лиза [Туктамышева], Соня [Самодурова] тоже. Алена [Косторная] - если она в потоке, ритме. Но харизма — это не то, какой ты в программе. Это что-то внутреннее, стержень, он либо есть, либо нет.

О Коляде

— Программы нужно накатывать. В исполнении Миши все может быть хорошим. Он умеет себя подавать, это особый талант. Какую музыку ни поставь, он будет делать одни беговые и ручками плавно двигать — и будет получаться красиво. Прошлый сезон и отсутствие конкуренции расслабили? Сейчас его точно ничего не расхолаживает! Он включен в процесс. Но в начале сезона не нужно быть на пике формы. Сейчас все тренерские штабы ведут своих спортсменов к Олимпиаде. Пик должен быть там. Представьте, как тяжело штабу Тутберидзе — шесть девочек, всех надо вести к Олимпиаде, у каждой свой кривой график. Наверное, у них там, как в американских детективах, огромная стена со стикерами под это отведена.

О паре Павлюченко/Ходыкин, с которой работает

— Из группы Анжелики Крыловой я уволилась, так что теперь работаю с парами, с Дашей и Денисом (Ходыкин — муж Бетины. — Прим. «CЭ»). Произвольная у нас — «Лебединое озеро», но не классический балет. Что нам этот балет катать? Мы больше брали тему фильма, в сторону модерна и психоделики. Разумеется, будут фирменные акробатические штучки, мы пытались вписать их в танец. «Колеса» у нас нет. По-моему, даже не будет сальто, но я не уверена. (Смеется.) Так что ребята много времени работают с акробатом. Читала отзывы, что короткая программа перегружена этими фишками, но это пока что.

Как можно ставить за нее всего 73 балла? Не знаю, не мы же ставили. Надо людей спросить. Но были рабочие моменты, на тодесе и вращении потери уровней, кое-что из-за этого потеряли. Цель сезона — Олимпиада, конечно, мысли о ней. Три пары впереди? А так ли они впереди? Надо ждать турниров, чтобы понять расклад. Но могу сказать, что китайцы хороши, мне понравились они на Asian Open. Пара Суй/Хань очень танцевальная, хорошо катаются.