Валиева и Туктамышева близки к совершенству, а для Косторной все начинается сначала. Итоги Finlandia Trophy

Главные выводы по итогам выступления трех российских фигуристок.

Три россиянки ожидаемо оккупировали первые три места на турнире серии ISU Challenger в Финляндии. Это был всего лишь первый старт сезона для Камилы Валиевой и Алены Косторной, второй для Елизаветы Туктамышевой. Понятно, что спортсменки только набирают форму и весь сезон еще впереди, — но какие-то выводы можно сделать уже сейчас.

Камила Валиева: почти идеальна

Это был идеальный дебют на международных соревнованиях на взрослом уровне для 15-летней фигуристки. Не сказать, что победа далась ей легко, но и не сказать, что сложно. После короткой программы Камила уступала своим соотечественницам, но ей удалось снять все вопросы после произвольной. И причиной тому стал тройной аксель, который Валиева вставила в свои программы в прошлом сезоне и после ряда падений исполняла его безупречно. А так ли он нужен спортсменке?

На тренировках перед Finlandia Trophy были как удачные, так и не очень попытки исполнить аксель в три с половиной оборота. Но тренировки — это дело такое. Сколько акселей мы видели у Александры Трусовой на тренировках — а вот в программах на соревнованиях до сих пор ни одного. В короткой программе аксель у Валиевой не получился — так, может, и не стоило его вставлять в произвольную после неудачной попытки? Да и вообще: так ли аксель необходим Камиле, чтобы быть лучшей?

Да, этот элемент за счет того, что разрешен в короткой программе, дает преимущество тем, кто им владеет, оторваться от соперниц уже после первого дня соревнований. Но здесь хочется процитировать Алексея Мишина, который после проката произвольной программы Михаила Коляды в Финляндии воскликнул: «Десять баллов, Миша! Десять». Фигурист сорвал аксель и уступил победу американцу Джейсону Брауну, который, кстати, вообще не прыгал ультра-си.

Но это вообще другая история. А нас здесь интересуют десять баллов — те самые, которые фигурист получает в случае удачного исполнения тройного акселя. Стоит ли рисковать Камиле? За хорошо исполненный дупель Валиева в среднем набирает по 4,5 балла.

Мое мнение — лучше прыгать двойной аксель и показывать безошибочное катание в короткой программе, а отрыв от соперниц с трикселем отыгрывать своими сильными сторонами — квадами и умопомрачительными вращениями. А вот набирать по 1,65 балла за первый элемент и терять еще один балл за падение не очень приятно. Да и психологически: будет ощущаться давление и необходимость реабилитироваться.

В произвольной падение на акселе затмили три четверных прыжка. Особенно запомнился каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов во второй половине программы. И вот тут можно уже рискнуть — Камила даже с падением умудрилась побить мировой рекорд по баллам за произвольную (да еще и по сумме баллов). Но в короткой — нет, риск не столь оправдан для этой фигуристки. Но решать будет, безусловно, тренерский штаб Валиевой.

Туктамышева: близка к совершенству

Лиза в битве тройных акселей выдала стопроцентный результат: три из трех элементов были выполнены мощно. Не было никаких степ-аутов или приземлений через тройку, как это случалось у Туктамышевой. Шикарнейшие, почти эталонные аксели, которые хочется просто пересматривать и писать по ним учебники.

Елизавета в принципе откатала практически без ошибок. Подвел заключительный прыжок в произвольной — тройной риттбергер был приземлен со степ-аутом. И после такого мощного выступления и солидной суммы баллов (233,30) возникает лишь один вопрос — а стоит ли Лизе усилить контент или продолжать накатывать то, что есть?

В конце прошлого сезона в интервью «СЭ» Туктамышева рассказала, что учит четверной лутц, и отметила, что у нее даже слегка потерялись ощущения на этом же элементе в три оборота. И в этом сезоне это было заметно: до этого лутц Елизаветы всегда был эталонным, а тут уже не раз возникали проблемы.

Четверной тулуп 24-летняя фигуристка уже неоднократно показывала в своих социальных сетях и на тренировках. Но в программу вставляла его всего лишь один раз. А нужен ли Лизе вообще четверной? Отрыв от Валиевой в Финляндии вышел в 16 баллов — квад вроде бы мог помочь.

Но если рассматривать протоколы более детально, за аксель в каскаде с тулупом фигуристка получила 8,63 — первый прыжок был приземлен в четверть. Пара баллов точно была потеряна здесь. Да и ошибка на риттбергере стоила фигуристке двух-трех баллов. Дорожка шагов и вращение в заклоне были исполнены на третий уровень — и это стоило Лизе нескольких баллов. В общем, все решали детали.

Вставлять четверной сейчас, конечно, рискованно. Ведь в случае неудачной попытки потеря баллов будет куда более ощутимой. Но мое мнение — Елизавете точно стоит попробовать вставить четверной в программу в текущем сезоне, если она почувствует в себе уверенность. Если попытка будет неудачной — тогда совершенно точно надо продолжать накатывать постановки в существующем виде.

Безошибочное катание с тремя тройными акселями может помочь фигуристке ворваться в тройку на чемпионате России. И показать, что Елизавета достойна попасть на Олимпийские игры. А соперницам еще нужно прыгнуть свои четверные прыжки.

Косторная: все сначала

Выступление Косторной в Финляндии вызвало флешбэки по контрольным прокатам-2018/2019, когда ее коллеги по сборной России прыгали четверные и тройной аксель в программах, а Алена каталась с дупелем. Тогда ощущение было одно: красиво, но нужно усилить контент. Примерно такие же мысли возникли и сейчас.

У Косторной хорошие, стильные постановки в этом сезоне: эффектная короткая программа под блюз и «Времена года» в произвольной. Фигуристка и ее прекрасное скольжение смотрятся достаточно органично в этих постановках. Но есть пара моментов, которые бросились в глаза.

В короткой программе Алена не стала прыгать тройной аксель. В принципе, это ей не сильно навредило — сумма баллов и так вышла солидной — 78,61 балл. И ее катание было достаточно легким и приятным, как в старые добрые доковидные времена. А вот в произвольной Косторная на триксель пошла — и он был приземлен со степ-аутом. Было видно, что эта помарка повлияла на фигуристку, которая далее приземлила с ошибкой еще и лутц и вообще потом все весь прокат думала над каждым элементом и осторожничала.

В итоге в произвольной программе катание фигуристки получилось более тяжелым, чем в короткой, и совершенно точно — более нервным. И все дело в акселе. Сама Алена не раз говорила, что не будет вставлять элемент ультра-си в программу, пока не будет в нем уверена. Но сейчас у нее такой возможности больше нет: аксель в три с половиной оборота ей жизненно необходим, чтобы оставаться в элите и претендовать на Олимпиаду.

Понимает это и сама Алена. По сообщениям СМИ, фигуристка даже расплакалась после одной из тренировок. Потому что сейчас она как будто вновь в 2018 году — когда ей нужно постараться, чтобы выделиться среди соперниц с ультра-си — а их стало еще больше. Теперь времени ждать, пока наступит полная уверенность в элементе, у Косторной просто нет — впереди этапы «Гран-при». Нужно просто брать и прыгать, причем сразу три в двух программах.

На контрольных прокатах Алена сделала два трикселя и показала — она в деле. Этери Георгиевна тогда пожурила ее, что фигуристка не пошла на третий аксель. После таких слов от тренера как-то никаких сомнений не остается, что элемент Косторная восстановила и может делать по три в программах. Раз уж кто-то, а сама Этери Георгиевна настаивает. Поэтому действующей чемпионке Европы стоит перестать нервничать и просто делать то, что она может.