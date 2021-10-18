Коляда набрал 101 балл с падением, у женщин пропал лидер. Загадочный турнир фигуристов в Петербурге

Короткие программы на мемориале Панина-Коломенкина получились событийными.

Мемориал Панина-Коломенкина. Короткая программа

Мужчины

1. Михаил Коляда («Звездный лед») — 101,20

2. Макар Игнатов (СШОР) — 99,96

3. Петр Гуменник (СК Тамары Москвиной) — 94,07

Женщины

1. Анастасия Макарова (СШОР) — 63,54

2. Полина Свириденко («Звездный лед») — 62,06

3. Арина Онищенко («Звездный лед») — 60,10

Некоторые фигуристы из Петербурга действительно гордятся тем, что катаются в этом городе. Объективно город на Неве — Мекка фигурного катания, здесь прошел первый чемпионат мира и все зарождалось. А богатая культурная жизнь позволяет рассказывать о том, как ты напитываешься перед прокатом энергетикой Достоевского или итальянских архитекторов.

Достоевщина и Нугуманова

Сегодня таинственная история, как сказал бы Леонид Каневский, случилась около Серафимовского кладбища на севере Петербурга, в здании СШОР по фигурному катанию. Там начался мемориал Панина-Коломенкина — того самого, с которого все начиналось в 1900-х. И на женских соревнованиях пропал их главный фаворит — Елизавета Нугуманова. Чем не достоевщина?

Нугуманова получила стартовый номер согласно жеребьевке (возможно, определил кто-то еще или компьютер), она была в стартовых протоколах, ее ожидали в своей разминке на льду. Но в указанное время фигуристка сборной России на катке не появилась. Короткую программу выиграла Анастасия Макарова, тренер которой мило реагировала на оценки «мать моя честная!», а Нугумановой в финальной таблице влепили DSQ (дисквалификацию). Интересно, что до этого по схожему сценарию она несколько дней назад пропала из протокола на этапе Кубка Санкт-Петербурга — вместо соревнований в ее Instagram были рекламные посты (19-летняя петербурженка умеет выжимать из имиджа все).

На этот раз сама фигуристка недоумевала о своем снятии:

— На Панина я не должна была выступать, так как готовлюсь к другим турнирам. Не понимаю, почему так, — ответила Лиза на вопрос корреспондента «СЭ».

Видимо, Нугуманову решили немного попугать. Позже буквы DSQ сменились на WD (снятие), а источник пояснил «СЭ», что сторона спортсменки не уведомила городскую федерацию о своем снятии. Развязка, занавес. На поклон только никто не выйдет.

Коляда выиграл с падением

Не менее мистические, но более простые в объяснении истории происходили в мужском турнире. Разберемся без Порфирия Петровича.

Расклад после короткой программы такой: Коляда — 101,2, Игнатов — 99,96, Гуменник — 94,07. Вот только Коляда сделал один четверной тулуп в каскаде и упал со второго, сальхова, а Игнатов и Гуменник — оба, причем Макар на солидные «плюсы» и вместо сальхова — риттбергер.

Нет, понятно, что Коляда выступает в родной Мекке и вообще наследник Панина-Коломенкина, но 101 с падением — это прямо прилично. Игнатова он обыграл за счет высочайших компонентов (46,95). У Ханю на последнем чемпионате мира было 47,96, у Чена — 46,43. Один из судей поставил 9,75 за интерпретацию музыки, что запрещено правилами ISU, при падении максимум — 9,50. Ну, хоть без «десяток».

Еще три бонусных балла пришли чемпиону России на вращениях. Игнатов получил свои только за прыжки ультра-си.

Если серьезно, то к мемориалу Панина-Коломенкина не стоит относиться как битве за урожай. Весь вид Алексея Николаевича Мишина у бортика после проката Коляды показывал: ничего, это подготовительный старт. Здесь исключительно беспокойство за сборную России: сказываются ли такие безоблачные оценки на Михаиле положительно? При всем том, что Коляда прекрасно показывает «Щелкунчика», катит исключительно мягко и округленно, а руками отрабатывает движения в стиле робота. Это надо уметь. Но Игнатов с четверным риттбергером после такого может себе сказать: ну да, ну да, пошел я... как в известном меме.

Гуменник как раз перебарывал прыжки с трудом, а вот кто еще заслуживает реверанса — так это 18-летний Матвей Ветлугин, тоже отличный катальщик. С 92,96 он стал четвертым и включился в эту разборку питерскую с местными авторитетами. Пока не хватает репутации и компонентов — поэтому не третий. Ну, и четверных посложнее.

Наконец, кому еще стоит отвесить поклон — это тем, кто показывает мемориал. Делают это прекрасно. На экране после проката — сразу все оценки по элементам, с недокрутами и неясными ребрами. Не приходится, как в Венгрии, ждать 20 минут, чтобы понять, почему победу потеряла Щербакова.