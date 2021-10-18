Щербакову пытаются обесценить? В фигурном катании может повториться казус гимнасток Авериных

Разбираемся, почему чемпионке мира дважды срезали оценку на первом же старте сезона.

Budapest Trophy. Женщины

1. Майя Хромых (Россия) — 224,91

2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73

3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91

4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,9

5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14

Наконец дыхание олимпийского сезона стало проявляться. Можно сказать, из форточки уже ощутимо поддувает. Вчера невинную шутку про лососевые платья разобрали на косточки и автору начали угрожать некими оргпоследствиями. За шутку про лосося! В стране с такой культурой юмора. Да знаете ли вы, что этой рыбе посвящали песни?

<br>

Еще один интересный момент — если вы заметили, после этих соревнований не было традиционных комментариев от двух лидеров — Анны Щербаковой и Майи Хромых, а также их тренера Даниила Глейхенгауза. По нашей информации, это не совпадение — представители команды Этери Тутберидзе сознательно не стали общаться с российскими журналистами, зато дали интервью венгерскому телевидению. Россиянами несколько недовольны.

На венгерском я помню несколько слов, которым учили дети во время игры в футбол на будапештских улицах. Говорила мне мама — учи венгерский. Кто ж знал, что понадобится так скоро.

Полностью солидарен с Максимом Траньковым — спортсмен и тренер не обязаны разговаривать. Но у команды Тутберидзе огромная армия болельщиков. Оставлять ее на сухпайке — наверное, для армии звучит логично, но в олимпийский сезон не совсем правильно. Своего медиа вроде бы у штаба нет. Почему бы просто не обратиться к своим поклонникам? Оставив без комментариев не понравившиеся вопросы. Журналисты уж ладно, скатаются в Европу просто так. Так им и надо, щелкоперам.

У Щербаковой отобрали пояс

Но это все скорее приправа. Главная новость — поражение Анны Щербаковой после серии из четырех личных побед от Майи Хромых, которая дебютировала на взрослом уровне. В боксерской терминологии — это переход пояса. И выражение лица Глейхенгауза здесь говорит о многом — судьи, кажется, его опечалили почище прессы.

<br>

222 балла Щербакова не получала с сентября 2019 года. Есть чему удивиться. Она должна была выиграть, исходя из онлайн-подсчета по ходу проката. В ее победе была уверена наша фигуристка Бетина Попова, комментировавшая турнир в прямом эфире «СЭ». Но тут пришли технические специалисты из Венгрии, Сербии и Словакии и перевернули стол вверх дном.

Протокол Щербаковой пестрит восклицательными знаками (это неясные ребра на лутцах и флипах), q (недокрутами на 90 градусов). Давайте разбираться, были ли на то основания. Скажем так — проблемы с ребрами у Ани были и раньше, просто в России это часто судили лояльно.

Качество картинки и повторов из Будапешта не позволяет однозначно сделать вывод в каждом случае. Но по некоторым эпизодам все-таки можно признать — судьи скорее правы, чем нет.

Итак, первый четверной флип, на котором Щербакова получает q. В GOE потерять она ничего не может — и так падение, но нам важен принцип. И ведь действительно недокрут в 90 градусов есть — это видно даже пи смазанным стопкадрам.

Недокрут Щербаковой — кажется, судьи правы в своих решениях снизить оценку. pic.twitter.com/VYcGChwPPe — Lublineс93 (@Lublinec931) October 17, 2021

Ребро на флипе поймать еще сложнее. Но один из повторов, кажется, приближает нас к истине. Напомним, во время флипа должна быть выражена опора на внутреннее ребро. Если замедлить видео, здесь конек скорее прямой. Это не неверное ребро, а неясное. Но судится оно сейчас строго.

Или q на риттбергере в каскаде с лутцем. Сложный каскад, и лутцы в Ани стали чище по сравнению с прошлым сезоном — там ребро она выдерживает до самого отрыва, чего не было в прошлом году. Молодец, спору нет. Но на риттбергере предательски вылезает недокрут — его очень хорошо видно даже по крошке и на скорости 0,25. И это еще судьи пожалели — у Ани на нем очень приличный преротейшн почти в оборот (это когда фигуристы скручивают себя, оставляя лезвие на льду).

<br>

Компоненты у Анны в этот раз весьма высокие. Известная неадекватными расхождениями с остальной бригадой швейцарка Пфистер была либеральна. Достойные «девятки» и привоз двух баллов Хромых. Все по делу — чемпионка против новичка.

Хромых заслужила победу

Важный нюанс. Судьи нещадно рубили оценки всем участницам вчерашнего фестиваля. Глава бригады — из Венгрии, и своей родненькой венгерке техническая группа поставила семь (!) недокрутов. На всех прыжковых элементах.

Но у Хромых этих ошибок заметно меньше. Главная и дичайшая ошибка — в самой постановке. Не был засчитан тройной лутц, который в случае удачи в конце программы стоит за 8 баллов. То есть все могло быть еще однозначнее. Дело в том, что Хромых повторила к тому моменту уже два прыжка — четверные тулупы и тройные тулупы.

Третий повтор запрещен, а один тройной лутц она уже прыгнула. То есть либо надо было исполнять тулупный каскад в начале не 4+3, а 4+2, либо вместо одного из лутцев делать аксель или риттбергер.

На единственном флипе у Хромых нашли неясное ребро, но все остальные прыжки докручены и безупречны. Так ли это? Может, судьи — тайные поклонники таланта Майи и топили всех остальных?

У Хромых фантастически высокие прыжки — и это при ее росте около 163 сантиметров. Высота сразу бросается в глаза. На обоих четверных тулупах она не доделала градусов 30 на последнем обороте — но такое не карается правилами.

<br>

А вот ее лутц чист — на стопкадре видно хуже, чем в динамике видео, но это так.

Кейс Авериных может масштабироваться

Итого — мы попали в новую реальность, где россиянки, не став кататься хуже, начали получать более низкие оценки. Флипы и лутцы с неясным ребром, которые раньше прощали, теперь будут караться — к этому просто надо быть готовым. 220 баллов — совсем не Фудзияма для Кихиры, а досягаемая вершина. Как минимум русского подиума наши соперники постараются не допустить.

Примерно так на Олимпиаде в Токио судили наших художественных гимнасток — просто поджали в нескольких моментах, и оказалось, что огромное преимущество может исчезнуть. У фигурного катания есть шансы повторить историю — гораздо большие, чем мы думаем. Три старта олимпийского сезона — и Трусова с трудом обыгрывает 15-летнюю кореянку, Хендрикс обходит в произвольной Косторную, а Щербакова и Хромых увозят ворох предупреждений от судей.

Но — гимнастки узнали о масштабах проблемы уже в Токио без возможности отыграться. Лучше, как верно заметила та же Бетина Попова, узнать обо всем сейчас. А как говорит Даниил Глейхенгауз, все самое интересное впереди. Он точно что-то знает. Но пока не расскажет.