Щербакова уже почти год не прыгает четверные. У действующей чемпионки мира проблемы?

Россия впервые выиграла Budapest Trophy под протесты судьи-русофоба.

Budapest Trophy. Женщины. Итоговое положение

1. Майя Хромых (Россия) — 224,91

2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73

3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91

4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,93

5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14

Россиянка Майя Хромых выиграла «челленджер» в Будапеште, став первой в истории отечественной чемпионкой на турнире Budapest Trophy. Для нее старт в Венгрии — первый во взрослой международной карьере. Она исполнила с ошибкой четверной сальхов и выдала чистый каскад из четверного тулупа с тройным.

Анна Щербакова не смогла справиться с единственным заявленным четверным прыжком, флипом — зато чисто исполнила все остальные элементы своей программы и получила лучшую оценку за компоненты. У действующей чемпионки мира второе место. Замкнула исключительно российскую тройку призеров спортсменка из Санкт-Петербурга Софья Самодурова.

Слабая форма на тренировках и незаметная международная конкуренция

На утренней тренировке Щербакова упала с четверного флипа, а также с тройного сальхова в каскаде с тройным лутцем через ойлер. У Хромых тоже два падения с прогона произвольной — на четверных тулупе и сальхове. Также фигуристка исполнила каскад с четверным и тройным тулупами, но уже чисто. Разве что Самодурова обошлась без серьезных ошибок, но у нее и контент намного проще в сравнении с ученицами Этери Тутберидзе.

Поэтому перед стартом произвольной было тревожно, да и состояние здоровья той же Щербаковой неизбежно вызывало вопросы... И как в таких условиях ждать чистых четверных от Анны? А ведь по ним мы давно соскучились, трехкратная чемпионка страны не исполняла их чисто ни на Кубке Первого канала, ни на чемпионате мира, ни на контрольных прокатах сборной в сентябре.

До того как на лед вышли наши спортсменки, можно было понаблюдать за успехами соседей. Приятно удивила, например, Алина Урушадзе из Грузии. Высокие GOE, хорошие компоненты и любопытное послевкусие от ее проката. Не иначе как конкуренция с Анастасией Губановой заставила расти и доморощенную звезду! Губанова зажгла недавно на Finlandia Trophy, но Урушадзе показывает свои намерения — без боя она легионеру своего места на Олимпиаде не отдаст.

Екатерине Рябовой бороться за квоту в Пекин будет заметно проще, но и экс-представитель «Ангелов Плющенко» в грязь лицом не ударила. И все же реальную конкуренцию кому-то из России никто составить не мог. Еще до старта турнира было ясно, что в этом году своеобразное «проклятие» Будапешта для нашего фигурного катания должно наконец-то пасть. Сомнения были только в конкретной персоне.

Победный дебют Хромых и Самодурова без перспектив на Олимпиаду

Софья Самодурова после короткой единственная вышла к СМИ с комментариями. Щербакова и Хромых с хохотом пробежали мимо микст-зоны, прикрываясь игрушками. Если верить данным из Telegram-каналов, запрет на общение со СМИ дал тренерский штаб «Хрустального». У команды Алексея Мишина все проще и честнее.

Самодурова не стала обманывать саму себя и честно призналась, что за первое место на этом старте бороться не будет. «Я понимаю, что без четверных прыжков, объективно, сейчас не будет первого места. У меня цель в этом сезоне — кататься, как я умею, с задором, показать себя, катать чисто, на максимум каждый раз. И кататься в удовольствие, стараться его получать», — сказала фигуристка. С ультра-си пока пауза, даже над тройным акселем временно Софья не работает. Чисто не удаются даже все классические тройные.

Так, если утром на разминке Самодурова откатала чисто, то в соревновательных условиях упала с сальхова. Из положительных моментов — неплохо удается хореографическая часть проката, есть прогресс в скольжении и высоте прыжков. Следовательно, неизбежно должны расти оценки. Правда до разумных пределов, естественно. Из числа претендентов на Олимпиаду, увы, чемпионку Европы мы точно вычеркиваем. И записываем туда Майю Хромых.

Она выдала неплохой дебютный старт на взрослом международном уровне. Главное в ее случае — без падений. С сольного четверного тулупа выехала через тройки (и наверняка с сильным недокрутом), зато каскад четверного тулупа с тройным — практически идеален. Как и остальные элементы. Прибавляет Майя и в презентации, что замечают судьи. 70 баллов за компоненты — весьма неплохо для старта, хотя итоговая сумма — 224 балла и не поражает воображения. Но их хватило для победы над по статусу лучшей фигуристкой мира прямо сейчас, так что не будем придираться и порадуемся за первую отечественную чемпионку венгерского «челленджера».

Щербакова снова без четверных и впервые за полтора года вторая

Кстати, по поводу баллов. Любопытно было, как будет оценивать российских девушек швейцарская судья Беатрис Пфистер. Ранее наши коллеги писали о крайне предвзятом отношении представителя Альп к спортсменам из стран бывшего СССР и социалистического блока. Якобы она испытывает неприязнь к советскому наследию и свои политические взгляды проецирует на фигуристок. В то же время нашлись и опровержения данному тезису, поскольку на других стартах Пфистер могла поставить россиянам больше баллов в сравнении с американцами, итальянцами или даже швейцарцами. Так или иначе, в произвольной Пфистер решила действовать аккуратнее и сильно от коллег уже не отличалась. В ответ организаторы ее порадовали флагом России образца 1991 года. На награждении рядом с двумя действующими вынесли архивный, с голубым вместо темно-синего.

Поменяла цвета и Щербакова. Анна показала новый образ для своей произвольной, выйдя на лед в пестром красно-синем платье — в сентябре на контрольных прокатах спортсменка выступала в строгом черном. Вероятно, и изначально в планах было заказать другой костюм ближе к старту серии «Гран-при», просто к Челябинску платье готово еще не было, и команда Этери Тутберидзе подбирала что-то из доступных запасов на замену.

Что касается техники — пока вкатывается в сезон Щербакова тяжело. В отличие от контрольных прокатов в Венгрии, она заявила один квад, но и с единственным флипом справиться не удалось. Последний раз на соревнованиях мы видели ультра-си от Анны в декабре на чемпионате России. Итог — первое со времен ЧЕ-2020, то есть января 2020 года, поражение. Подтверждаются слова Самодуровой — без четверных сегодня побеждать невозможно, а уж для попадания на Олимпиаду они будут жизненно необходимы.