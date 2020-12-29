Директор «Самбо-70» — о героизме Тутберидзе, уходе Трусовой и о том, что Загитова станет хорошим журналистом и всегда заработает на кусок хлеба.

В этом году вокруг «Хрустального» Этери Тутберидзе, который является отделением спортшколы «Самбо-70», было очень много громких информационных поводов. Уход Александры Трусовой и Алены Косторной в Академию Евгения Плющенко, возвращение в «Хрустальный» Евгении Медведевой, появление новых талантов, дебют на взрослом уровне Камилы Валиевой... Завершился же календарный год дублем подопечных Этери Георгивны на чемпионате России: Анна Щербакова стала чемпионкой третий год подряд, а Валиева опередила Трусову в борьбе за второе место. Итоги 2020-го «СЭ» попросили подвести директора «Самбо-70» Рената Лайшева.

— С чем у вас будет ассоциироваться 2020-й год?

— Год был тяжелый для всех, но мы старались не падать духом. Без оптимизма в спорте очень сложно, особенно если на тебя смотрят тысячи детей и их родители. Ты должен подавать им пример. Думаю, что если бы мы закрылись, думали бы только о коронавирусе, то не смогли провести сезон, хоть и в усеченном формате, но организовать целый ряд соревнований в разных видах. Представители нашей школы выигрывали важные старты, завоевывали призовые места. Москомспорт увидел наши усилия, за что наградил «Самбо-70», как лучшую спортивную школу столицы.

Еще особый момент лично для меня, когда президент страны Владимир Путин в спортивном костюме «Самбо-70» посетил больницу в поселке Коммунарка, куда привозят больных с подозрением на коронавирус. Это огромный аванс и большая честь для нас, чтобы мы еще больше стремились к самосовершенствованию, к достижению самых высоких целей. Мы показали кадры президента в нашем костюме всем детям школы, объяснив, что значит уважение к школе, коллективу.

— Какие главные спортивные победы российского спорта года вы бы выделили?

— Во-первых, это победа Хабиба над Джастином Гэтжи. Я хорошо знал его отца Абдулманапа. Его смерть стала большой трагедией для многих людей, но особенно для его сына. Так что Хабиб готовился к бою с Гэтжи в очень тяжелой психологической обстановке, но смог собрать всю волю в кулак и выиграть. Эта была очень важная победа для страны. Во-вторых, это титул Даниила Медведева в Лондоне. После того, как ушли наши выдающиеся чемпионы — Кафельников, Сафин, Давыденко — у нас долгое время не было топ-игроков. И вот неожиданно появился такой парень, как Даня. Видно, что он выигрывает матчи на характере. У него нет такого легкости и таланта, как у того же Сафина, но за счет сумасшедшей самоотдачи он одолел всех авторитетов мирового тенниса. Нельзя было им не восхищаться. В-третьих, это золотые медали наших ребят на чемпионате мира по самбо в Сербии — нашему национальному виду спорта (россияне взяли шесть золотых медалей из девяти возможных. — Прим. «СЭ»).

В-четвертых, успех наших девочек на чемпионате России по фигурному катанию. Стойкость Тутберидзе, которая проявила себя, как величайший тренер. Она пережила два потрясения. Было очень важно не сломаться. Все-таки она женщина. Красивая, нельзя сказать, что хрупкая, но ей очень непросто в жизни. Честно, я в первый раз увидел слезу на ее глазах, когда Аня Щербакова исполнила произвольную программу. Этери и ее команда проделали невероятную работу. Подрастающее поколение очень верит в Тутберидзе, как тренера, способного вывести их на высочайший уровень.

Важно, что победа Щербаковой произошла на фоне всех этих переходов и разборок

— Вы часто общаетесь с Этери Тутберидзе?

— Конечно. Например, недавно у нас был довольно долгий разговор перед их поездкой в Челябинск. Я приехал поздравить ее с наступающим Новым годом, и мы поговорили по душам.

Этери Тутберидзе, Анна Щербакова, Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Верили, что именно Щербакова сможет выиграть чемпионат России? Ведь ей не здоровилось, поговаривали, что она даже исполняла программы с температурой?

— История с температурой — это придумка. Если бы она действительно была бы у нее повышенная, то никто бы не выпустил ее на каток. Так что все было нормально. А тот факт, что Аня в третий раз подряд выиграла чемпионат России — это подвиг. Мы называем ее «девчонка из Теплого стана» («Хрустальный» находится недалеко от метро «Теплый стан»), так сказать наша родная. У Щербаковой есть и характер, и женственность. Многие наши преподаватели относятся к ней с огромной симпатией и радовались ее победе, как своей. Ведь она произошла на фоне всех этих переходов, разборок, скандалов, которые изрядно подпортили всем настроение.

— Уход Александры Трусовой и Алены Косторной задел вас за живое?

— Конечно. Ведь иначе мы бы заняли весь пьедестал на чемпионате России, и вся тройка на чемпионате мира представляла бы «Самбо-70». Если отвечать на ваш вопрос, то такое бывает в жизни. Но, с другой стороны, страдает дело. Всегда надо думать масштабно, а не поддаваться сиюминутным увлечениям. Все-таки в Сашу и Алены было вложено много сил огромного коллектива.

Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мечтаем о строительстве нового центра для фигурного катания. Он будет в Ясенево

— Тем не менее, в школе появились новые суперталанты: Майя Хромых и Дарья Усачева...

— Конечно, в этом огромная заслуга тренерского гения Этери. Мы же продолжаем создавать рабочие-хозяйственные условия, чтобы девчонкам и тренерскому составу было удобнее. Мечтаем о строительстве нового центра для фигурного катания. Он будет в Ясенево. И совсем скоро будет открываться универсальная школа в Коммунарке. Она уже на 90 процентов готова. Еще мы ожидаем открытие школы спортивной гимнастики на Ленинском проспекте. Все будет работать на самом современном уровне. Это очень важно, потому что в СССР гимнастика всегда была передовым видом спорта. Спортивные гимнасты получают великолепную базу в смысле подготовки всех мышц и координации. Потом ребята шли в футбол, борьбу, хоккей... Сейчас спортивная гимнастика не так популярна у молодежи и это надо исправить. Возрождать традицию.

— Что скажите про еще одну вашу бывшую ученицу Алину Загитову. Как оцените ее в новой роли телеведущей?

— Я смотрел почти все выпуски «Ледникового периода». Да, у нее есть небольшое стеснение, скромность, но все проходят через это. Самое главное, чтобы у Алины была вера в себя. А с этим проблем нет. Ведь она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. Она всем все доказала. Чего стесняться то? Сейчас она учится в высшем учебном заведении. Думаю, у Загитовой все впереди. Станет хорошим журналистом. Во всяком случае мы за нее спокойны. На кусок хлеба она всегда заработает.