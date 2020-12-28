Победа Щербаковой на фоне болезни: геройство или неоправданный риск?

Почему родители, тренеры, врачи и функционеры не остановили несовершеннолетнюю спортсменку, которая ради медалей рисковала своей жизнью.

Спорт — не для слабых. Достаточно вспомнить японца Юдзуру Ханю, выигравшего второе золото Олимпиады с травмой лодыжки. А врачи утверждали, что об Играх можно забыть. Или еще один пример: стрессовый перелом Евгении Медведевой в олимпийский сезон, когда фигуристка поехала на чемпионат Европы и Олимпийские игры и взяла там три серебра. Другая Евгения, Тарасова, вместе со своим партнером получила бронзу на чемпионате мира-2017. Но на тренировке Женя упала на дорожке шагов, а Владимир случайно наехал на нее. В итоге — разрезанная ниже колена нога и десять швов. Только стальные нервы и упертый характер помогли фигуристам преодолеть боль и забрать медали крупных турниров.

Но не все жертвы обоснованы. Тот же Юдзуру Ханю на тренировке в 2014 году на тренировке японского этапа «Гран-при» столкнулся с китайцем Хань Янем и получил сотрясение головного мозга и травму колена. И все равно решил выступить и даже попал в первую тройку, несмотря на несколько падений в программе. Наблюдать за этим, честно говоря, было больно. И непонятно, ради чего все это: на тот момент Ханю уже был олимпийским чемпионом, пропуск серии «Гран-при» ничего бы не значил. Увы, сам спортсмен не всегда может адекватно оценить риски.

К той же истории можно отнести выступление Анны Щербаковой на прошедшем чемпионате России. Спортсменка из группы Этери Тутберидзе уже месяц борется с последствиями воспаления легких, так что каждый вечер ее температура поднимается до 38. Перед короткой программой у фигуристки кружилась голова, и, по словам тренера Щербаковой, спортсменка в таком состоянии могла не доехать до конца программы. Если бы это был предолимпийский чемпионат России или сами Игры, то риск был бы понятен. Но этот турнир не был отборочным ни на мировое первенство, ни в сборную страны. Лишь после завершения соревнований исполком федерации фигурного катания решил, что чемпионы напрямую отбираются на турнир в Стокгольм.

Стоило ли Анне Щербаковой так рисковать своим здоровьем и почему ее все-таки никто не остановил?

Демократия в семье Щербаковых

«Мешало то, что все вокруг мне говорили сняться с соревнований», — рассказала теперь уже трехкратная чемпионка России «РИА Новости». А принять такое решение советовали родители, тренеры готовы были поддержать решение Анны о снятии. Как заявила сама фигуристка, такой вариант она даже не рассматривала, а выступать твердо была намерена еще месяц назад. Тогда ее тренировки были неполноценными: то приостанавливались из-за плохого самочувствия спортсменки, то возобновлялись. Целиковых прокатов программ не было до самого чемпионата России.

В произвольной Щербакова не просто откатала свой контент текущего сезона, а еще и добавила второй четверной. Откуда фигуристка черпала силы, если после короткой программы и на тренировке перед произвольной она еле передвигалась, непонятно. В этой ситуации ключевым стал характер Ани: она перестала обращать внимание на свое здоровье и просто шла вперед. Ну и, возможно, помогли какие-то разрешенные лекарства.

Щербакова — герой. Но удивляет, что в этой неоднозначной ситуации никто не смог остановить 16-летнюю девушку. Мама спортсменки сказала, что была практически в отчаянии, так как не могла ничем ни помочь, ни запретить. Как объяснила Юлия Щербакова, в их семье взрослые не приказывают детям. Ошибки — часть процесса получения жизненного опыта.

— Я не понимаю родителей, которые жестко навязывают детям своё. Я помню множество своих ошибок, не идеализирую их, но благодарна, что они меня многому научили, — продолжила мама Ани, рассказывая об укладе в их семье «РИА Новости».

Но приказывать — это одно, особенно в бытовых ситуациях, когда жизни и благополучию ребенка ничего не угрожает. Это правильно, нужно учиться на своих ошибках, если они не являются фатальными. Но в данном случае речь шла об очень серьезном — здоровье и дальнейшей карьере спортсменки. Врачи не давали прогноза, как поведет себя организм Щербаковой после такой болезни. А тут температура под 38 каждый день. Возможно, родителям стоило взять ответственность на себя. Это точно не тот случай, с которым можно шутить. Ведь на фоне сверхнагрузок и температуры Анна вполне могла лишиться чувств по время проката. Если не хуже.

Температура — не причина для недопуска к соревнованиям

Другой момент — это допуск к соревнованиям. Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков в интервью «СЭ» сказал, что Анна не нарушила никаких правил, выступая с температурой. Ведь ее тест на ковид был отрицательным, а измерять температуру перед выходом на лед можно только по желанию фигуриста. Такие правила в пандемию кажутся абсурдными. Ведь известно, что тесты бывают ложноотрицательными, и тогда при наличии тревожных симптомов нужно сдавать кровь. Температура под 38 — явный признак серьезной болезни. Почему для допуска спортсменов на большие соревнования не проводят более углубленных исследований? Неужели для этого нужно, чтобы кому-то стало совсем плохо?

Конечно, на эти вопросы сейчас никто не даст вразумительного ответа. Такими мужественным спортсменами как Щербакова можно гордиться, но еще больше начинаешь переживать за них, видя такое безрассудство, в том числе со стороны родителей и тренеров. Женское одиночное катание сейчас — спорт молодых, большинство спортсменок заканчивает до 18 лет. Но это не значит, что нужно любыми силами выступать на всех стартах. Ведь впереди всю карьеру и даже жизнь может загубить всего один прокат.

Щербаковой повезло, что ее выступления в Челябинске не омрачились печальным инцидентом. Хотя последствия могут проявиться и позже. Но другие фигуристки, следившие за прокатами Ани, наверняка сейчас восторгаются ее героизмом. А, значит, в будущем могут повторить ее поступок, том числе на небольших соревнованиях, где вся медицинская помощь — это дежурная медсестра. И нет никаких гарантий, что им тоже повезет.

Спорт — не для слабых. Для победы нужно прикладывать колоссальное количество усилий. Но никакая медаль не стоит загубленного здоровья, а также критических физических и моральных проблем в будущем.