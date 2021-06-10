Москвина и Мишин брали серебро ЧМ. Кто еще из успешных фигуристов стал известным тренером?

Среди таких спортсменов есть и олимпийские чемпионы, и победители чемпионатов мира.

Когда кто-то произносит имя Тамары Николаевны Москвиной, перед глазами сразу встает образ невысокой женщины, тренера со строгим взглядом и голосом, талантливого и справедливого. Ученики петербургского специалиста выиграли больше 60 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, а недавно взяли золото и бронзу в Стокгольме. За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

Москвину-тренера знают и уважают любители фигурного катания по всему миру. Но мало кто в курсе ее спортивных достижений в качестве фигуристки. Тамара Николаевна не была особо известной одиночницей — пять раз становилась чемпионкой СССР и занимала последние места на «Европе» и больше всего запомнилась тем, что первой сделала уникальное вращение бильман. В 1964-м спортсменка перешла в парное катание, а уже через три года в паре с Алексеем Мишиным выиграла национальное первенство и взяла медали на чемпионатах Европы и мира. После этого Москвина и Мишин сосредоточились на тренерской карьере, воспитав на двоих несколько десятков выдающихся спортсменов.

Обычно считается, что успешные фигуристы редко превращаются в хороших тренеров. Но Алексей Николаевич и Тамара Николаевна точно опровергают это утверждение — все-таки достичь хотя бы уровня медалистов чемпионатов Европы и мира удается не всем. Рассказываем, кто еще из известных спортсменов смог стать не менее знаменитым тренером или хореографом.

Брайан Орсер

В России и мире все следили за борьбой двух отечественных одиночников — Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которые постоянно соперничали между собой на главных стартах в фигурном катании. Несколько десятков лет раньше точно так же наблюдали за «битвой Брайанов» — канадских фигуристов Брайана Орсера и Брайана Бойтано. В 1977 году Орсер впервые проиграл Бойтано на юниорском чемпионате мира — с этого момента как раз и началась их знаменитая борьба.

Через два года Брайан стал всего лишь вторым фигуристом в мире, кому покорился тройной аксель, — тогда этот прыжок только начинали пробовать некоторые спортсмены. В 1984 году он показал его уже на Олимпийских играх в Калгари, где стал первым спортсменом, кому удался этот прыжок на подобном соревновании. Всего за свою карьеру Орсер дважды стал серебряным призером на Олимпиаде, пять раз завоевывал медали на чемпионатах мира и один раз выиграл этот турнир.

Сейчас Брайан тренирует в Торонто и считается одним из самых востребованных специалистов в мире. Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, победитель мировых первенств в 2015 и 2016 годах Хавьер Фернандес. У Орсера тренировалась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (под руководством канадца Женя завоевала бронзу ЧМ в Сайтаме).

Илья Авербух

Из всех российских хореографов сейчас наиболее медийным считается Илья Авербух — он организует множество ледовых шоу, ставит программы для пар в «Ледниковом периоде» и помогает действующим российских фигуристам. Среди самых ярких программ сезона — «Нуреев. Белый ворон» для Михаила Коляды. Эта постановка стала символом возвращения трехкратного чемпиона России на серьезный уровень.

Авербух мог бы добиться серьезных результатов еще со своей первой партнершей Мариной Анисиной, с которой два раза выиграл чемпионат мира среди юниоров. Но жизнь сложилась по-другому — Илья влюбился в Ирину Лобачеву, встал с ней в пару и впоследствии женился на фигуристке. До Олимпиады 2002 года они тренировались в США. Игры сложились очень драматично — Лобачева и Авербух завоевали серебряные медали, проиграв французском дуэту Марине Анисиной/Гвендалю Пейзера. Так что, возможно, если бы Илья не расстался со своей первой партнершей, мог бы стать и олимпийским чемпионом.

Ше-Линн Бурн

Среди канадских танцоров больше всего известны трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Виртью/Скотт Мойр — их знают по характерным танцам и соперничеству с Мэрил Дэвис/Чарли Уайтом и Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном. Но первыми победителями чемпионатов мира из этой страны стали Ше-Линн Бурн и Виктор Краац в 2003 году. На Олимпиадах фигуристам не везло: дважды четвертое место — их лучший результат.

Ше-Линн успела попробовать себя во всех видах фигурного катания — в семь лет начала заниматься как одиночница, потом перешла в парное катание, а после — в танцы. И если поначалу ей нигде не удавалось достичь высоких результатов, то последняя попытка оказалась успешной. И уже через год Бурн вместе с Краацем выиграли свой первый национальный чемпионат.

Сейчас экс-фигуристка невероятно востребована в качестве хореографа — у нее ставились Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Нейтан Чен, Елена Радионова и Алена Косторная. И для всех фигуристов Ше-Линн подбирала характерные образы, не похожие друг на друга, — они хорошо отражали личность спортсменов. Стильные «Мемуары гейши» Медведевой, драйвовая рок-программа Туктамышевой, японский «Сеймей» Ханю и современная Nemesis Чена — никаких повторений.

Олег Васильев

Об этом тренере знает не так много людей, как о Москвиной или Мишине, хотя он тоже уже успел воспитать олимпийских чемпионов. В 2006 году Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин выиграли игры в Турине. Они перешли к Васильеву в 2001 году, уже будучи чемпионами Европы. После этого самыми успешными учениками Олега Кимовича долгое время были Мария Мухортова/Максим Траньков — до 2010 года они успели выиграть чемпионат России и взять несколько медалей на «Европе».

Сам Васильев выступал в 80-х годах прошлого века — выиграл и Олимпийские игры, и по три чемпионата Европы и мира. После этого он еще несколько лет выступал в профессионалах вместе со своей партнершей Еленой Валовой, взяв и там пару медалей на мировых первенствах. А еще они исполнили первый параллельный тройной прыжок — до этого такое не удавалось никому.