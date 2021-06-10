Фигурное катание
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Новости
Гран-при
Олимпиада
Статьи   //    Фигурное катание

Москвина и Мишин брали серебро ЧМ. Кто еще из успешных фигуристов стал известным тренером?

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Тамара Москвина и Алексей Мишин. Фото «СЭ»
Тамара Москвина и Алексей Мишин. Фото «СЭ»
Теги:
Среди таких спортсменов есть и олимпийские чемпионы, и победители чемпионатов мира.
&laquo;Полюшко-поле&raquo;, Билли Айлиш, афиша фильма &laquo;Белый ворон&raquo;.Хит Билли Айлиш, советская «Полюшко-поле» и олимпийский «Белый ворон». Кто ставит программы российским фигуристам

Когда кто-то произносит имя Тамары Николаевны Москвиной, перед глазами сразу встает образ невысокой женщины, тренера со строгим взглядом и голосом, талантливого и справедливого. Ученики петербургского специалиста выиграли больше 60 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, а недавно взяли золото и бронзу в Стокгольме. За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

Москвину-тренера знают и уважают любители фигурного катания по всему миру. Но мало кто в курсе ее спортивных достижений в качестве фигуристки. Тамара Николаевна не была особо известной одиночницей — пять раз становилась чемпионкой СССР и занимала последние места на «Европе» и больше всего запомнилась тем, что первой сделала уникальное вращение бильман. В 1964-м спортсменка перешла в парное катание, а уже через три года в паре с Алексеем Мишиным выиграла национальное первенство и взяла медали на чемпионатах Европы и мира. После этого Москвина и Мишин сосредоточились на тренерской карьере, воспитав на двоих несколько десятков выдающихся спортсменов.

Обычно считается, что успешные фигуристы редко превращаются в хороших тренеров. Но Алексей Николаевич и Тамара Николаевна точно опровергают это утверждение — все-таки достичь хотя бы уровня медалистов чемпионатов Европы и мира удается не всем. Рассказываем, кто еще из известных спортсменов смог стать не менее знаменитым тренером или хореографом.

Брайан Орсер

В России и мире все следили за борьбой двух отечественных одиночников — Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которые постоянно соперничали между собой на главных стартах в фигурном катании. Несколько десятков лет раньше точно так же наблюдали за «битвой Брайанов» — канадских фигуристов Брайана Орсера и Брайана Бойтано. В 1977 году Орсер впервые проиграл Бойтано на юниорском чемпионате мира — с этого момента как раз и началась их знаменитая борьба.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Евгения Медведева.Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной

Через два года Брайан стал всего лишь вторым фигуристом в мире, кому покорился тройной аксель, — тогда этот прыжок только начинали пробовать некоторые спортсмены. В 1984 году он показал его уже на Олимпийских играх в Калгари, где стал первым спортсменом, кому удался этот прыжок на подобном соревновании. Всего за свою карьеру Орсер дважды стал серебряным призером на Олимпиаде, пять раз завоевывал медали на чемпионатах мира и один раз выиграл этот турнир.

Сейчас Брайан тренирует в Торонто и считается одним из самых востребованных специалистов в мире. Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, победитель мировых первенств в 2015 и 2016 годах Хавьер Фернандес. У Орсера тренировалась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (под руководством канадца Женя завоевала бронзу ЧМ в Сайтаме).

Илья Авербух

Из всех российских хореографов сейчас наиболее медийным считается Илья Авербух — он организует множество ледовых шоу, ставит программы для пар в «Ледниковом периоде» и помогает действующим российских фигуристам. Среди самых ярких программ сезона — «Нуреев. Белый ворон» для Михаила Коляды. Эта постановка стала символом возвращения трехкратного чемпиона России на серьезный уровень.

Авербух мог бы добиться серьезных результатов еще со своей первой партнершей Мариной Анисиной, с которой два раза выиграл чемпионат мира среди юниоров. Но жизнь сложилась по-другому — Илья влюбился в Ирину Лобачеву, встал с ней в пару и впоследствии женился на фигуристке. До Олимпиады 2002 года они тренировались в США. Игры сложились очень драматично — Лобачева и Авербух завоевали серебряные медали, проиграв французском дуэту Марине Анисиной/Гвендалю Пейзера. Так что, возможно, если бы Илья не расстался со своей первой партнершей, мог бы стать и олимпийским чемпионом.

Вера Вонг.Как неудача в спорте превратила фигуристку в культового дизайнера

Ше-Линн Бурн

Среди канадских танцоров больше всего известны трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Виртью/Скотт Мойр — их знают по характерным танцам и соперничеству с Мэрил Дэвис/Чарли Уайтом и Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном. Но первыми победителями чемпионатов мира из этой страны стали Ше-Линн Бурн и Виктор Краац в 2003 году. На Олимпиадах фигуристам не везло: дважды четвертое место — их лучший результат.

Ше-Линн успела попробовать себя во всех видах фигурного катания — в семь лет начала заниматься как одиночница, потом перешла в парное катание, а после — в танцы. И если поначалу ей нигде не удавалось достичь высоких результатов, то последняя попытка оказалась успешной. И уже через год Бурн вместе с Краацем выиграли свой первый национальный чемпионат.

Сейчас экс-фигуристка невероятно востребована в качестве хореографа — у нее ставились Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Нейтан Чен, Елена Радионова и Алена Косторная. И для всех фигуристов Ше-Линн подбирала характерные образы, не похожие друг на друга, — они хорошо отражали личность спортсменов. Стильные «Мемуары гейши» Медведевой, драйвовая рок-программа Туктамышевой, японский «Сеймей» Ханю и современная Nemesis Чена — никаких повторений.

Олег Васильев.«Россияне уже заявляются на белорусские соревнования». Олег Васильев — о работе в Минске

Олег Васильев

Об этом тренере знает не так много людей, как о Москвиной или Мишине, хотя он тоже уже успел воспитать олимпийских чемпионов. В 2006 году Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин выиграли игры в Турине. Они перешли к Васильеву в 2001 году, уже будучи чемпионами Европы. После этого самыми успешными учениками Олега Кимовича долгое время были Мария Мухортова/Максим Траньков — до 2010 года они успели выиграть чемпионат России и взять несколько медалей на «Европе».

Сам Васильев выступал в 80-х годах прошлого века — выиграл и Олимпийские игры, и по три чемпионата Европы и мира. После этого он еще несколько лет выступал в профессионалах вместе со своей партнершей Еленой Валовой, взяв и там пару медалей на мировых первенствах. А еще они исполнили первый параллельный тройной прыжок — до этого такое не удавалось никому.

Читайте также

Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Как похудеть без вреда для здоровья. Инструкция от эксперта
Что будет, если есть черешню каждый день
Шестикратного чемпиона мира по бенди похоронили в 30 лет. Это прошло мимо нас — русский хоккей в России уже умер

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
vs
0
Офсайд