Хореограф группы Этери Тутберидзе прокомментировал последние события.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, подвел итоги «Гран-при Италии», где первое и второе места заняли фигуристки «Хрустального» Анна Щербакова и Майя Хромых соответственно.

Также корреспондент «СЭ» обсудил с Железняковым предложение знаменитого тренера Александра Жулина давать экстра-баллы за возраст и пост Алены Косторной в поддержку Этери Тутберидзе, который впоследствии раскритиковал Даниил Глейхенгауз.

— Я был немножечко растерян, когда увидел Аню на короткой программе в Италии, — отметил Железняков. — Зная, какой она борец, не ожидал, что что-то такое произойдет. Зрители и тренеры всегда привыкли, что спортсмены — это стабильные борцы! И вдруг если происходит какой-то сбой, то мы сразу все: «Ой, как же так!» Ничего страшного не случилось, мы не роботы и не машины. Может быть, повлиял переходный возраст или совсем что-то другое. Может, появилась какая-то боязнь... Не могу залезть к ней в голову, но я был растерян. В произвольной же программе она реабилитировалась. Все идет по плану и подходит к сильнейшим стартам. Надеюсь, что она к ним подойдет в хорошей форме.

— Что говорит об Ане тот факт, что она смогла выдать такую сильную произвольную программу после неудачной короткой?

— Она в очередной раз подтвердила свой бойцовский характер. У этой нежной девочки, как я уже говорил, кремень сидит. Если бы в короткой она не накосячила, то, может быть, в произвольной все было бы хуже. Может, эти ошибки в короткой ее даже как-то подстегнули полностью собраться.

Майя очень прогрессирует. Она пахарь

— Майя Хромых прогрессирует, судя по этому "Гран-при"?

— Не только судя по этому «Гран-при», но и вообще. В моем зале Майя очень прогрессирует: она не только в спортивном плане, но и в хореографическом тоже все очень осознанно исполняет. Если посмотрите мои ролики, то вы увидите, как к ней приходит взрослая и осознанная хореография. Это уже совсем другое, не юниорское катание! В моем понимании она очень прогрессирует. Она пахарь.

— У нее есть шансы попасть на Олимпиаду?

— Это очень скользкий вопрос! Я всегда болею за своих: все девочки как мои родные и любимые... Я с ними уже много лет. Не хочу им ничего сглазить. Сверху там всегда виднее. Они все работают и все стараются.

— Аня сказала после произвольной, что это даже не ее максимум. Согласны с ней?

— Да, согласен полностью! Она может и еще прибавить. Думаю, она и прибавит. Нужно аккуратно и с умом подойти к главным стартам.

Можно предложить сделать третью программу

— Александр Жулин недавно предложил давать экстра-баллы за возраст. Вы это поддерживаете?

— Я слышал об это интервью, но полностью его не читал. Я, честно говоря, воспринял это как юмор. Если он это на полном серьезе сказал, то... Мы как болельщики можем отдать предпочтение той же Лизе Туктамышевой за то, что она борец. Я в ноги готов ей поклониться за то, что она столько лет бьется, не сгорает и не уходит. Однако ставить за это выше баллы — это выглядит совершенно глупо. Наверное, это даже оскорбительно по отношению к спортсмену. Спортсмен, которому повысят баллы за возраст, будет чувствовать себя каким-то пенсионером-ветераном, а еще неполноценным рядом с более юными спортсменами.

Давайте просто введем дисциплину «красивое компонентное катание» и уберем оттуда все элементы. Можно предложить сделать третью программу: короткая, произвольная и а-ля показательная, но включить ее в соревнование. Тогда, конечно, более возрастные спортсмены будут показывать более яркое и эмоциональное катание. Они будут выигрывать опытом.

— Недавно Алена Косторная выразила слова поддержки Этери Тутберидзе, а затем Даниил Глейхенгауз дал понять, что это было лишним. Не портят ли такие моменты атмосферу внутри коллектива?

— Есть всегда такая история, что СМИ и болельщики воспринимают все слишком близко к сердцу. Они раздувают такие вещи до каких-то неимоверных размеров! Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алены. Даниил сказал так, как оно и есть. Алена тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы. Сейчас девочки взрослеют. Вы же знаете, что такое переходный возраст: они могут как-то капризничать, что-то выкинуть или сделать... И это не только Алена. Дети становятся более сложными. Это нисколько не портит атмосферу в коллективе. Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел... Здесь все занимаются делом. То, о чем вы меня спросили, — это придумывают болельщики и подливают СМИ, чтобы ярче была история.