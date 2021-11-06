Есть ли какой-то здравый смысл в идее надбавок за возраст в фигурном катании.

Известный тренер и хореограф Александр Жулин вызвал бурное обсуждение в среде фигурного катания высказыванием в одном из последних интервью. Жулин посетовал, что в этом виде спорта все меньше места для взрослых девушек (хотя бы старше 18 лет), и, восхищаясь Елизаветой Туктамышевой, которая готовится поехать на свою первую Олимпиаду в 25, предложил давать надбавки за возраст. Не до конца ясно, предложение было шуточным или серьезным, но идею тут же стали комментировать другие эксперты. Естественно, не обошлось и без реакции от штаба Этери Тутберидзе, по которой нововведения, связанные с возрастным цензом, ударят в первую очередь.

Жулин предложил помочь Туктамышевой очковым бонусом

«В 17 лет добавлять один балл, в 18 — два... Тело меняется с возрастом. И думаю, что такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру, — сказал Жулин в беседе с японской редакцией «Р-Спорта» — изданием Sputnik. — У Туктамышевой пока нет таких привилегий, и она заслуживает большого уважения. Она прекрасно выступила, дважды прыгнула тройной аксель. Многие и в 15 лет не могут справиться со столь сложным элементом». Александр давал развернутый экспертный комментарий по итогам «Гран-при» в Канаде, где долго рассуждал и о гениальности Камилы Валиевой (восхищаться которой Жулину не мешает даже 15-летний возраст), и о дальнейшей судьбе Алены Косторной. Правда, широкий резонанс вызвали именно слова о выступлении в Ванкувере Елизаветы Туктамышевой. Если быть точнее, предложение Жулина по поводу варианта, как поддержать ее в борьбе за олимпийскую квоту в условиях невероятно плотной конкуренции российского женского одиночного.

Большинство коллег восприняли слова Александра как шутку. «Шутка дня. Давно так не смеялся. А потом, например, давать бонусы за знание иностранного языка, ну а что? Будет стимул учиться. Браво. Такого бреда я давно не слышал», — писал, к примеру, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своем Instagram. «Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Есть правила, которые пишутся. То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки. Ну какая-то глупость просто», — еще более резко отреагировала экс-фигуристка, ныне депутат Ирина Роднина. Не восприняли всерьез Жулина ни президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, ни продюсер Илья Авербух. Зато поддержала... Татьяна Тарасова. «Интересное предложение! Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеру — это правильно. Но насколько реально реализовать идею — не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями», — сказала опытный тренер.

Тарасова поддержала Жулина, а для Тутберидзе возрастной ценз — болевая точка

После слов Тарасовой в пользу идеи Жулина его предложение стали рассматривать уже на более серьезном уровне. Пришлось отреагировать и тренерскому штабу Этери Тутберидзе. В официальном Instagram группы «Хрустального» все свели к шутке. «Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте», — подписали они картинку с бабушкой в автобусе и девушкой, которая услужливо предложила старушке занять свое кресло. Команда Тутберидзе справедливо решила, что, чем влезать в полемику, лучше перевести все в плоскость юмора. К тому же сам Жулин жаловался на отсутствие чувства юмора у людей. Видимо, у Этери и ее помощников с этим все в порядке. Как минимум с самоиронией, ведь проблема переизбытка молодых чемпионок стала актуальна именно после тотального успеха девочек из «Самбо-70» по всем фронтам.

Сейчас в команде Тутберидзе всего одна спортсменка старше 18, которая не на словах, а на деле продолжает карьеру, — Алена Косторная. Поэтому любые мысли по поводу возрастного ценза в первую очередь ударят именно по команде Этери. К тому же, как говорили многие знакомые лично с Тутберидзе люди, ее волнует проблема отсутствия успешных кейсов работы со взрослыми фигуристками. Алина Загитова последний раз выходила на лед в 17, Евгения Медведева ушла в 17 к Брайану Орсеру, а после вынужденного возвращения так ни разу и не выступила на соревнованиях. Даже поколение ТЩК с возрастом теряет свои позиции — ни Александра Трусова, ни Анна Щербакова, ни тем более Алена Косторная не могут ничего противопоставить Камиле Валиевой, проводящей на взрослом уровне первый сезон. Пока все идет к тому, что на Олимпиаде будет очень молодая чемпионка, а ни одна совершеннолетняя девушка (по крайней мере, из «Самбо-70») до Пекина даже не доедет.

Team Tutberidze ответила шуткой на предложение Жулина pic.twitter.com/Hn5Ku3ZITS — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 5, 2021

ISU будет борот ься с молодыми чемпионками закулисными сделками

Давно прочувствовал эту больную точку Тутберидзе ее конкурент Евгений Плющенко. В последнее время их противостояние подзабылось, поскольку в межсезонье Этери разгромила «Ангелов Плющенко» как штаб с претензиями на золото Игр в Китае. Но упустить шанса уколоть Этери Евгений все-таки не мог. «Уважайте легенд! Когда ими станете — смысл поймете!» — подписал он иронично в своих соцсетях ту же самую иллюстрацию, что выкладывала и группа Team Tutberidze. Дополнить свои мысли пришлось и самому Жулину. Но главное — он подтвердил, что размышлял всерьез. «Я сам обалдел, какой резонанс вызвали мои слова! Честно говоря, не имел в виду ничего плохого, — объяснил Александр. — Мне показалось, что в этом предложении есть что-то рациональное. Я имел в виду не лично Лизу Туктамышеву, а таких спортсменок, как Эшли Вагнер, Каролина Костнер и иже с ними. Неужели людям не хотелось бы видеть фигуристок такого уровня?»

Если размышлять спокойно, то в предложенном Жулиным виде никто, конечно, никакие поправки не примет. Иначе по логике «с каждым годом — дополнительный балл» побеждать будет даже не Елизавета Туктамышева, а 31-летняя Алена Леонова (ради такого случая возобновит карьеру после родов) и парники Эрик Редфорд (36 лет) и Зоуи Джонс (41 год). А вот найти способы изменить шкалу оценивания компонентов или правила по выбору контента — вполне. Еще прошлой осенью вице-президент ISU Александр Лакерник говорил о разделении фигурного катания на техническое и артистическое с двумя разными комплектами наград. Ходят слухи и о запрете четверных у женщин. Наиболее реалистичный сценарий — закулисная просьба к судьям более благосклонно оценивать возрастных спортсменок. Как рассказывают «СЭ» близкие к ISU люди, Туктамышева сейчас устанавливает один за другим личные рекорды в том числе по этой причине. Не сказать, что незаслуженно, но ведь еще пару месяцев назад никто не мог предположить, что Елизавета получит по второй оценке больше Валиевой.