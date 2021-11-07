Щербакову списали со счетов, а лучше бы оставили в покое. Почему у чемпионки мира все будет хорошо

Что показал этап «Гран-при» в Италии.

Сейчас модно ставить в ряд всех наших фигуристок, претендующих на Олимпиаду, сравнивать баллы, делать прогнозы, вешать ярлыки, решать, кто в топе, а кто нет. Но зачем? Олимпийский сезон тем и уникален, что он длинный. Все будет решаться в декабре — на чемпионате России. Какая разница, сколько ультра-си ты прыгаешь в ноябре?

К Анне Щербаковой и вовсе отдельное внимание — не прыгала четверные какие-то там 9 месяцев, ошибалась, и вообще, как она будет бороться за Олимпиаду? Но только люди стали забывать, что каждая фигуристка — уникальна по-своему. У Анны летом были свои проблемы в виде травмы, у Алены Косторной — психология и смена программ, у Александры Трусовой — травма сейчас мешает выступать в полной мере. А вот Камила Валиева уже идеальна сейчас. Но никто не знает, какая она будет в декабре. Может, еще лучше? А может, и нет.

Щербакова — очень талантливая спортсменка. Но на нее последнее время что-то свалилось слишком много критики. Во всяком случае — больше, чем на других спортсменок. Но у Анны все будет хорошо. Как раз за счет всех тех особенностей, которые отличают эту фигуристку.

Нестабильность

Даже на этапе в Италии в адрес Щербаковой летели вопросы после ошибки в короткой программе. Но подождите, разве Анна первый раз ошибается в короткой? Да нет, конечно. Можно сказать, что ошибки для нее на этой стадии соревнований — в пределах нормы. Действующая чемпионка мира ошибалась и в короткой программе на триумфальном для себя чемпионате России в Челябинске — там у нее были второй уровень за дорожку шагов и снижение баллов на 0,30.

Да, 71,73 — это нетипичная сумма для Щербаковой. Но в первый взрослый сезон бывало и хуже, когда фигуристка ошибалась на коронном каскаде лутц — риттбергер. Анна в принципе практически никогда не была идеальной в какой-то из программ. На победном для себя чемпионате России в Красноярске — на четверном флипе в произвольной, в Саранске — одно из вращений и дорожка шагов на третий уровень.

Командный чемпионат мира — ошибка на четверном флипе в произвольной, неясное ребро на том же флипе в короткой. Европейское первенство в Граце — недокрут на четверном флипе, лутце (который был понижен до тройного в базовой стоимости), ошибка на каскаде лутц — риттбергер. Финал «Гран-при» — снова подвели флип и лутц — риттбергер в произвольной.

И это лишь основные старты во взрослой карьере фигуристки. Но почему-то после этих ошибок никто не списывал Щербакову со счетов, а в текущем сезоне вдруг решили. Зачем? Анна тем и уникальна, что при всей своей нестабильности умеет собраться и откатать идеально произвольную после ошибок в короткой. Или же отлично исполнить короткую, но ошибиться в произвольной — и все равно оказаться высоко. Никто же не говорил, что Щербакова недостаточно хороша, когда она уступила Алене Косторной в финале «Гран-при» или на чемпионате Европы.

Характер

Анна — боец. Прошлогодний чемпионат России еще долго будут вспоминать как один из самых эмоциональных. Щербакову уговаривали сняться после болезни, но она выдала один из самых выдающихся прокатов жизни. Когда еще мы видели Этери Тутберидзе в слезах после выступлений фигуристки?

Такой же характер Анна показала и в Турине. После конфуза — как назвал срыв каскада в короткой программе Максим Траньков — Щербакова собралась в произвольной и откаталась без единого снижения баллов. А между выступлениями прошли сутки. Фигуристка явно испытывала давление — статус действующей чемпионки мира обязывает. В СМИ все кому не лень задавались вопросами: что с Щербаковой? у нее все еще проблемы? что-то с техникой не то? Да какая разница!

Когда в произвольной она выходит со старшим квадом и катается безупречно. На тренировках у нее были и лутц, и флип. Понятно, что оба прыжка в текущем сезоне Анна еще покажет. Просто куда спешить? В Италии ей хватило и флипа для победы. Сезон, повторюсь, длинный. Фигуристка может себе позволить прибавлять по ходу.

Статус

Как ни крути, в олимпийский сезон входит не просто талантливая российская фигуристка Щербакова, а действующая чемпионка России, мира, вице-чемпионка Европы и серебряный призер финала «Гран-при». Судьи знают, кто такая Анна. И в этом отчасти тоже причины победы над Хромых в Турине.

Майя откаталась неидеально — была и ошибка, и чувствовалась неуверенность в катании, особенно после двух квадов. Когда программа максимум выполнена и можно расслабиться. В итоге — и недокрут на риттбергере, и второй уровень за дорожку шагов. Да и в компонентах между фигуристками было целых 4 балла. Кто-то даже возмущался, почему так мало. Но Хромых-то только вышла на взрослый уровень. А Щербакова уже третий сезон на международном взрослом уровне.

Она — лидер женского рейтинга ISU, первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой ISU, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе. Но это не будет на нее давить — ее подруги по группе не менее титулованные спортсменки. Наоборот — все это будет лишь придавать уверенности фигуристке.