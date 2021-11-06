В фигурном катании новый скандал. В нем замешаны американский тренер и 16-летняя россиянка

Известная специалистка Далайла Саппенфилд поселила несовершеннолетнюю в своем доме, несмотря на категорический запрет и обвинения от предыдущих учеников.

Американское издание USA Today обнародовало новую скандальную историю о расследовании SafeSport — структуры, которая создана в США для борьбы с физическим и психологическим насилием в спорте, а также фактами сексуальных домогательств. На этот раз речь снова идет о тренировочной группе известного специалиста Далайлы Саппенфилд. Группа этого тренера работает в Колорадо и в последнее время является постоянным клиентом SafeSport. Самой Далайле уже запрещена самостоятельная работа на тренировках без наблюдателей, кроме того, ей нельзя селить учеников в своем доме. Но последним требованием Саппенфилд, как выясняется, злостно пренебрегает.

По данным USA Today, в сентябре прошлого года сотрудники SafeSport проводили операцию по эвакуации из дома тренера 16-летней фигуристки-парницы из России. Имя девушки не раскрывается в целях защиты частной жизни несовершеннолетней, но, как и во многих центрах фигурного катания в Штатах, в ледовой школе Колорадо работает много русскоязычных специалистов. Например, олимпийская чемпионка Наталья Мишкутенок и хореограф Илона Мельниченко, мать выступающего под американским флагом одиночника Андрея Торгашева. Жить в доме тренера для экономии на жилье в США — также обычное дело. Например, та же Саппенфилд в свое время приютила и усыновила Лауреано Ибарра — парника, лишившегося родителей.

Однако проживание несовершеннолетних под одной крышей с чужими взрослыми, по мнению SafeSport, создает благоприятную почву для злоупотреблений, и поэтому сейчас это запрещено. Тем более что в доме Далайлы с осени 2019 года одновременно с россиянкой квартировали еще два фигуриста старше 18 лет. USA Today не сообщает о жалобах девушки на домогательства, но она все равно была принудительно переселена в другой дом, а вскоре вернулась в Москву, где сейчас работает с другим тренером. Саппенфилд тем временем продолжает отбиваться от многочисленных обвинений в психологическом давлении на спортсменов. Так, в сентябре этого года в USA Today были опубликованы откровения еще одной подопечной этого специалиста Тары Кейн, которая утверждала, что своими оскорблениями тренер едва не довела ее до самоубийства.

Успехи в тени скандалов

За последние 13 лет спортивные пары под руководством Саппенфилд шесть раз выигрывали чемпионат США. Но в последнее время эти успехи находятся в тени скандалов вокруг тренера из Колорадо. В свое время Далайла тренировала парника Джона Кафлина, который два года назад совершил самоубийство. Этого спортсмена обвинила в сексуальных домогательствах бывшая партнерша Бриджит Намиотка. Девушка рассказала, что была не единственной жертвой Джона — таких якобы было около десяти. Кафлин отказался признавать обвинения справедливыми и, не выдержав огласки, покончил жизнь самоубийством. Причем Намиотка отказалась прощать своего обидчика даже после смерти.

Что касается Тары Кейн, то ее довели до края пропасти постоянные подначки тренера на почве ее внешних данных, веса и сексуальной жизни. «Тренер постоянно говорила о сексе и о том, с кем я сплю, — рассказала Тара в интервью USA Today. — Она использовала против меня сплетни других фигуристов. Зная о моих психических проблемах, она вместо помощи просто смеялась надо мной. А однажды язвительно предложила: «Почему бы тебе не пойти и не заняться сексом со всей мужской сборной по гимнастике?» После неудачной попытки свести счеты с жизнью Кейн бросила спорт.

После всех этих историй SafeSport запретил Саппенфилд работать с 12 фигуристами и тренировать несовершеннолетних спортсменов без присмотра других специалистов. Опасаясь разгорающегося скандала, группу в Колорадо покинула олимпийская чемпионка Алена Савченко, которая изначально планировала работать у Далайлы в паре с американцем Томми-Джо Найманом. При этом фактов личного участия тренера в домогательствах или изнасилованиях нет — речь только о психологическом давлении, но по нынешним временам и этого более чем достаточно.

The Knierim's Broadmoor Skating Club Banner for their 2018 U.S. Championships has arrived! Congrats to our team and their coach Dalilah! #TeamUSA pic.twitter.com/7CxzicnQNM — W.A.I.H. Skating (@WAIHSkating) February 1, 2018

Вскрытый нарыв

Дело Саппенфилд — далеко не единственное, с которым SafeSport пришлось столкнуться в американском фигурном катании. Вообще, эта организация была создала на фоне расследования злоупотреблений врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который за 20 лет работы в большом спорте изнасиловал и растлил сотни девушек. Но вскоре выяснилось, что проблема домогательств и нарушения прав несовершеннолетних имеет место и в фехтовании, и в хоккее, и в плавании, и в легкой атлетике, и, разумеется, в фигурном катании, где между тренером и подопечными поддерживается очень тесный контакт, а юные спортсмены порой полностью зависят от благосклонности наставника.

Так, в американском Орландо уже несколько лет идут слушания по делу тренера российского происхождения Андрея Береховского. 63-летний специалист обвиняется в насилии над своей несовершеннолетней подопечной. Эти страшные события произошли 15 лет назад — с тех пор потерпевшая девочка успела вырасти и сама стать тренером. Но обвинения Аника Хансфорд предъявила спустя много времени. Причем ее желание наказать своего обидчика столь велико, что она не стесняется публично рассказывать о том, как тренер не менее трех раз насиловал ее в комнате, где она жила. Еще один раз специалист надругался над девочкой в душевой, а еще один раз пытался совершить развратные действия прямо в самолете по дороге на соревнования.

Также большой резонанс получило расследование SafeSport по делу французского фигуриста Моргана Сипре, который вместе с Ванессой Джеймс тренировался во Флориде. Спортсмен обвинялся в пересылке несовершеннолетней непристойных фотографий. Сипре грозит в США уголовный срок, кроме того, отстранен от работы тренер Джон Циммерман — он якобы провоцировал юную спортсменку на переписку со взрослым фигуристом, а затем запугивал ее, требуя не сообщать о развратных действиях Моргана. Таких историй сейчас всплывает очень много. Вероятно, не всем жалобам можно верить, но по каждому делу проводится расследование. Печальные инциденты случаются не только в США, но можно сказать, что SafeSport вскрыл настоящий нарыв. И история с Далайлой Саппенфилд — однозначно не последняя.