Трусова — о прыжках в длину: «Хочу пробовать новое, независимо от последствий»
В «Лужниках» проходит Неделя легкой атлетики. Главным событием четверга, а может быть, и всего фестиваля стал выход в сектор для прыжков в длину Александры Трусовой. Суперзвезды мирового фигурного катания, серебряного призера Олимпийских игр в Пекине. Саша сделала четыре попытки и в каждой улучшала свой результат: 3,80 — 3,94 — 4,10 — 4,19.
— Что сложнее: прыгнуть четверной лутц или 4 м в длину? — Трусову после соревнований окружила огромная толпа журналистов.
— 4 м!
— Как вы вообще оказались в секторе?
— Да просто захотелось попробовать. Интересно. Эмоции, опыт — мне все понравилось. Никогда прежде не прыгала.
— Четыре попытки и ни одного заступа. В чем секрет?
— Да просто так получилось (смеется). Мне показали — и я пыталась все сделать.
— Вы обычно соревнуетесь зимой, а сейчас — жара. Тяжело?
— Еще и песок! Тоже необычно. Но интересно.
— Вас даже тут мощно поддерживали.
— И мне это очень приятно!
— В числе фанатов был Марк Кондратюк. Как он отнесся к вашей идее?
— А он всегда меня поддерживает.
— Фигуристки не писали вам? Не хотели тоже поучаствовать?
— Да просто все спрашивали. Почему-то для всех мое участие стало большой новостью. Хотя я ничего особенного в этом не вижу.
— Какие у вас теперь спортивные планы?
— Через 15 минут уезжаю на шоу!
— Сейчас легкая атлетика, что потом? Бокс? Хоккей с Овечкиным?
— В хоккей я играю с семьей. У меня два брата и папа. Иногда в футбол рубимся. Бокс тоже пробовала, когда была у Евгения Плющенко.
— Может, послезавтра попробовать прыжки в высоту?
— А я бы с шестом хотела! Мне кажется, это прикольно. Но я боюсь упасть назад...
— Травму, кстати, не боялись здесь получить?
— Мне никогда не страшно получить травму. Олимпийский сезон прошел, и я хочу пробовать новое, независимо от последствий.
— Изменилось ли ваше мнение по поводу продолжения карьеры после Олимпиады? Будете ли вы все-таки продолжать?
— Посмотрите в сезоне. Я готовлюсь, тренируюсь... Сейчас шоу. Будут сборы.
— Тут возрастной ценз подняли. Что думаете?
— А меня это не касается. Всегда соревнуюсь только с собой. Какие будут правила, таким и буду следовать.