Трусова — о прыжках в длину: «Хочу пробовать новое, независимо от последствий»

Александра Трусова выступала на соревнованиях по легкой атлетике и ответила на вопросы по поводу будущего.

В «Лужниках» проходит Неделя легкой атлетики. Главным событием четверга, а может быть, и всего фестиваля стал выход в сектор для прыжков в длину Александры Трусовой. Суперзвезды мирового фигурного катания, серебряного призера Олимпийских игр в Пекине. Саша сделала четыре попытки и в каждой улучшала свой результат: 3,80 — 3,94 — 4,10 — 4,19.

— Что сложнее: прыгнуть четверной лутц или 4 м в длину? — Трусову после соревнований окружила огромная толпа журналистов.

— 4 м!

— Как вы вообще оказались в секторе?

— Да просто захотелось попробовать. Интересно. Эмоции, опыт — мне все понравилось. Никогда прежде не прыгала.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Четыре попытки и ни одного заступа. В чем секрет?

— Да просто так получилось (смеется). Мне показали — и я пыталась все сделать.

— Вы обычно соревнуетесь зимой, а сейчас — жара. Тяжело?

— Еще и песок! Тоже необычно. Но интересно.

— Вас даже тут мощно поддерживали.

— И мне это очень приятно!

— В числе фанатов был Марк Кондратюк. Как он отнесся к вашей идее?

— А он всегда меня поддерживает.

— Фигуристки не писали вам? Не хотели тоже поучаствовать?

— Да просто все спрашивали. Почему-то для всех мое участие стало большой новостью. Хотя я ничего особенного в этом не вижу.

— Какие у вас теперь спортивные планы?

— Через 15 минут уезжаю на шоу!

— Сейчас легкая атлетика, что потом? Бокс? Хоккей с Овечкиным?

— В хоккей я играю с семьей. У меня два брата и папа. Иногда в футбол рубимся. Бокс тоже пробовала, когда была у Евгения Плющенко.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Может, послезавтра попробовать прыжки в высоту?

— А я бы с шестом хотела! Мне кажется, это прикольно. Но я боюсь упасть назад...

— Травму, кстати, не боялись здесь получить?

— Мне никогда не страшно получить травму. Олимпийский сезон прошел, и я хочу пробовать новое, независимо от последствий.

— Изменилось ли ваше мнение по поводу продолжения карьеры после Олимпиады? Будете ли вы все-таки продолжать?

— Посмотрите в сезоне. Я готовлюсь, тренируюсь... Сейчас шоу. Будут сборы.

— Тут возрастной ценз подняли. Что думаете?

— А меня это не касается. Всегда соревнуюсь только с собой. Какие будут правила, таким и буду следовать.