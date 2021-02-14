Авторская колонка олимпийской чемпионки — специально для «СЭ».

Аделина Сотникова. Фото ФК «Спартак»

У каждого турнира свои герои. Кубок Первого канала не исключение, пусть многие и воспринимают его как шоу. Но перед чемпионатом мира в Стокгольме это была хорошая проверка для фигуристов. В том числе на психологическую устойчивость. Для меня же самое яркое впечатление за три дня в «Мегаспорте» — прокаты Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и Михаила Коляды.

Камила показала себя во всей красе, откатав безупречно и короткую программу, и произвольную. Судьи на баллы не поскупились — 90,25 и 179,19 соответственно! С одной стороны, перекрыты уникальные достижения Алены Косторной (85,45 балла в короткой программе) и Александры Трусовой (166,62 в произвольной). С другой — мировой рекорд устоял, поскольку оценки на внутренних соревнованиях не фиксируются.

Думаю, на любом международном турнире оба проката Валиевой, при всем уважении к нашей юной звездочке, оценили бы строже, чем на Кубке Первого канала. Так что на месте Камилы я бы не обольщалась.

В то же время понимаю: рано или поздно рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает как раз Валиева, для которой следующий сезон станет первым среди взрослых. Уже сейчас ее уровень подготовки вызывает восторг и восхищение. В «Мегаспорте» обе программы отработала на одном дыхании, выполнив все сложные элементы. Тройной аксель и в короткой, и в произвольной, четверные с поднятыми руками, на хорошей высоте... Это очень круто!

Некоторые называют Камилу главным претендентом на золото Пекина-2022. У меня другое мнение. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов наших более опытных фигуристок — Щербакову, Косторную и Трусову. Во-вторых, не удивлюсь, если в следующем сезоне выстрелит не только Валиева, но и кто-то еще из вчерашних юниорок. Видно же — девчонки прибавляют на глазах. Ну а в-третьих, Олимпиада — турнир особенный, там, помимо мастерства, нужна холодная голова. Как спортсмену, так и тренерскому штабу. На лед надо выходить, полностью отключив эмоции. Иначе ажиотаж и колоссальное психологическое давление тебя сожрут.

Щербакова на Кубке Первого канала уступила Валиевой, но это ни о чем не говорит. Аня — нежная, полетная девочка со стальным характером. Классно выполняет четверные — и лутц, и флип. Короткую программу откатала чисто, а вот произвольную — чуть-чуть натужно. Не было на льду той неповторимой легкости, к которой мы все уже успели привыкнуть. Что-то Щербаковой мешало. Наверное, возникли проблемы со здоровьем, но Аня решила это не афишировать. Имеет право.

Что касается Трусовой, то на Кубке Первого канала она мне очень понравилась. Саша вообще за последнее время сильно изменилась. Раньше это был маленький робот, штампующий четверные. А сейчас в ее катании появилась женственность. Саша уже по-другому чувствует музыку, пытается раствориться в ней. Да и по качеству прыжков никаких вопросов.

Связаны ли эти перемены с уходом к Евгению Плющенко? Вот честно — не знаю. Думаю, с возрастом Трусова сама поняла, что упор надо делать не только на технику, но и на скольжение, хореографию, музыкальность, подход к элементам. А может, и Плющенко внес лепту, помог Саше раскрыться по-новому.

Теперь о мужчинах. Для меня феерическое выступление Кондратюка — приятный сюрприз. Произвольную программу он откатал так, что зал встал и взорвался аплодисментами. А самые впечатлительные, включаю Женю Медведеву, даже не сдержали слез.

Я за Марка очень рада. Помню его еще ребенком — когда-то вместе катались в школе ЦСКА. Я у Елены Буяновой, он у Светланы Соколовской.

Не скажу, что Марк выделялся среди сверстников. Когда в 2017-м я ушла из ЦСКА, он только-только начал тройные стабильно прыгать. Но четверные и Кондратюк, казалось, вещи абсолютно несовместимые. У него в тот момент были маленькие, юркие прыжочки. А для четверных все-таки нужна высота. Чтобы было красиво, с пролетом...

Сейчас Марк вымахал, возмужал, подкачался. И прыжки стали совершенно другие. Вообще, о таких, как Кондратюк, говорят — настоящий трудоголик. Готов пахать от рассвета до заката, скрупулезно отрабатывая каждый элемент. Он добрый, открытый, с невероятной энергетикой. При этом умный, начитанный, прекрасно рисует. Думаю, многого может достичь как в спорте, так и за его пределами.

Ну и конечно, по итогам Кубка Первого канала нельзя не отметить Коляду. Его произвольная программа, поставленная на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон», прямо за душу берет. Мишу я давно не видела. Первое, что бросается в глаза, — с точки зрения скольжения и артистизма он тоже изменился. Классика ему к лицу. Пускай откатал с небольшими ошибками, но о них сразу забываешь. Программа такая, что хочется смотреть и смотреть. Как в свое время на Стефана Ламбьеля, который на льду просто завораживал. Вот и Коляда «обманул» систему. Без ляпов вроде не обошлось — но эстетическое удовольствие от постановки затмило все.

Если у наших одиночниц, пар и танцоров на чемпионате мира по три квоты, то у мужчин — две. Первую уже получил Коляда — как победитель чемпионата России. Поскольку Самарин финал Кубка России пропускает, борьба за вторую путевку развернется между Алиевым, Кондратюком и Игнатовым. Я буду болеть за Марка. На мой взгляд, поездку в Стокгольм он точно заслужил.