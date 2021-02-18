«Сказали, что из меня спортсмена вообще не получится». Как лучший российский юниор едва не стал легкоатлетом

Интервью с Евгением Семененко — победителем первенства России среди юниоров в одиночном катании

Одним из главных открытий этого сезона в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. 17-летний спортсмен из группы Алексея Мишина, несмотря на юный возраст, выиграл этап взрослого Кубка России, а также достойно смотрелся на этапе «Гран-при» в Москве и чемпионате страны. На первенство России среди юниоров в Красноярске Семененко ехал в статусе фаворита и смог справиться с давлением, успешно выиграв этот старт. В интервью «CЭ» Евгений рассказал о том, как случай привел его в фигурное катание, почему он не стал легкоатлетом и какие у него отношения с Елизаветой Туктамышевой и Михаилом Колядой.

Сразу после проката указали на ошибки

— Ты сам ожидал от себя такого успеха на первенстве России?

— Главной целью на первенстве страны для меня было попасть в основную команду сборной России. Эту задачу я выполнил и победой даже перевыполнил. Поэтому всем доволен.

— Как сам оценишь свои выступления в Красноярске? По пятибалльной шкале.

— Короткую — на пять. Почти. Произвольную — на четыре — четыре с половиной.

— Что не понравилось в произвольной?

— Сальхов не лучшим образом получился, немного поспешил.

— О чем говорили тренеры сразу после проката?

— Как раз про сальхов и спросили, почему его не сделал.

— То есть сначала на ошибку указали?

— Да, почти всегда так. Я объяснил, что немного поспешил, но главное — дальше собрался и выполнил все элементы.

— Какие у тебя отношения с Алексеем Мишиным? О нем часто говорят как о веселом и добром человеке, согласишься?

— Отношения очень хорошие, положительные. Благодарен всему нашему тренерскому штабу, без них я не смог бы достичь того результата, который есть. Штаб у нас большой, и каждый человек в нем играет свою важную роль — и Алексей Николаевич, и Татьяна Мишина, и Татьяна Прокофьева, и Артур Гачинский. Лично для меня, например, в группе очень большое значение имеет Татьяна Николаевна. Она всегда меня поддерживает, правильно настраивает, дает хорошие советы. Ей от меня особая благодарность.

До сих пор не понял, почему не взяли в легкую атлетику

— Как ты оказался в фигурном катании?

— Я пришел в фигурное катание в возрасте около пяти — пяти с половиной лет. Жил тогда под Санкт-Петербургом в городе Пушкине. Ехать до «Юбилейного» мне было далеко, поэтому меня хотели отдать в легкую атлетику, потому что секция была прямо в городе, заниматься было удобнее. Но меня не приняли, причем довольно жестко: сказали, что из меня спортсмена вообще не получится. Потом мама меня все-таки отвела на каток. То есть фигурное катание выбрали скорее по остаточному принципу — чем-то же нужно было заняться. Но мне очень понравилось, поэтому я продолжил заниматься и остаюсь в фигурном катании до сих пор.

— А тебе не было обидно, что вместо легкой атлетики ты пошел в фигурное катание? Может быть, хотел именно легкой атлетикой заниматься?

— Нет, я вообще не думал стать легкоатлетом, не хотелось. А фигурное катание сразу понравилось.

— Прошлое, связанное с легкой атлетикой, помогает тебе сейчас в плане выносливости?

— На самом деле у меня до сих пор бывают проблемы с выносливостью, особенно в произвольной программе. Тем более легкоатлетом я так и не стал — просто пришел на пробу, и все, меня не взяли. И я даже так и не понял до конца, в чем была причина.

Играли на сборах в футбол с Евгением Плющенко

— Когда ты впервые оказался у Алексея Мишина?

— К Алексею Николаевичу перешел в восемь лет. Мой предыдущий тренер Светлана Николаевна Французова обучила меня многому, за что я ей очень благодарен. Но в этом возрасте решили, что уже пора двигаться дальше, пробовать новые возможности. И сейчас могу сказать точно, что это был правильный, верный выбор.

— Можешь вспомнить свою первую тренировку у Мишина?

— Нет, я маленький такой был. Что мне говорили делать, то я и делал. Главное было слушать внимательно тренера и слушаться. Помню только, что очень переживал и старался. Когда я был маленьким, в группе для детей моими основными тренерами были Татьяна Николаевна Мишина — она и сейчас самый важный для меня человек, Олег Татауров и Вероника Дайнеко, хореограф Агата Смородина. Они все сыграли очень важную роль в моей карьере.

— Получается, ты застал то время, когда катался Евгений Плющенко?

— Застал. Только тогда я катался в самой младшей группе. В средней были Леша Красножон, Макар Игнатов, Саша Петров. А в старшей — Женя Плющенко, Артур Гачинский. Пару раз с Плющенко на разминке в футбол играли. Вместе были на сборах, там тоже играли в футбол.

— Какие у тебя отношения с Елизаветой Туктамышевой? Она выступает в роли твоей старшей подруги?

— Глядя на Лизу, я поражаюсь тому, откуда она берет в себе столько мотивации. Ей 24 года, а она прыгнула недавно четверной тулуп. До нее это никому не удавалось. Одно дело, когда маленькие девочки прыгают четверные, им это делать точно проще, чем Лизе. А вот Лиза поражает всю планету, за что ей огромный респект.

— Успели сработаться с Михаилом Колядой?

— Отношения с ним положительные, доброжелательные. Очень хорошо с ним общаемся, смотрим друга на друга. Если проезжаем рядышком и что-то видим, можем подсказать друг другу какие-то ньюансы. В конце тренировки Алексей Николаевич устраивает что-то вроде прыжковых баттлов — вместе заезжаем на один элемент. Нет такого, что кто-то один постоянно побеждает, по-разному получается.

«Бандитский Петербург» не смотрел, но понравился «Крестный отец»

— В одном из интервью ты сказал, что короткая под «Бандитский Петербург» посвящена Плющенко. Как пришел к этой идее?

— Мне нравится эта музыка — необычная, никто такую не берет. Предложил ее тренерам, а они одобрили. Программу поставил Никита Михайлов, за что выражаю ему огромную благодарность. Я знал, что эта музыка была у Жени. Подумал, что было бы прикольно тоже ее взять. Естественно, я смотрел, как Плющенко катался под эту музыку. У меня даже на страничке «ВКонтакте» остались видеозаписи.

— Наверное, Плющенко — один из твоих кумиров?

— Не то чтобы кумиров. «Кумиры» — не совсем то слово. Есть люди, которыми я восхищаюсь, — Женя Плющенко, Миша Коляда, Лиза Туктамышева, Юдзуру Ханю, Нейтан Чен, Артур Гачинский.

— У тебя есть возможность показать одно любое выступление человеку, который никогда не интересовался фигурным катанием. Что бы включил, чтобы заинтересовать?

— Короткую программу Юдзуру Ханю в олимпийском сезоне 2014 года, когда он выступал в синем костюме.

— Ханю часто повторяет свои легендарные программы в следующих сезонах. Как тебе такая идея? Ты бы хотел так делать?

— Ну, во-первых, я катал «Город, которого нет», когда был маленьким (смеется). Правда, тогда музыка была без слов — они еще не были разрешены. Так что можно сказать, что я взял музыку во второй раз, как Ханю. Еще у меня Майкл Джексон два раза был. Но если говорить про Ханю, то наверняка в его программах что-то все-таки отличается. Да и вообще, когда смотришь на Юдзуру, понимаешь, что это просто другой уровень. Какую бы музыку он ни выбрал, под какую бы музыку ни катал, это всегда будет очень круто и красиво!

— Решился бы катать «Город, которого нет» на международных стартах? Ведь песня все-таки на русском языке.

— Думаю, можно было бы выступить, почему нет? В этом сезоне был в Минске, там катал нормально. Но это СНГ. Возможно, для других международных взяли бы инструментальную версию.

— Бандитские сериалы вообще смотришь?

— Как раз «Бандитский Петербург» не смотрел. Но зато несколько раз пересматривал «Крестного отца», мне очень понравилось.

Случайно встретил в аэропорту Рональдиньо — сначала не поверил

— Какие у тебя увлечения вне спорта? Например, в твоем инстаграме есть фото с Рональдиньо. Значит, любишь футбол?

— Все так, футболом серьезно увлекаюсь, слежу за чемпионатами разных стран. Это давнее мое хобби. А Рональдиньо встретил абсолютно случайно в аэропорту Амстердама. Я сначала просто прошел мимо него, обратил только внимание, что рядом с человеком идут два то ли помощника, то ли охранника. Значит, решил, человек важный и знаменитый. Подумал, что похож он на Рональдиньо, но все же вряд ли. Иду дальше, сделал пару шагов, подумал еще и решил подбежать все-таки к нему. Действительно, он! Попросил сфоткаться, он был очень вежливым и приятным, без проблем согласился.

— Ты болеешь за «Зенит»?

— Нет, за «Барселону». За российским чемпионатом вообще не слежу. Испания, Англия — вот это интересно. За Лигой чемпионов, конечно же, слежу. Переходы в новостях отслеживаю, интервью читаю. Не сказать, что очень плотно в мире футбола.

— Вживую ходил когда-нибудь на «Барселону»?

— На «Барсу» нет, разве что у себя в Питере на матч за бронзу чемпионата мира по футболу Бельгия — Англия.

— В FIFA играешь?

— Скорее в CS:GO. А если серьезно, то времени на игры почти нет. Тренировки, тренировки, а в свободное время я к экзаменам готовлюсь.

— Кто из фигуристов лучше всех играет в Counter-Strike?

— Не знаю, я редко играю с фигуристами, скорее со своими другими друзьями. Это чисто поразвлечься, отдохнуть. Есть один близкий друг, с кем часто играем вместе.

Евгений Семененко

Родился 26 июля 2003 года в Санкт-Петербурге.

Чемпион России среди юниоров (2021).

Победитель этапов Кубка России (2019, 2020).

Победитель финала юниорского Кубка России (2020).

Участник «Гран-при России»-2020 (6-е место).