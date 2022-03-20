Трусова приехала поддержать подопечных Плющенко. Кондратюк получил 11 максимальных оценок и снялся

Как прошел мемориал Сергея Гринькова в Москве.

Еще месяц назад сложно было поверить, что турниры типа мемориала Сергея Гринькова будут привлекать лучших фигуристов страны, но теперь это новая реальность. По-своему хорошо, что имя двукратного олимпийского чемпиона в парном катании, столь трагически и незаслуженно рано покинувшего свет, теперь снова на слуху. Тем более после отмены ковида в Москве на каток ЦСКА пустили зрителей.

Самарин выиграл короткую программу у Кондратюка

Популяризировать здоровый образ жизни (так звучит одна из задач соревнований в регламенте) на тренировочный каток комплекса приехали Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Муравьева, Мария Захарова, Софья Титова и другие топовые взрослые и юниоры.

В короткой программе, на которую вышли все звезды, Кондратюк и Самарин устроили настоящую разборку за звание первого на Ленинградке. Оценивали обоих, конечно, запредельно — когда организатором турнира является твоя школа, неудивительно. Кондратюк получил 11 «десяток» в компонентах, Самарин — пять.

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Но Александр обскакал Марка на 0,4 балла. Обскакал в прямом смысле, потому что чисто сделал более сложный каскад четверной лутц + тройной тулуп.

Обоим выступать на следующей неделе на Кубке Первого канала, так что битва за призы имени Сергея Гринькова в планы армейцев не входила. Оба снялись с произволки, и победителем стал подопечный Евгения Плющенко Кирилл Сарновский, взявший 218,21 балла. Он ни разу не зашел даже на тройной аксель, ограничившись простым набором. Единственным камикадзе, кто попробовал четверные, стал Григорий Федоров из ЦСКА, но лутц и тулуп во второй половине программы закончились полной цусимой и падениями, еще один тулуп — «бабочкой».

У юниоров выиграл другой брат из дуэта Сарновских, Никита. Он набрал на полбалла меньше брата, но зато приземлил четверной тулуп, сделал чистый тройной аксель и приземлил еще один. Кирилла бы даже заочно обогнал, если б не бич школы Плющенко под названием «штрафы за нарушение времени», который схватил фигурист.

Трусова приехала на соревнования, Самоделкина сделала четверной риттбергер

У девушек тоже было интересно. Короткую программу у взрослых выиграла Софья Муравьева, которую вчера даже приехала поддержать Александра Трусова. Не будем сейчас делать далекоидущих выводов о том, что это значит, хотя слухов об отношениях Трусовой и Тутберидзе после Олимпиады было предостаточно. Сфотографировалась Александра и с Кондратюком, однако фотографы заприметили, что она много общалась с бывшими партнерами по школе и тренером Дмитрием Михайловым.

Дмитрий Михайлов и Александра Трусова. Telegram-канал Ирины Шаровой

Муравьева в одну калитку выиграла короткую программу, сделав идеальный тройной аксель и набрав 78,12 балла. Но снялась с произвольной. Выиграла Вероника Петеримова из «Хрустального», работающая с Анной Царевой.

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Зато вместо Муравьевой на произвольную программу вышла другая Софья — Самоделкина. Но по правилам включить ее в протокол не могли — сняться с первой из двух программ и выйти только на вторую нельзя. Но вне конкурса — можно. И Софья вошла в историю, наконец исполнив чистый четверной риттбергер! На +2,31 балла. Подопечная Сергея Давыдова также сделала четверной сальхов, но на лутце и тулупе упала, а могла подобраться вплотную к олимпийской пятиквадке Трусовой.

Правда, считать ли этот риттбергер соревновательным — вопрос дискуссионный. Аделия Петросян, до этого бывшая единственной его исполнительницей среди женщин, наверняка поспорит. В официальном протоколе Самоделкиной нет.

У юниорок выиграла еще одна ученица Анны Царевой и ее дочь Мария Захарова, набравшая 199,71 балла. Софья Титова из «Ангелов Плющенко» проиграла много — 15 баллов, оставшись без ультра-си (падение с тройного и недокрут на квадсальхове, после которого не засчитали ойлер и, как следствие, тройной сальхов).

Главной соперницей Захаровой была Дарья Садкова — если помните такую девушку, ее называли будущим группы Этери Тутберидзе. На этот сезон ей поставили довольно взрослую во всех смыслах программу, так или иначе на этом турнире на всех видео она фигурирует без тренера. Зная жесткие правила «Хрустального», после отсутствия результатов могли и выгнать. В протоколе упоминаний «Самбо-70» также не было.

И Садкова, к сожалению, подтвердила жесткость штаба Тутберидзе. После удачной короткой программы она заняла лишь 12-е место в произвольной и улетела на итоговое седьмое.

Следующий важный турнир в российском календаре — Кубок Первого канала в Саранске 25—27 марта. А дальше ждем продолжения на городских соревнованиях — теперь нашим фигуристам, возможно, предстоит появляться на них чаще.