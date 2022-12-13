В фигурном катании разрешили выступать однополым парам и танцорам. Совсем с ума сошли?

В Канаде так увлеклись «поисками гендерного разнообразия», что изменили правила ISU.

Во вторник Федерация фигурного катания Канады опубликовала на своем сайте статью под названием «Определение «команда» обновлено, чтобы отразить гендерное разнообразие на пути к подиуму». И она рискует стать поворотной в масштабах спорта. Почему?

Канада готовит революцию

Говорится в ней де-факто о создании новых возможных пар для фигурного катания — как в парном катании, так и в танцах. Теперь вдвоем смогут соревноваться мужчины и женщины, а не как раньше — один мужчина и одна женщина.

— Skate Canada рада продвигать свою инициативу «Катание для всех» с обновленным определением «команда» на пути к подиуму для парных команд и команд по танцам на льду. Определение «команда» на пути к пьедесталу почета будет изменено на «команда состоит из двух фигуристов», — говорится в заявлении.

Определение, что команда состоит из одного мужчины и одной женщины, содержится в правилах Международного союза конькобежцев (ISU). Но оно, как утверждают канадцы, противоречило их концепции о катании для всех и приверженности недискриминации, включая недискриминацию по признаку гендерной идентичности.

Изменение правил было разработано комитетом Skate Canada по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и доступности (есть и такой) и единогласно одобрено комитетом в июле 2022 года. В сентябре 2022 года предложение было представлено совету директоров Skate Canada и было также единогласно принято.

— Многие представители сообщества фигурного катания в Канаде после изменения получат новые возможности приобщиться к этому виду спорта. Это изменение направлено на устранение барьеров для участия в фигурном катании, и мы считаем, что оно окажет значительное влияние на обеспечение признания и принятия всех гендерных идентичностей в равной степени и без предубеждений позволит установить новые и захватывающие партнерские отношения в парных дисциплинах и танцах на льду для соревнований на национальном уровне. Skate Canada имеет честь продолжать развитие фигурного катания в Канаде, внося изменения в правила и политику, которые позволяют каждому испытать радость катания на коньках, — заявила руководитель федерации Карен Батчер, президент Skate Canada.

Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Фото Global Look Press

Высказался и олимпийский чемпион-2018, один из величайших танцоров в истории, а сейчас тренер Скотт Мойр.

— Миру танцев на льду и пар было необходимо изменить свое определение «команда» с мужчины и женщины на просто двух человек, катающихся вместе, как бы они себя ни идентифицировали. Многие коллеги и я настаивали на этом изменении и рады, что Skate Canada приняла меры, чтобы сделать катание на коньках более доступным. Наше дело — смесь спорта и искусства, и благодаря этому у нас есть уникальная возможность для равных условий игры, в отличие от любого другого вида спорта, независимо от того, как люди идентифицируют себя. Это изменение во многом продвинет спорт вперед благодаря созданию новой и интересной работы спортсменов, которые теперь могут выступать вместе, — радуется Мойр.

Логика в решении есть

Теперь партнеры в Канаде официально будут называться «фигурист А» и «фигурист В». Термины «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «следовать» и «вести» могут использоваться для дифференциации каждого спортсмена — написано на сайте.

При всей спорности и очевидных мыслях про загнивающий Запад, которые приходят на ум, решение можно объяснить. Во-первых, в фигурном катании уже были однополые пары. И даже на официальных соревнованиях. Правда, почти 120 лет назад. На чемпионате Европы 1900 года в Берлине были как минимум четыре различных вида соревнований среди мужчин (три — среди взрослых и одни — среди юниоров) и два вида парных соревнований. Первое было понятным и всем привычным — выступали дуэты мужчин и женщин. А вот еще один вид был для однополых пар. Причем только для мужских, женские дуэты не подразумевались. Чемпионами тогда стали братья Ойлер — Карл и Густав. Именно в честь Густава назван один из семи прыжков в фигурном катании.

Во-вторых, даже на российских ледовых шоу есть номера с двумя партнерами-парниками. Вот, например, акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Выступают перед Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным — и ничего, никто их со льда не выгоняет. Наоборот, необычно и зрелищно.

Наконец, в-третьих, объективно фигурное катание в мире в глубочайшем кризисе. И именно такие акции могут его действительно вытащить из подвала. Канадцы резонно замечают, что возможностей для занятий спортом станет больше. Это если отбросить сексуальный подтекст и взглянуть на ситуацию чисто со спортивной точки зрения.

Чем фигурное катание хуже тенниса?

Вспомните, какой шум поднялся из-за разнополых пар в синхронном плавании и вообще при появлении мужчин. Однако благодаря расширению трактовок медали выиграли новые россияне, в том числе Александр Мальцев. А в Аргентине в прошлом году серебро на одном из этапов Кубка мира по аргентинскому танго выиграла чисто мужская пара — Федерико Каррисо и Хуан Сеги. И это тоже нормально для культуры танца, который исторически очень часто танцевали вместе мужчины — до эмансипации женского пола. Уже молчим про истории, когда после Второй мировой войны на советских «танцполах» не хватало мужчин и танцевали в паре женщины — это отражено в советских фильмах.

Мужские пары есть в теннисе, бадминтоне, дартсе. Чем фигурное катание хуже? Только наличием контакта между партнерами? Но в футболе, якобы мужском виде спорта, партнеры по команде друг друга так хлопают по разным местам, что синхронисты и фигуристы курят в сторонке.

Вопрос, правда, остается — будет ли у однополых пар преимущество? По идее мужчины все же делают больше четверных, а значит, в параллельных прыжках все-таки имеют преимущество над парой, где парень и девушка, и уж тем более над двумя женщинами. А вот выброс и поддержку мужчинам, может, даже будет сделать сложнее. Со временем возможно их выделять в отдельные виды, как раз по подобию с теннисом и бадминтоном. Это позволит разыгрывать больше медалей на Олимпиадах. Спустя 130 лет история вернулась в начало спирали.

Правда, пока Канада — пионеры. Определение команды как двух фигуристов применимо только к внутренним соревнованиям Skate Canada.