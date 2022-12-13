В фигурном катании разрешили выступать однополым парам и танцорам. Совсем с ума сошли?
Во вторник Федерация фигурного катания Канады опубликовала на своем сайте статью под названием «Определение «команда» обновлено, чтобы отразить гендерное разнообразие на пути к подиуму». И она рискует стать поворотной в масштабах спорта. Почему?
Канада готовит революцию
Говорится в ней де-факто о создании новых возможных пар для фигурного катания — как в парном катании, так и в танцах. Теперь вдвоем смогут соревноваться мужчины и женщины, а не как раньше — один мужчина и одна женщина.
— Skate Canada рада продвигать свою инициативу «Катание для всех» с обновленным определением «команда» на пути к подиуму для парных команд и команд по танцам на льду. Определение «команда» на пути к пьедесталу почета будет изменено на «команда состоит из двух фигуристов», — говорится в заявлении.
Определение, что команда состоит из одного мужчины и одной женщины, содержится в правилах Международного союза конькобежцев (ISU). Но оно, как утверждают канадцы, противоречило их концепции о катании для всех и приверженности недискриминации, включая недискриминацию по признаку гендерной идентичности.
Изменение правил было разработано комитетом Skate Canada по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и доступности (есть и такой) и единогласно одобрено комитетом в июле 2022 года. В сентябре 2022 года предложение было представлено совету директоров Skate Canada и было также единогласно принято.
— Многие представители сообщества фигурного катания в Канаде после изменения получат новые возможности приобщиться к этому виду спорта. Это изменение направлено на устранение барьеров для участия в фигурном катании, и мы считаем, что оно окажет значительное влияние на обеспечение признания и принятия всех гендерных идентичностей в равной степени и без предубеждений позволит установить новые и захватывающие партнерские отношения в парных дисциплинах и танцах на льду для соревнований на национальном уровне. Skate Canada имеет честь продолжать развитие фигурного катания в Канаде, внося изменения в правила и политику, которые позволяют каждому испытать радость катания на коньках, — заявила руководитель федерации Карен Батчер, президент Skate Canada.
Высказался и олимпийский чемпион-2018, один из величайших танцоров в истории, а сейчас тренер Скотт Мойр.
— Миру танцев на льду и пар было необходимо изменить свое определение «команда» с мужчины и женщины на просто двух человек, катающихся вместе, как бы они себя ни идентифицировали. Многие коллеги и я настаивали на этом изменении и рады, что Skate Canada приняла меры, чтобы сделать катание на коньках более доступным. Наше дело — смесь спорта и искусства, и благодаря этому у нас есть уникальная возможность для равных условий игры, в отличие от любого другого вида спорта, независимо от того, как люди идентифицируют себя. Это изменение во многом продвинет спорт вперед благодаря созданию новой и интересной работы спортсменов, которые теперь могут выступать вместе, — радуется Мойр.
Логика в решении есть
Теперь партнеры в Канаде официально будут называться «фигурист А» и «фигурист В». Термины «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «следовать» и «вести» могут использоваться для дифференциации каждого спортсмена — написано на сайте.
При всей спорности и очевидных мыслях про загнивающий Запад, которые приходят на ум, решение можно объяснить. Во-первых, в фигурном катании уже были однополые пары. И даже на официальных соревнованиях. Правда, почти 120 лет назад. На чемпионате Европы 1900 года в Берлине были как минимум четыре различных вида соревнований среди мужчин (три — среди взрослых и одни — среди юниоров) и два вида парных соревнований. Первое было понятным и всем привычным — выступали дуэты мужчин и женщин. А вот еще один вид был для однополых пар. Причем только для мужских, женские дуэты не подразумевались. Чемпионами тогда стали братья Ойлер — Карл и Густав. Именно в честь Густава назван один из семи прыжков в фигурном катании.
Во-вторых, даже на российских ледовых шоу есть номера с двумя партнерами-парниками. Вот, например, акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Выступают перед Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным — и ничего, никто их со льда не выгоняет. Наоборот, необычно и зрелищно.
Наконец, в-третьих, объективно фигурное катание в мире в глубочайшем кризисе. И именно такие акции могут его действительно вытащить из подвала. Канадцы резонно замечают, что возможностей для занятий спортом станет больше. Это если отбросить сексуальный подтекст и взглянуть на ситуацию чисто со спортивной точки зрения.
Чем фигурное катание хуже тенниса?
Вспомните, какой шум поднялся из-за разнополых пар в синхронном плавании и вообще при появлении мужчин. Однако благодаря расширению трактовок медали выиграли новые россияне, в том числе Александр Мальцев. А в Аргентине в прошлом году серебро на одном из этапов Кубка мира по аргентинскому танго выиграла чисто мужская пара — Федерико Каррисо и Хуан Сеги. И это тоже нормально для культуры танца, который исторически очень часто танцевали вместе мужчины — до эмансипации женского пола. Уже молчим про истории, когда после Второй мировой войны на советских «танцполах» не хватало мужчин и танцевали в паре женщины — это отражено в советских фильмах.
Мужские пары есть в теннисе, бадминтоне, дартсе. Чем фигурное катание хуже? Только наличием контакта между партнерами? Но в футболе, якобы мужском виде спорта, партнеры по команде друг друга так хлопают по разным местам, что синхронисты и фигуристы курят в сторонке.
Вопрос, правда, остается — будет ли у однополых пар преимущество? По идее мужчины все же делают больше четверных, а значит, в параллельных прыжках все-таки имеют преимущество над парой, где парень и девушка, и уж тем более над двумя женщинами. А вот выброс и поддержку мужчинам, может, даже будет сделать сложнее. Со временем возможно их выделять в отдельные виды, как раз по подобию с теннисом и бадминтоном. Это позволит разыгрывать больше медалей на Олимпиадах. Спустя 130 лет история вернулась в начало спирали.
Правда, пока Канада — пионеры. Определение команды как двух фигуристов применимо только к внутренним соревнованиям Skate Canada.