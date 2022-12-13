Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

13 декабря, 20:30

Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press
1/2
Главная российская танцевальная пара выступила в шоу в США.

Пока в России танцы на льду лихорадит, участники Олимпиады Диана Дэвис и Глеб Смолкин наконец провели публичное выступление на льду — первое с Пекина в феврале. Они откатали программу на рождественском шоу на своем тренировочном катке в Лисбурге, штат Вирджиния.

Как оценить прокат?

В комментариях нашли сходства с Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, и действительно, некоторые хореографические элементы напоминают программы французов. Но не это самое главное. Важно, что ребята в порядке, катят, не растеряли своей харизмы и формы, не падают, что, к сожалению, встречалось не раз у разных пар на «Гран-при России». Понятно, что сравнивать это выступление с соревновательными прокатами Лизы Худайбердиевой и Егора Базина нельзя, но и отделаться от мысли о разнице между ними тоже сложно. В прошлом сезоне третье место Дэвис и Смолкина вызывало большие споры, сейчас они де-факто первая пара России, пусть и виртуально.

«СЭ» попросил оценить выступление человека, который разбирается в танцах, — Бетину Попову, и она тоже нашла больше хорошего, чем плохого:

— Ребята сильно прибавили в плане качества движения, виден результат большой работы в направлении современной хореографии. Справедливы ли сравнения с программами Габриэллы и Гийома? Думаю, многие в современных танцах вдохновляются их творчеством, и направление, которое задали олимпийские чемпионы за последний цикл, развивается в других парах. Вообще в программе ребят виден почерк разных специалистов, с которыми они работали в межсезонье, и в элементах, и в связках между ними.

— Например?

— Эффектнейшая поддержка вниз головой — усложненный вариант поддержки Хаббл/Донохью прошлого сезона. Вообще в программе много интересных находок и красивых движений, очень жаль, что качество съемки не дает в полной мере увидеть исполнение шагов, но то, что можно разглядеть, выглядит достаточно чисто и технично.

— А негатива вообще не было?

— Единственное, что можно заметить из недостатков, — это не самая большая скорость. Но тут стоит отметить, что на льду стоят какие-то декорации, и, скорее всего, размер катка просто не дает ребятам толкнуться в полную силу. Приходится следить, чтоб не врезаться в елки.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства

И, конечно, съемка очень сильно влияет на восприятие, когда транслируют, картинка то с одной, то с другой камеры, и катание выглядит более динамичным, думаю, многие это замечали. Видно, что Диана с Глебом скатались и дышат в унисон, так скажем. Пусть еще бывают моменты, где они выбиваются, но здесь есть вопрос опыта выступлений с этой программой на публике. Они повзрослели, и это очень сильно видно — у них улучшилось взаимодействие в паре. Так что стоит отдать должное ребятам — они стремительно и беспрестанно идут вперед и развиваются во всех направлениях — и техническом, и хореографическом, — заключила Бетина.

Понятно, что Глеб солирует, как и должен делать партнер, что скорость не идеальна, но это может еще и объясняться особенностями подготовки — когда соревнования тебе не светят, вряд ли будешь выводить себя на пики и убиваться на тренировках. Сказать, что новые тренеры Елена Новак и Алексей Киляков их замедлили, никак нельзя — талантливая пара Грин/Парсонс была открыта в том числе и этими тренерами. Может, они не столь известны, но специалисты уже с репутацией в Америке.

Дэвис/Смолкин готовят себя к долгосрочному периоду. Об этом же может говорить и приезд в США Этери Тутберидзе, которая не бросает своих родственников и продолжает их опекать. Показательна реакция американской фигуристки Аники Хансфорд, которая сфотографировалась с Этери в Америке: «Большая честь встретить здесь королеву фигурного катания». Она, кстати, в свое время сильно пострадала от одного русского тренера.

Этери Тутберидзе.
Фото Аника Хамсфорд, Соцсети

Каковы перспективы?

Тем более что Дэвис и Смолкин перестали стесняться и наконец честно рассказали, что вариант со сменой гражданства для них актуален. В подкасте «Ход коньком» Смолкин объяснял неучастие в «Гран-при России» подачей документов на грин-карту и проблемами со въездом в США и повесткой после объявления частичной мобилизации. По-человечески можно понять Глеба, который не стал впутываться в бюрократические проблемы. Причем он уточнил, что все финансовые вопросы закрываются не за счет федерации, а за счет родителей. Вряд ли стоит отрицать, что родители у обоих партнеров обеспеченные. Федерация только выплачивает ставку по результатам прошлого успешного сезона.

Но вот насчет смены гражданства ребята, кажется, думают, если не уже занимаются этим.

Диана Дэвис. Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью

Глеб Смолкин: — Конечно, мы тоже хотим выступать, и это самое главное. Это то, ради чего мы здесь, в США, это то, ради чего мы не видим свои семьи. Если у Этери Георгиевны еще иногда появляется возможность нас навестить, то своих родителей я с чемпионата России не видел. И неизвестно, когда увижу в следующий раз. Для нас важно выступать, а то, что появляются эти спекуляции... Наверное, люди понимают, что, во-первых, нельзя сидеть 10 лет, соревнуясь в России, при всем уважении к соревнованиям, которые там проводятся. Все-таки каждый спортсмен хочет реализоваться на международной арене.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press

Обстоятельства могут как сильно ухудшиться — мы знаем, что всегда, к сожалению, есть куда ухудшаться, — так и что-то когда-то должно же наладиться. Мы хотим выступать — это, наверное, самое честное и простое. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно, — признался Смолкин.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе
40
7
Читайте также
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
Комбат из бригады «черных запорожцев» ВСУ уничтожен под Авдеевкой
Комбат ВСУ остался инвалидом после боя под Артемовском
В Совфеде предупредили о последствиях передачи Киеву ЗРК Patriot
Эксперт назвал возможную причину «исчезновения» Украины из Twitter
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?

В фигурном катании разрешили выступать однополым парам и танцорам. Совсем с ума сошли?
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости