Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе

Главная российская танцевальная пара выступила в шоу в США.

Пока в России танцы на льду лихорадит, участники Олимпиады Диана Дэвис и Глеб Смолкин наконец провели публичное выступление на льду — первое с Пекина в феврале. Они откатали программу на рождественском шоу на своем тренировочном катке в Лисбурге, штат Вирджиния.

Как оценить прокат?

В комментариях нашли сходства с Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, и действительно, некоторые хореографические элементы напоминают программы французов. Но не это самое главное. Важно, что ребята в порядке, катят, не растеряли своей харизмы и формы, не падают, что, к сожалению, встречалось не раз у разных пар на «Гран-при России». Понятно, что сравнивать это выступление с соревновательными прокатами Лизы Худайбердиевой и Егора Базина нельзя, но и отделаться от мысли о разнице между ними тоже сложно. В прошлом сезоне третье место Дэвис и Смолкина вызывало большие споры, сейчас они де-факто первая пара России, пусть и виртуально.

«СЭ» попросил оценить выступление человека, который разбирается в танцах, — Бетину Попову, и она тоже нашла больше хорошего, чем плохого:

— Ребята сильно прибавили в плане качества движения, виден результат большой работы в направлении современной хореографии. Справедливы ли сравнения с программами Габриэллы и Гийома? Думаю, многие в современных танцах вдохновляются их творчеством, и направление, которое задали олимпийские чемпионы за последний цикл, развивается в других парах. Вообще в программе ребят виден почерк разных специалистов, с которыми они работали в межсезонье, и в элементах, и в связках между ними.

— Например?

— Эффектнейшая поддержка вниз головой — усложненный вариант поддержки Хаббл/Донохью прошлого сезона. Вообще в программе много интересных находок и красивых движений, очень жаль, что качество съемки не дает в полной мере увидеть исполнение шагов, но то, что можно разглядеть, выглядит достаточно чисто и технично.

— А негатива вообще не было?

— Единственное, что можно заметить из недостатков, — это не самая большая скорость. Но тут стоит отметить, что на льду стоят какие-то декорации, и, скорее всего, размер катка просто не дает ребятам толкнуться в полную силу. Приходится следить, чтоб не врезаться в елки.

И, конечно, съемка очень сильно влияет на восприятие, когда транслируют, картинка то с одной, то с другой камеры, и катание выглядит более динамичным, думаю, многие это замечали. Видно, что Диана с Глебом скатались и дышат в унисон, так скажем. Пусть еще бывают моменты, где они выбиваются, но здесь есть вопрос опыта выступлений с этой программой на публике. Они повзрослели, и это очень сильно видно — у них улучшилось взаимодействие в паре. Так что стоит отдать должное ребятам — они стремительно и беспрестанно идут вперед и развиваются во всех направлениях — и техническом, и хореографическом, — заключила Бетина.

Понятно, что Глеб солирует, как и должен делать партнер, что скорость не идеальна, но это может еще и объясняться особенностями подготовки — когда соревнования тебе не светят, вряд ли будешь выводить себя на пики и убиваться на тренировках. Сказать, что новые тренеры Елена Новак и Алексей Киляков их замедлили, никак нельзя — талантливая пара Грин/Парсонс была открыта в том числе и этими тренерами. Может, они не столь известны, но специалисты уже с репутацией в Америке.

Дэвис/Смолкин готовят себя к долгосрочному периоду. Об этом же может говорить и приезд в США Этери Тутберидзе, которая не бросает своих родственников и продолжает их опекать. Показательна реакция американской фигуристки Аники Хансфорд, которая сфотографировалась с Этери в Америке: «Большая честь встретить здесь королеву фигурного катания». Она, кстати, в свое время сильно пострадала от одного русского тренера.

Фото Аника Хамсфорд, Соцсети

Каковы перспективы?

Тем более что Дэвис и Смолкин перестали стесняться и наконец честно рассказали, что вариант со сменой гражданства для них актуален. В подкасте «Ход коньком» Смолкин объяснял неучастие в «Гран-при России» подачей документов на грин-карту и проблемами со въездом в США и повесткой после объявления частичной мобилизации. По-человечески можно понять Глеба, который не стал впутываться в бюрократические проблемы. Причем он уточнил, что все финансовые вопросы закрываются не за счет федерации, а за счет родителей. Вряд ли стоит отрицать, что родители у обоих партнеров обеспеченные. Федерация только выплачивает ставку по результатам прошлого успешного сезона.

Но вот насчет смены гражданства ребята, кажется, думают, если не уже занимаются этим.

Глеб Смолкин: — Конечно, мы тоже хотим выступать, и это самое главное. Это то, ради чего мы здесь, в США, это то, ради чего мы не видим свои семьи. Если у Этери Георгиевны еще иногда появляется возможность нас навестить, то своих родителей я с чемпионата России не видел. И неизвестно, когда увижу в следующий раз. Для нас важно выступать, а то, что появляются эти спекуляции... Наверное, люди понимают, что, во-первых, нельзя сидеть 10 лет, соревнуясь в России, при всем уважении к соревнованиям, которые там проводятся. Все-таки каждый спортсмен хочет реализоваться на международной арене.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press

Обстоятельства могут как сильно ухудшиться — мы знаем, что всегда, к сожалению, есть куда ухудшаться, — так и что-то когда-то должно же наладиться. Мы хотим выступать — это, наверное, самое честное и простое. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно, — признался Смолкин.