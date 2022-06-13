Главная проблема возрастного ценза — будущее парного катания. Мы рискуем потерять многие пары

Взрослые партнеры не хотят ждать, когда их партнерши «созреют».

Самая обсуждаемая реформа последнего конгресса ISU — изменения возрастного ценза. Уже через два года ни один фигурист моложе 17 лет на момент начала сезона не сможет выступать на взрослом уровне.

Ужесточение возрастных правил вызвало огромную дискуссию, которая, правда, свелась к ставшим притчей во языцех «зрелому женскому катанию» и «спорту без ограничений». Только не ясно, почему в эту дилемму вошли лишь разговоры о судьбе одиночниц? Хотя новые правила действуют теперь для всех видов фигурного катания, и среди специалистов есть мнение, что гораздо сильнее они ударят по парному катанию. С чем это связано?

Жесткий возрастной ценз поставит партнеров перед сложным выбором

В фигурном катании наметилась не самая добрая тенденция. Этот спорт излишне фокусируется только на одном своем направлении — женском одиночном, при этом практически полностью игнорируя происходящее в других видах. Наиболее ярко история проявилась вокруг обсуждения возрастного ценза. Изменения в правилах коснулись не просто всего фигурного катания, это глобальная реформа коснулась всего Международного союза конькобежцев — в том числе и шорт-трек, и конькобежный спорт.

Недаром на голосовании от России было два представителя — один от федерации фигурного катания, другой от союза конькобежцев. Но общественность обсуждала исключительно вопросы о том, как будет адаптироваться к новым условиям наша сильнейшая школа женского одиночного — команда Этери Тутберидзе. Получается, проблемы других дисциплин уже мало кого волнуют? А ведь то же парное катание пострадает едва ли не больше, чем другие виды.

Причем если вокруг женского одиночного и необходимости провести реформу с ужесточением возрастного ценза в последнее время сложился определенный консенсус (что говорить, если даже независимые эксперты в России, не связанные напрямую с ФФКР, искали рациональное зерно в таком шаге от ISU), вопрос судьбы парного катания был далеко не так очевиден. Главная проблема парного катания — это сложившаяся система подготовки.

В целях получить готовую пару мирового уровня в кратчайшие сроки чаще всего к взрослому партнеру 19-20 лет дают молодую партнершу лет 14-15. Допубертатные девушки хорошо подходят для исполнения выбросов, подкруток, с ними можно замахнуться на сложные прыжковые элементы. В то же время партнеры после 18 лет уже физически крепкие и без проблем могут поднять девушку для успешной поддержки или других парных элементов. Поднять возрастной ценз — это значит поставить такие пары перед тяжелым выбором.

Новые правила могут оставить пары и без взрослых стартов, и без юниорских

Выбор состоит в том, что партнеру предлагается ждать несколько лет, пока его партнерша достигнет приемлемого для ISU возраста для взрослых стартов. Либо же бросить партнершу и заняться поисками новой, с «правильной» датой в паспорте. Понятное дело, что это риск и нужно будет заново налаживать взаимопонимание, но в таком виде спорта, где важен каждый год, просиживать в юниорах откровенно нелепо.

К тому же может возникнуть интересный парадокс, когда пара не сможет выходить на международном уровне как на взрослые, так и на юниорские старты. Согласно тем же правилам ISU на ЮЧМ могут поехать только парники, не достигшие 21 года. Причем в случае с верхней планкой возраст отсчитывается не на момент начала сезона (1 июля), а непосредственно перед стартом. И что тогда делать?

Теперь представим себе не самую нереальную ситуацию. У партнерши день рождения условно в середине августа. Ей уже полновесные 17 лет на каждом турнире, но формализм чиновников от ISU вынудил ее оставаться в юниорах. У партнера день рождения в начале марта, перед стартом ЮЧМ. Пара выступает весь сезон на различных юниорских стартах (которых, к слову, не так и много), а на главный их не пускают, потому что за пару дней до его начала юноша становится критически старше — ему 21 год.

Четыре года — стандартная и распространенная разница в возрасте между партнером и партнершей, так что предсказанный нами кейс далеко не из области ненаучной фантастики. И мы уже не говорим о том, что первой Олимпиады с новым цензом большинству партнеров придется ждать до 24-25.

Американцы предлагали отложить возрастной ценз до Олимпиады-2026

Эксперты бьют в набат уже сейчас — многие ждать не будут. Это приведет к массовым распадам пар и большим проблемам в и так не самом успешном за последние годы виде. Именно поэтому против возрастного ценза активно выступали на конгрессе ISU представители Федерации фигурного катания США. Сейчас американцы собирают свои юниорские пары с расчетом, что их 14-летние парницы выйдут на свой пик к Играм в Милане.

Теперь новые правила могут лишить их этой мечты, а страну — важных активов для командного первенства. Появление командных соревнований серьезно изменило отношение к парам и танцам во многих странах, и на них обратили свое внимание. Skating USA предлагали повысить возрастной ценз, но только после 2026 года, а оставшееся время спорт адаптировался бы под новые условия. Но это экстренное предложение поддержки не снискало.

Множество мелких федераций также были солидарны с позицией США — для них уход единственной пары означает смерть вида в стране. В итоге, когда на чемпионатах Европы и мира и так собирается с трудом две-три разминки, ситуация выглядит едва ли не критической. Среди инициатив было убрать из поправок о возрастном цензе парное катание, сделать его мягче — до 16 лет, дать возможность выйти во взрослые уже сформированным парам...

Отсутствие консолидации вокруг одного предложения и помешало делегатам конгресса принять нужные шаги, и в итоге все пускается на самотек. Для России история с парным катанием не менее важная, чем с женским одиночным. С той лишь разницей, что у нас очень высокий уровень команд и адаптация будет менее болезненной, чем в Америке или Европе. Впрочем, то же самое можно сказать и про девушек.