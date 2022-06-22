Загитова проведет бой против олимпийского чемпиона по боксу. И настроена на победу

Тренер боксера не в курсе предстоящего поединка. Как такое может быть?

Накануне стало известно, что олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует участие в боксерском поединке. Многие рассчитывали увидеть шоу-бой со звездой примерно похожего уровня подготовки в этом виде спорта. Но теперь оказалось, что против известной фигуристки выступит тоже олимпийский чемпион, причем в профильной дисциплине! Триумфатор Игр-2020 в Токио Альберт Батыргазиев обещает «поработать с Загитовой без передышек». Алина говорит о готовности завершить бой своей победой буквально в одном раунде. Так что же нас ждет: красивая постановка или реальная битва Давида с Голиафом?

Тренер Батыргазиева «опроверг» будущий поединок

Когда только появилась первая информация о планах Загитовой на участие в шоу-поединке по боксу, многие рассчитывали увидеть в качестве соперника условную Ольгу Бузову. Информацию о битве с певицей запустили в интернете болельщики как шутку (демонстрирующую отношение аудитории к затее), но ряд СМИ воспринял ее за чистую монету, принялся комментировать и опровергать. Больше всего ждал боя с Бузовой, который так в итоге и не состоится (по крайней мере, сейчас), хореограф Алексей Железняков. С другой стороны, организаторы поединка здорово сыграли на этой фейковой дезинформации и предоставили на суд общественности действительно серьезного соперника — олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио в весовой категории до 57 килограммов Альберта Батыргазиева. И кто теперь скажет, что вся затея — полный фарс? Хотя фигуристка против реального боксера, да к тому же одного из лучших в мире...

Не в курсе по поводу предстоящего поединка даже тренер Батыргазиева Эдуард Кравцов. Он якобы опроверг участие своего спортсмена в этом шоу. «Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто...» — сказал Кравцов.

И ему можно было бы поверить, если бы только не комментарии самого Альберта. А он подтверждает намерение биться с Загитовой. Более того, готов преподать ей хороший урок бокса. «Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе выступлю ее тренером, — сказал Батыргазиев в интервью РИА «Новости». — Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих — это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду».

Никакого избиения звезд спорта не будет

Подтвердила планы провести бой с Батыргазиевым и сама Загитова. И если Альберт в свойственной ему манере по-отечески отнесся к будущей сопернице, то Алина, как и следует боксеру, сразу же задала тон битве треш-током. «Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде, — дерзко заявила Загитова. — Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы!» Ключевой момент, который можно вычленить из рекламных интервью бойцов, — это формат поединка. Нас ждет шоу-спарринг, так что ни о каком избиении Загитовой (или Батыргазиева, кто знает) не может быть и речи. Не факт, что есть сценарий поединка, но общая канва примерно ясная.

«Если выиграет Загитова, всем понятно, что это цирк. Если победит Альберт, то он идиот. Должны победить дружба и большие деньги», — сказал о поединке тренер Александр Жулин. Похоже, что Александра Трусова начала целую кампанию по промотурнирам, и до конца лета мы можем увидеть еще много сюрпризов... И хотя тот же Жулин обрушился с критикой на идею такого шоу, однако если никто не пострадает (а этого по формату произойти не должно), то что в этом плохого? В конце концов, это агрессивная рекламная кампания спорта, которая сейчас очень в тему. И если фигурное катание и без того у нас невероятно популярно, то вот про любительский бокс сказать такое тяжело. Спортсмены вроде Батыргазиева выигрывают за Россию крупнейшие международные старты, но их редко узнают где-то вдали от родного региона. Теперь 23-летний боец из дагестанского села Геметюбе точно прославится на всю стану.