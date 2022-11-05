На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер

История Аннабель Морозов — кандидата в сборную страны в танцах на льду.

Скоро в Казани стартует новый этап российской серии «Гран-при». Самые неожиданные результаты нас могут ждать в танцах на льду. Ведь после Олимпиады ушли многие лидеры, а прежние известные пары теперь выступают в новых сочетаниях. Так в Татарстане в числе фаворитов будет эффектная фигуристка Аннабель Морозов, которая теперь выступает с Дэвидом Нарижным. Во всех официальных документах ее фамилию пишут на мужской манер. Кроме того, спортсменка говорит с ярким зарубежным акцентом. Еще бы, ведь она родилась в США, а затем жила долгое время во Франции. В России Аннабель только пять лет, и приехала она в Москву не просто так. Ее отец — наш известный тренер.

Родилась в семье российского тренера и французской фигуристки

Еще до того как все стали обсуждать Диану Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина, в нашем фигурном катании появилась пара, прогресс которой был не менее удивительным. Речь о Аннабель Морозов и Андрее Багине. Они впервые встали в пару в конце 2017 года и уже спустя пару месяцев выиграли финал Кубка России! Уже на первый сезон пара получает полноценные две квоты на серию «Гран-при» ISU, еще через год попадает в четверку лучших на чемпионате России и вплотную приближается к отметке в 200 баллов. Превзойти свой рекорд сходу на 13 баллов, неплохо? Правда, вместо разговоров о таланте чаще вспоминали известного отца девушки — тренера Николая Морозова.

Морозов — очень известный в нашем спорте специалист с большими связями. О его личной жизни ходят легенды. Только официально Николай состоял в браке четыре раза, а о дамах, с которыми у него были отношения, можно рассказывать часами... Нас же сейчас интересует его вторая официальная жена — французская фигуристка Каролин Дюарен. На момент знакомства с ней Морозов уже понял, что как спортсмен реализоваться не сможет, и пошел работать тренером в команду к Татьяне Тарасовой. Тогда знаменитый тренер работала со спортсменами со всего мира. В Николае же она сразу приметила перспективного хореографа и предложила ему поработать над движениями с француженкой. Николай пользовался успехом у противоположного пола, поэтому неудивительно, что вскоре Николай и Каролин сблизились. Спустя год после начала отношений сыграли свадьбу, еще через год родилась дочь Аннабель.

Анабель Морозов и Дэвид Нарижный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Выступала сначала параллельно и в Америке, и в Европе

Родилась Аннабель Николь Морозов (именно так звучит ее полное имя со вторым именем и на французский манер по настоянию матери) в Коннектикуте, где тогда жили ее родители. Правда, вместе Дюарен и Морозов прожили только пять лет — и это немалый срок для Николая! Что было настоящей причиной расставания, остается загадкой. Каролин утверждает, что виной всему — новая любовь бывшего супруга. Морозов говорит, что не видел в Дюарен надежного партнера по жизни. Тем не менее им удалось сохранить нормальные отношения, и дочь не осталась без внимания родителей. Они вдвоем участвовали в ее жизни, а жила девочка поочередно и на две страны — Францию и США. Николай стал в Америке самостоятельным тренером, Каролин же вела светскую жизнь в предместьях Парижа.

В итоге дочь русского тренера Аннабель даже и русского языка долгое время практически не знала. Зато как родными владела французским и английским. На первом говорила с мамой, на втором — с отцом. Паспорта у нее также было два — гражданки Франции и США. И ребенок из семьи фигуристов не мог не пойти по стопам родителей. На коньки юную Аннабель поставили в три года, причем Николай долгое время сам занимался с дочкой, не доверяя другим тренерам. Затем ей нашли подходящую тренерскую группу, причем как в Старом Свете, так и в Новом. Долгое время она выступала как на американских национальных чемпионатах, так и на французских. Так ей удалось в один и тот же год стартовать на юниорском первенстве сразу в двух странах! Что важно, о России тогда не было и речи.

Дэвид Нарижный и Анабель Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Недавно переехала в Россию и опровергла слухи о возвращении во Францию

Выбор стоял между США и Францией, и ближе к выходу на международную арену Морозов и ее отцу пришлось все-таки решать, за кого выступать. В итоге остановились на Франции — Аннабель дебютировала в женском одиночном в категории юниорок на Кубке Торуна в Польше, однако неудачно, и особых перспектив показать себя у нее не было ни в одной из стран. Тогда Николай решается на необычный ход. Его знакомые Александр Жулин и Игорь Шпильбанд предлагают попробовать дочку в танцах на льду. И уговаривают искать варианты в России. Ранее Аннабель приезжала в Москву и Санкт-Петербург несколько раз только как туристка и почти не была знакома с родиной отца. Сейчас, спустя пять лет, она уже освоилась и неплохо говорит по-русски. Однако в ее речи до сих пор встречаются англицизмы, а акцент при всем желании не скрыть.

Что удивило многих, так это решение при получении российского паспорта оставить французское написание фамилии без женского окончания. Это до сих пор вводит в ступор дикторов при оглашении пары на соревнованиях. Морозов начала выступать с Багиным, и пара уверенно шла вперед. К своему максимуму они подошли, пожалуй, в олимпийский сезон и были близки к попаданию в пекинскую тройку. Однако если у отца девушки и был аппаратный вес, то даже он уступал по значимости возможностям некоторых их конкурентов. Так завершив выступления близко от бронзы на ЧР, Аннабель и Андрей неожиданно расстались. В межсезонье она встала в пару с Дэвидом Нарижным, который до этого выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой. Так как фигуристка сохранила американский паспорт, вокруг дуэта сразу пошли слухи о возможной смене страны.

По правилам ISU на международных турнирах (кроме Олимпиады) только один из партнеров обязан иметь паспорт той державы, которую он представляет. Поэтому технически спортсменов может остановить от такого решения только ФФККР — заблокировать трансфер и потребовать карантин. Однако после выступления на первом этапе «Гран-при» фигуристы сами опровергли информацию о планах уезжать из России. Сейчас они видят свой путь именно здесь. А в Казани их будет ждать интересное испытание, ведь партнер Морозов Нарижный встретит свою бывшую партнершу.