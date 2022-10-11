«Обидно, что меня предала лучшая подруга». Фигуристка, вернувшаяся из Италии, устроила скандал в России

Мария Талалайкина обвинила Елизавету Нугуманову в хайпе на теме унижений от бывшего тренера.

В этом году говорилось о двух десятках российских фигуристов, которые думают над выступлениями за другую страну. Но Мария Талалайкина пошла другим путем. Она успела перейти в сборную Италии еще год назад, но теперь вернулась в Россию и продолжила тренироваться в Санкт-Петербурге. Ее отъезд на Апеннины получился резонансным — его обсуждали даже в Госдуме РФ. Не менее громким получилось и возвращение — Мария засветилась в скандале с ее подругой Елизаветой Нугумановой, которая обвинила тренера в абьюзе. Талалайкина заявила, что «Лиза просто хотела хайпануть». Нугуманова тоже не промолчала.

Мария Талалайкина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переход в сборную Италии и обратно

Первые новости о переходе Талалайкиной под итальянский флаг появились в конце лета прошлого года. Тогда все отрицалось и участниками, и Федерацией, но в конце концов все разрешилось. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказывал, что Маша получила разрешение выступать за Италию с 1 июня 2022 года. Фигуристка круто изменила свою жизнь, оборвав связи с Россией (что касается фигурного катания, конечно), и перебралась в Италию. На родине у нее осталась лучшая подруга Лиза Нугуманова, с которой девушки вместе тренировались у Евгения Рукавицына.

За это время в мире много чего произошло, но дружба Лизы и Маши оставалась неизменной. Талалайкина косвенно поддержала Нугуманову в скандале с тренером. По словам Лизы, в группе ее постоянно унижали, называли толстой, говорили, что у нее ничего не выйдет. После того как Нугуманова рассказала обо всем этом, она уехала на отдых, а по возращении нашла себе пристанище у Елены Соколовой. Специалист по танцам приняла фигуристку в свою группу, хотя и не работает с одиночницами. Уже после этого Лиза обмолвилась, что продолжает кататься и хочет выступить на российских «Гран-при».

Нугуманова фактически осталась без поддержки — ее призывали искать проблему в себе, бывшие одногруппники отрицали, что какой-то буллинг в группе Рукавицына существует. Лишь только Мария Талалайкина, которая на тот момент еще числилась в Италии, написала в соцсетях пост с косвенной поддержкой Лизы: «Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю».

То дело Нугумановой об абьюзе фактически так ничем и не завершилось — Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга провела расследование, но никаких явных результатов озвучено не было. «Мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над «i», все продолжают трудиться» — вот что было сказано в заявлении. Косвенным следствием ситуации может считаться введение Кодекса этики, который сейчас ярко обсуждается.

Какое-то время казалось, что история замята, о ней больше никто не будет вспоминать. Но буквально на днях агентство «РИА Новости» опубликовало интервью с Марией Талалайкиной, в котором сразу две большие новости. Первая — фигуристка вернулась в Россию, ей одобрили обратный переход, и она снова тренируется в группе Рукавицына. Маше из-за политической ситуации правительство Италии не оформило вид на жительство, из-за чего она не смогла выступать за сборную. Даже находиться в этой стране она больше не имела право — пришлось возвращаться. Другие варианты отпали по той же причине. У Талалайкиной был собственный спонсор, но он тоже с итальянской стороны. Маша думала, чтобы уйти из спорта, но «поняла, что без фигурного катания не может совсем».

Елизавета Нугуманова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Унижений в группе Рукавицына не было

Талалайкина сама попросила нашу федерацию позволить ей вернуться. Девушке пошли навстречу и санкционировали обратный переход, после чего фигуристка уже связалась с группой бывшего тренера. И вот этот факт как раз удивителен — Маша вернулась к специалисту, который, по словам ее подруги, оскорблял Нугуманову. А Талалайкина ведь ее поддерживала!

Сама фигуристка интересно ответила на вопрос о том, что же все-таки произошло. Ситуации с Лизой она не видела, прилетала в Россию только на новогодние праздники. Из этого можно сделать вывод, что, когда Талалайкина тренировалась у Рукавицина, никакого абьюза не было. В мае же Нугуманова прислала ей текст своего интервью еще до того, как оно вышло — хотела, чтобы Маша ознакомилась с ним и после поддержала ее публично. «Она прислала мне текст до публикации. Прочитав это все, поняла, что она хочет добиться вау-эффекта, хайпануть. Сначала решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек. Если ей что-то нужно, она долго и упорно требует. Согласиться легче, чем отказаться», — объяснила ситуацию Талалайкина. Саму Машу в группе никто никогда не оскорблял и не унижал.

Лиза Нугуманова внимательно следила за новостями о подруге и не смогла пропустить ее новое интервью. Фигуристка среагировала на него очень быстро, написав пронзительный пост в социальных сетях: «Ты была моей подругой, мы доверяли друг другу во всем и делились своими секретами, поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. Но теперь у меня нет возможности обратиться к тебе по-другому, кроме как через соцсеть», — так начала свое обращение к бывшей подруге спортсменка.

Дальше Нугуманова добавила, что слова Маши о хайпе были вызваны желанием оставаться в фигурном катании и что она ее прощает, хотя Талалайкина и предала ее. Слова бывшей подруги сильно задели Лизу — теперь она не может доверять Маше, несмотря на то, что между девушками были близкие дружеские отношения. «Последнее, что я хочу сказать тебе, — мы с тобой не ссорились. Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя, вероятно, потому что тебе стыдно, но я не закрывала общение с тобой, если тебе есть что сказать, можешь написать мне лично», — добавила Нугуманова.

Остается констатировать пару фактов. Первый — в российском фигурном катании снова на одну хорошую фигуристку больше. Второй — в Петербурге теперь на двух лучших подруг меньше. А историю с Лизой Нугумановой вряд ли можно считать завершенной — слишком уж много не до конца изученных факторов и слов.