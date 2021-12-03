Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?

Драка между Олегом Макаровым и Олегом Васильевым — самый известный конфликт фигуристов сборной СССР с применением физической силы. Его замалчивали долгие годы

Мы привыкли, что большинство конфликтов в фигурном катании ограничивается словесными упреками и оскорблениями. Конечно, если не считать знаменитой истории между американками Нэнси Керриган и Тоней Хардинг. Однако даже в нашей «фигурке» были и более жесткие истории — такие, что им могли мы позавидовать бойцы ММА. Например, перед контрольными прокатами в Алма-Ате в 1982 году соперники повели себя не по-спортивному. Все началось из-за нелепого случая. На тренировке Макаров сбил с ног партнершу Васильева. Тот разбираться в причинах не стал. Посчитал, что Макаров сделал это умышленно, и несколько раз ударил оппонента в лицо. Завязалась драка. В итоге Васильев оказался на больничной койке. Макарова дисквалифицировали.

Вообще, после этого инцидента от участия в международных турнирах были отстранены обе пары. Но за Васильева и его партнершу Елену Валову вступилась легендарная Ирина Роднина. На тренерском совете она предложила отправить дуэт на чемпионат Европы вместо Вероники Першиной и Марата Акбарова, которые на тот момент были слабее. Так что в итоге зачинщик драки не понес наказания. Хотя свою вину он искупил — серебряной медалью с ЧЕ.

Где начиналась драка и почему она закончилась в Казахстане

Подспудной причиной конфликта между фигуристами стала острая конкуренция за место в сборной. Его делили весь год, вплоть до решающей встречи в Казахстане. Обе пары были перспективными, постоянно экспериментировали. Но попасть в основу им не удавалось. У Олега Васильева и Елены Валовой недоставало опыта. Олег Макаров и Лариса Селезнева уступали соперникам в технике. Тем не менее к предсезонным прокатам четверка сильно набрала. Фигуристы сравнялись по всем критериям, поэтому предугадать, каким будет итог соревнований, казалось сложным.

Вообще, ледовая дуэль между парами к тому моменту стала обыденностью. Спортсмены соперничали и на тренировках. Дело в том, что оба дуэта тренировались у супругов Москвиных. Макаров и Селезнева были учениками Игоря Борисовича. Васильев и Валова занимались с Тамарой Николаевной. Тренеры работали поодиночке, каждый со своими спортсменами. Но формально их пары были в одной группе.

Так что пружина натягивалась долго. Причем еще до Казахстана был конкретный случай, после которого она чуть не лопнула. Об инциденте позднее вспоминал Игорь Москвин. По словам тренера, на одном из турниров сезона-1981/82, прямо перед прокатом, Макаров заметил царапину на лезвии конька. Ее, очевидно, оставили умышленно (на тряпочном чехле в том же месте появилась прорезь). В соревнованиях тогда победили Васильев и Валова. Их главные оппоненты заняли второе место.

Макаров и Селезнева на «каникулах»: как фигуристы поехали на Олимпиаду без имени, а вернулись с медалью

После драки Макаров был подавлен, постоянно нервничал. Всеми силами пытался доказать, что решение федерации было несправедливым, поэтому на тренировках работал с особым усердием. Хотя отсутствие соревнований сказалось на катании пары, о своем решении дать сдачи спортсмен не жалел. По его мнению, это был мужской поступок.

Конфликт фигуристов отразился и на семейных отношениях их тренеров. После драки Москвины мало общались и сохраняли дистанцию на работе. Как вспоминал Игорь Борисович, ему было особенно сложно в тот период. Однако мужчина не винил своего ученика в случившемся и продолжал заниматься с ним как раньше.

К следующему сезону, в котором ограничения снимались, Макаров и Селезнева реабилитировали свое катание, набрали форму. На Олимпиаде 1984 года в Сараево они взяли бронзу. Болельщики и судьи тогда не знали их спортивной биографии. В штрафном году у фигуристов не было возможности предстать перед широкой публикой.

Начало короткой программы не вызвало восторга у арбитров. Спортсмены выступали под блюз — музыку, которая среди пар не пользовалась популярностью. Судьи посчитали эксперимент неудачным. Но затем изменили свое мнение. Благодаря необычным связкам выступление стало одним из самых запоминающихся. Наградой за оригинальность и стало третье место.

Через год пара дважды взяла серебро на крупных соревнованиях. Сначала на чемпионате Европы, затем на мировом первенстве. С 1986-го по 1990-й спортсмены показывали высокие результаты на международном уровне. Они стали лучшими фигуристами Европы (в 1987 и в 1989 годах). Кроме того, заняли третье место на чемпионате мира. До высшей ступени олимпийского пьедестала почета дуэт не добрался. Зато в конце спортивного пути в жизни Олега и Ларисы случилось не менее важное событие. Они поженились.

Кем стали Васильев и Валова

Вечные соперники Макарова и Селезневой опередили пару и узаконили свои отношения тремя годами ранее. В спорте они часто оказывались на одну-две ступени выше. За победой в Сараево их ждали чемпионские титулы на первенствах мира и Европы, а также первое место на NHK Trophy. Фигуристы увезли четыре серебряные медали с крупнейших международных стартов, в том числе олимпийскую награду. По завершении спортивной карьеры Васильев занялся бизнесом, затем — тренерской работой. Валова тоже сделала выбор в пользу наставнической деятельности.

За время в спорте они стали первыми, кому удалось выполнить тройной параллельный прыжок и после — показать его в комбинации. Кроме того, фигуристы смогли повторить успех Родниной и Уланова, которые одержали победу на чемпионате мира, с первой попытки.

Макаров и Селезнева тоже были новаторами. Несколько выбросов, которые исполняли спортсмены, по сей день считаются крайне сложными. Так что, несмотря на перепалку, которая отразилась на карьерах обеих пар, все четверо фигуристов достойно покинули ледовую арену.