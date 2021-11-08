История Елены Водорезовой, которая стал звездой в более юном возрасте, чем Камила Валиева или Юлия Липницкая.

«Девочка с хвостиками» — так в конце 1970-х называли Елену Буянову (Водорезову) фанаты фигурного катания из разных уголков мира. Уже четырехлетним ребенком она впервые попала на каток. А через шесть лет оказалась в группе Станислава Жука. В то время фигуристы грезили о работе с этим специалистом, а Елена — даже не думала. Спортсменка скептически отнеслась к идее тренера Галины Василькевич, которая повела ее на просмотр. Но не из-за страха разочаровать мэтра. Она переживала, что вместе с наставником придется менять и разряд (Жук тогда занимался только с парниками). К тому же Станислав Алексеевич славился своим авторитарным характером. Все это тревожило Лену.

Вскоре выяснилось, что опасения юной фигуристки по поводу смены разряда были беспочвенны. Жук не планировал подбирать ей партнера. Елена так поразила тренера, что тот впервые решил поработать с одиночницей. И она согласилась.

Спортсменка начала тренироваться с новым наставником. Первый год она целиком отдала занятиям. Разучивала сложнейшие элементы и упорно отрабатывала технику их выполнения. Под руководством Станислава Жука юная фигуристка быстро прогрессировала. Тренер все больше убеждался в том, что его ученица — подарок для советской сборной, которая в то время уступала другим национальным командам в одиночном женском катании. Вскоре Жук решил: пришло время представить подопечную спортивному руководству страны.

По воспоминаниям спортивного функционера Валентина Писеева, в день показа он и другие эксперты увидели на льду стройную девочку с бантиком на голове. Она очень высоко прыгала и владела всем набором самых сложных для того времени элементов фигурного катания. Руководство было в восторге. Гипотеза Жука подтвердилась. Елена и впрямь обещала вырасти в суперзвезду.

Младшая и лучшая

В 1975 году 12-летняя на тот момент фигуристка одержала победу на юниорском чемпионате СССР. Пьедестал она разделила с Натальей Стрелковой и Людмилой Бакониной. У соперниц чемпионки в силу возраста были преимущества. Но «девочка с хвостиками» устояла в неравной борьбе. После дебюта в национальном первенстве Елена вышла на международный уровень. Спортсменка приняла участие в турнире The Prize of Moscow News — одном из самых престижных стартов по фигурному катанию.

По воспоминаниям Водорезовой, в свои 12 лет она не понимала, что борется за победу с одиночницами мирового уровня. Перед началом турнира Лена окинула взглядом своих соперниц и сделала вывод, что катается не хуже. Впоследствии оказалось: она была права. На соревнованиях юная фигуристка обошла американку Уэнди Бердж (четвертое место на взрослом ЧМ-1975) и взяла главный приз — «Хрустальный конек».

После The Prize of Moscow News спортивная карьера Елены развивалась стремительно. Она стала главной претенденткой на место в сборной СССР (команда тогда готовилась к чемпионату Европы). Спортивные чиновники из федерации фигурного катания долго сомневались, стоит ли отправлять столь юную и в силу возраста неопытную спортсменку на международное состязание высокого уровня. В конце концов, Валентин Писеев взял ответственность на себя и утвердил кандидатуру Водорезовой. Возрастных ограничений тогда еще не было, и 12-летняя девочка стала единственной фигуристкой-одиночницей, которая представляла СССР на ЧЕ.

Зимой 1976 года, на чемпионате Европы, «девочка с хвостиками» обрела мировую известность. В турнирной таблице она оказалась на 8-й строчке, с ошибкой начертила обязательные фигуры. Но несмотря на итоговый результат, в этот день Водорезова вошла в историю фигурного катания. В короткой программе она прыгнула каскад двойной флип — тройной тулуп, который до нее не исполняла ни одна спортсменка в мире. Кроме того, Елена стала первой, кто выполнил вторым элементом в каскаде прыжок в три оборота. Тогда это не удавалось даже мужчинам. В произвольной программе юная советская фигуристка еще раз всех поразила. Она первой среди женщин прыгнула три тройных.

Уже через месяц после чемпионата Европы Водорезова отправилась в Инсбрук на свою первую Олимпиаду. Там по Дворцу спорта ее водили за руку хоккеисты ЦСКА. Маленькая девчонка с голубыми лентами в волосах, на льду она опережала даже опытных возрастных спортсменок. Лена снова исполнила сложнейший каскад и три тройных прыжка. Она не вошла в десятку лучших фигуристок мира только из-за снижения баллов в обязательных фигурах. За технику спортсменке поставили высшую оценку.

Прокаты Водорезовой на Олимпиаде транслировал американский телеканал ABC. Елена стала единственной участницей без призового места, чьи выступления попали в эфир. После соревнований фигуристкой заинтересовались японские кинематографисты. Съемочная группа приехала в Москву, чтобы собрать материал для фильма о девочке. По воспоминаниям Водорезовой, они были шокированы, когда вошли в коммунальную квартиру, где жила ее семья. Поначалу не понимали, в какой из комнат искать юную звезду. Через некоторое время Елене выделили квартиру рядом с ЦСКА. Об этом похлопотал спортивный чиновник, который присутствовал на встрече с японцами.

Победы не без риска для жизни

Два года спустя, в 1978-м, восходящая звезда впервые оказалась на пьедестале международных соревнований. До этого момента все советские одиночницы возвращались с чемпионатов Европы без медали. Елена думала, что это произойдёт и с ней. Девочка уже шла к автобусу, на котором спортсмены добирались до гостиницы, как кто-то закричал ей вслед: «Ты что? Ты куда? Бегом. У тебя бронза».

Третья в Европе. Казалось, все только начинается. И тут Водорезова узнает о своей болезни. Фигуристке было 15, когда у нее обнаружили ревматоидный полиартрит — воспаление нескольких суставов. Около полугода девочка не ходила. А когда встала на ноги, практически сразу же надела коньки. Физические нагрузки Лене были противопоказаны, но она всё равно рвалась на лёд. Жуку пришлось перестроить весь тренировочный процесс. В любой момент девочка могла стать инвалидом. «Когда мне подходили лекарства, я выходила и каталась, а потом опять», — рассказывала об этом периоде жизни Елена.

Так продолжалось три года. За это время фигуристка подготовила новую программу. Болезнь сказалась на здоровье спортсменки, поэтому ей приходилось себя ограничивать. Теперь девушка не выдерживала конкуренции в прыжках, поэтому ставка была сделана на фигуры, в работе над которыми она добилась больших успехов.

После возвращения Елене сопутствовала удача. Три года мучительных тренировок прошли не зря. Фигуристка снова оказалась на пьедестале. «Девочка с хвостиками» за время болезни сменила амплуа. Теперь она предстала волевой спортсменкой, которая готова пойти на жертвы ради фигурного катания. После выздоровления Елена дважды одержала победу на главном национальном старте. Привезла сначала бронзу, а затем серебро с чемпионата Европы и завершила карьеру в статусе первой советской медалистки на ЧМ по фигурному катанию. Конечно, полностью реализовать свой потенциал как спортсменке Елене не удалось из-за здоровья, но она с лихвой компенсировала это, став одним из самых успешных в стране тренеров.

А начиналось все с того, что бабушка отдала девочку в секцию ради общения с подругой. Тогда приятельницы сидели на трибунах, болтали и наблюдали за внуками. Они и не подозревали, что спустя годы к Елене будет приковано внимание всего мира.

Ксения Латушинская