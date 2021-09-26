Титова не стала рисковать. Подопечная Плющенко обыграла двух соперниц из «Хрустального» без четверных

Плотный юниорский турнир на Кубке России в Сызрани.

Кубок России. Этап в Сызрани

Юноши

1. Иван Попов — 228,44

2. Николай Колесников — 225,05

3. Эдуард Карартынян — 210,77

Девушки

1. Софья Титова — 207,06

2. Мария Захарова — 200,09

3. Алиса Двоеглазова — 195,40

В воскресенье закрывали программу первого этапа Кубка юниоры. Ключевая разница — многие из них приезжают с родителями, поэтому коридоры арены наполняются другими эмоциями. Одни хвалят своих чад и чуть ли не обещают шоколадку купить, другие, наоборот, предъявляют за падения. По городской набережной прогуливаются семьи, и отовсюду звучат неведомые для местных слова «риттбергер» и тому подобные.

Ключевыми стали первые прыжки в произвольной программе

Вот мило общается с коллегами по фигурному безумию мама Софьи Титовой Лидия, ставшая легендарным персонажем после первенства России имени Жука в Саранске. Тогда она ввела в обиход мем про «злобных уродов», с помощью которого обратилась к критикам в Instagram. После того турнира было много эмоций: Алиса Двоеглазова выиграла у Титовой менее балла, и виной тому стала ошибка тренерского штаба Евгения Плющенко. С другой стороны, у поклонников Титовой был аргумент про компоненты, которых вроде как недодали. Так что даже в этом возрасте уже есть своя дуэль.

Сегодня в противостояние Титовой и Двоеглазовой вклинилась Мария Захарова, которая успела в сезоне съездить на юниорский «Гран-при». Она, пожалуй, даже была самой музыкальной из всех, что может объясняться большей вкатанностью программы. По состоянию на сентябрь юниорки не убедили. Ни одного четверного и спорный уровень второй оценки. Но опять же, для начала сезона это нормально.

Трех фигуристок разделили всего 12 баллов. И ключевыми стали первые прыжки в произвольной программе. Софья поставила на аккуратность и ограничилась каскадом с тройным акселем. Недаром уклончиво отвечала ее мама на мой вопрос, будут ли четверные. Звучит вообще страшно — «ограничилась» каскадом с тройным акселем, но таков уровень юниорского катания в России.

<br>

А вот Двоеглазова и Захарова последовательно пошли на четверные — и обе упали. Вместо потенциальных 14—15 баллов они получили лишь 4,75 с учетом падения. Разница огромная, которую одними компонентами не отыграешь. Они были примерно одинаковы у Титовой и Захаровой, Двоеглазова отстала на несколько баллов.

<br>

Колесников едва не дотянулся до золота

У парней, что удивительно, подопечный «Хрустального» тоже остался без золота — хотя предпринял сильную попытку камбэка в произвольной программе. Николай Колесников был лишь шестым после субботы. До подмосковного Ивана Попова ему не хватало 15 баллов.

Попов — главная надежда Подмосковья. Удивительно, но на 64 катках, которые есть в области (рекорд среди всех субъектов РФ), никак не может появиться настоящая звезда. Когда-то о нем умилительно рассказывали в подмосковной федерации. До последнего сезона Попов занимался в Одинцове, но сейчас перешел в растущую «Армию фигурного катания».

<br>

Попов сделал один четверной и упал с недокрученного трикселя, но остался первым. Колесников штамповал четверные и был настроен сделать невозможное. Не хватило чуть-чуть. Он приземлил и первый сальхов, и тулуп. Но на маленькие недокруты (которые обозначаются буквой q). Значит, уже не мог претендовать на столь нужные бонусные баллы. Тут разрыв и вовсе составил 3 балла. Хватило бы чуть более чистого тулупа.

<br>

Еще одна неприятная для юниорского катания новость под занавес дня пришла из «Ангелов Плющенко». Вероника Жилина снялась из-за травмы с юниорского «Гран-при». И речь, кажется, идет о серьезной травме. Если официально подтвердится, российское фигурное катание потеряет очень сильную фигуристку.