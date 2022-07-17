Страсти Магды Юлин: выиграла Олимпиаду беременной, а потом вышла замуж за деверя

Знаменитая шведская одиночница Магда Юлин после олимпийского триумфа 20 лет работала официанткой и прожила почти век.

Фигуристка Магда Юлин не добилась столь же легендарных успехов в спорте, как ее соотечественник Ульрих Сальхов, не была первой олимпийской чемпионкой в истории своего государства, как Николай Панин-Коломенкин. И все же ее имя не потерялось в истории, как это случилось с многими другими победителями и призерами Игр на заре олимпийского движения. Золотая медаль Олимпиады 1920 года в Антверпене — ее единственный значимый результат. Но удивительные факты биографии, уникальный путь к главной в жизни победе, который противоречит всем законам логики, заставляют до сих пор вспоминать эту шведку, рожденную француженкой под фамилией Маруа.

Уникальная олимпийская победа

В Швеции она оказалась в семь лет. В Юрсхольм из Виши переехала ее семья. В пригороде Стокгольма Магда и познакомилась с фигурным катанием, а вскоре присоединилась к местному конькобежному клубу. На локальном уровне, который измерялся Швецией и Скандинавскими странами с примкнувшей к ним Исландией, а после распада Российской империи и Финляндией, она была звездой. Дважды побеждала в Северном чемпионате, один раз на Северных играх, к чему добавила три золота и четыре серебра национального первенства.

А вот на мировом совсем не блистала. За десять лет карьеры лишь однажды выступила на чемпионате мира, где заняла шестое место среди восьми участниц. Но на своей единственной Олимпиаде умудрилась победить. И больше тут удивляет даже не классический пример триумфа темной лошадки.

Магда Юлин. Wikipedia

Юлин стала последней чемпионкой по фигурному катанию на летних Олимпийских играх. С 1924-го начали проводить зимние. Сделала она это на четвертом месяце беременности. Сейчас такое вряд ли кто повторит, четверные в интересном положении точно не исполнить. А тогда чемпионская произвольная программа Магды состояла из одинарных прыжков, волчка и вращения стоя. Сейчас с таким набором нечего делать даже на первенстве любой российской ДЮСШ, а в 1920-м с ним выигрывали Олимпиаду.

Причем выигрывали парадоксально. Тогдашняя система оценки была максимально далека от нынешней. Каждый судья распределял участников по местам, а победителем становился обладатель наименьшей суммы по итогам сложения этих мест. Магду на первое место не поставил ни один арбитр. Но три вторых и два третьих принесли ей олимпийское золото.

Но самое удивительное, добыто оно под чужую музыку. Магда готовилась к выступлению под вальс Иоганна Штрауса (сына) «На прекрасном голубом Дунае». Однако прямо во время соревнований ей запретили с ним выступать из-за сильных антигерманских настроений в обществе после Первой мировой войны. Представьте, если бы сейчас Трусову, Щербакову или Валиеву вдруг заставили кататься с другой фонограммой. Но Юлин смогла практически без репетиций под незнакомую музыку выиграть Олимпиаду.

Удивительная личная жизнь

После олимпийской победы Юлин благополучно родила первенца по имени Пер-Аке. На следующий год выиграла очередной Северный чемпионат и ушла из спорта. А еще через год осталась вдовой. Умер ее первый муж, Эмиль. Но Магда тут же нашла себе нового спутника жизни. Им оказался родной брат покойного супруга, капитан дальнего плавания Фредрик Эмануэль Юлин. От него родился второй сын фигуристки — Бо Йохан. Что дало почву для слухов — якобы и первый тоже был от морячка.

Когда второй муж бороздил океаны, бывшая спортсменка исправно 20 лет кряду работала официанткой в стокгольмской кафешке, пока ее наконец не сделали управляющей. В новой должности все получалось отлично, поэтому Магду поставили руководить уже дорогим рестораном, чем она и занималась до 75 лет, а потом ушла на заслуженную пенсию.

И все это время она не расставалась со льдом. Соревнования давно остались в прошлом, но Юлин никогда не упускала возможности покататься просто для удовольствия. В 90 лет она позировала фотографам в коньках, подаренных великим Сальховым, в стокгольмском парке Кунгстредгорден, а в 96 выступила на открытии катка в Эстерсунде. Но через месяц скончалась в доме престарелых, что, возможно, было прямым следствием лишних нагрузок на пожилой организм, который работал без малого век.