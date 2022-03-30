Наш чемпион Евгений Платов обучил 15-летнюю американку Изабо Левито четверным и русскому языку.

Совсем скоро стартует последний крупный турнир сезона — чемпионат мира среди юниоров. Вероятность того, что на ЮЧМ в Таллине допустят россиян, минимальна, а это значит, что нас ждет смена привычных лидеров. В женском одиночном за группой Этери Тутберидзе последние годы первыми шли японки и кореянки, но в этот раз главными фаворитами скорее будут девушки из Америки. При этом готовят их часто наши специалисты. К примеру, наш двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов вместе с Юлией Кузнецовой и другими тренерами вывел на высокий уровень Изабо Левито. В свои 15 она уже стала призером взрослого чемпионата США, прыгает четверные и готовится стать новой надеждой страны. Но сможет ли талантливая юниорка реализовать свой потенциал?

Левито — новая молодая надежда скучающей по победам Америки

Америка соскучилась по ярким фигуристкам. Всего каких-то 15-20 лет назад США занимали доминирующие позиции в женском одиночном. Выигрывали одну за другой Олимпиады, чемпионаты мира. Надо ли говорить, что американки — единственные, кто кроме наших смог взять весь пьедестал ЧМ в женском одиночном. Только вот сейчас эта дисциплина в стране далеко не в лучшем состоянии. Положение должна была исправить Алиса Лью, но предполагаемая конкурентка Камилы Валиевой растеряла техническое превосходство после перехода во взрослые и только сейчас начала набирать прежние кондиции. Но ни о каком элитном статусе, пожалуй, в случае с Лью речи уже не идет. Поэтому стоит обратить внимание на подрастающее поколение. Осенью многие обсуждали Миа Калин — 14-летнего вундеркинда, выдававшую произвольную с двумя квадами. Вместе с ней на четверные заходила Изабо Левито, и ее будущее сейчас еще любопытнее.

В январе Левито стала третьей на взрослом чемпионате США — сразу после опытных Мэрайи Белл и Карен Чен. Только на Олимпиаду она не претендовала в любом случае, так как еще не может выступать на взрослом уровне по правилам Международного союза конькобежцев. Национальные старты Америки по аналогии с Россией более либеральны в плане возрастного ценза, нежели правила ISU. С 13 лет каталась по взрослым Лью, не стала долго ждать своего шанса и Изабо. Только вот медаль для нее стала настоящей неожиданностью, поскольку изначально в число фаворитов девочка не входила. Отчасти успех можно связать с рядом снятий из-за травм и коронавируса, но и само выступление Левито действительно впечатлило специалистов. В своей возрастной категории она одна из лучших в мире, что доказывает победа и серебро на двух этапах юниорской серии «Гран-при».

Изабо Левито. US Figure Skating

Изабо выучила русский язык, когда общалась с тренером

И пусть на «Гран-при» в Куршавеле, где Изабо победила, российских девушек не было (наши не смогли выступить во Франции из-за проблем с сертификацией отечественных прививок), ее важный статус в мировом юниорском спорте это не оспаривает. Левито стабильно набирает выше 200 баллов — в этом возрасте единицы способны выдерживать такой уровень на протяжении нескольких подряд стартов. Превосходят его только фигуристки из России, но их на юниорском чемпионате мира с большой вероятностью не будет — ISU уже обозначил свою позицию, что исключений для детского спорта делать не намерен. Поэтому Изабо становится одним из главных фаворитов предстоящего ЮЧМ в Таллине. В Эстонии может состояться и первый успешный четверной от Левито. Девушка давно работает над тулупом в четыре оборота, правда, на стартах выдать квад пока не выходит. Но на тренировках она его исполняла.

Помогает учить ультра-си Изабо российский тренер Юлия Кузнецова. Она занималась парным катанием, но сама в спорте успехов не добилась и поехала в поисках лучшей жизни в Америку. Там Кузнецова вместе со своим мужем Вячеславом, который ранее работал над силовым катанием с клубами НХЛ, собрала тренерский коллектив. В него вошел бывший грузинский танцор на льду Отар Джапаридзе, специалист по балету Жанна Палагина и даже двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. Так в Филадельфии под ее руководством появился сильный клуб по фигурному катанию. С очевидным русским следом, поэтому почти все ученицы Кузнецовой хотя бы на базовом уровне владеют языком. Тем самым она очень удивила Софью Муравьеву и Анастасию Зинину, с которыми соревновалась на «Гран-при» в Австрии. «Она подошла к русским девочкам и заговорила с ними по-русски», — рассказала Кузнецова.

Изабо Левито. US Figure Skating

В 15 лет рост Левито всего 144 сантиметра

Естественно, большая часть тренировочного процесса идет на английском, но, так как весь тренерский штаб русскоязычный, спортсменам проще друг друга понимать после нескольких уроков великого и могучего. «Слышит и переводит она процентов сорок от нашей речи, а вот говорит похуже», — делилась успехами в изучении языка Льва Толстого и Александра Пушкина тренер Левито. Изабо — полиглот и учится в лингвистической школе. Помимо английского и русского она владеет итальянским и французским. Ее родители — итальянские эмигранты, которые переехали в США в конце 1990-х. Ее мама Кьяра Гарбери в юношестве интересовалась европейской историей и, будучи поклонницей фэнтези-фильма про Средневековье «Леди-ястреб», назвала дочь в честь героини данной картины — Изабеллы (Изабо) Анжуйской. В 2010 году Кьяра с дочкой поехали в Ванкувер, где посмотрели соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде. Левито не было и трех лет, но она донимала мать просьбами покататься самой.

Они пришли на сеанс массового катания, где случайно встретили Кузнецову. Юлия предложила попробовать регулярные занятия и не ошиблась. Уже с восьми лет Изабо вели как лидера школы, а тренеру приходилось даже спорить с мамой по поводу жизненных приоритетов дочери. Успехи в языках — это прекрасно, но все же для Кузнецовой гораздо важнее результаты в работе над прыжковыми элементами. Многим делать ультра-си мешает высокий рост. В случае с Левито проблема обратная. 15 лет она встретила со 144 сантиметрами — этого явно недостаточно, чтобы заходить на тройной аксель. И все же тренер смогла выстроить с ней работу над четверными и старается не форсировать события. Прогресс идет шаг за шагом — следом за двумя победами на юниорском чемпионате США идет медаль взрослого, а глобально Изабо мечтает выступить на Олимпиаде в Милане и выиграть на родине своей матери.