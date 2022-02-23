Юниорский ЧМ по фигурному катанию на грани окончательной отмены. Чиновники ISU вновь расписались в своем бессилии

Пока мир снимает ковидные ограничения, у фигуристов из-за ковида продолжают срываться большие международные турниры.

Казалось бы, отмены соревнований из-за коронавируса должны быть уже в прошлом. Многие страны Европы достигли высокого уровня коллективного иммунитета и снимают последние ограничения для путешественников, к тому же и штамм омикрон оказался не таким смертельно опасным, как все предыдущие. Но наш любимый Международный союз конькобежцев снова отличился не с лучшей стороны. Чиновники из ISU лучшими кризис-менеджерами не были и раньше, но услышать даже от них новость о возможной отмене юниорского чемпионата мира было большим, пусть и неприятным сюрпризом. Так как так вышло, что в эпоху завершения пандемии у фигуристов до сих пор проблемы со стартами?

В Болгарии практически нет ограничений, но возможности провести ЮЧМ — нет

Не хочется радоваться раньше времени, но пандемия все же подходит к концу. Об этом говорят как эксперты ВОЗ, так и сухая статистика: смертность падает, число вакцинированных или переболевших возрастает, на что реагируют правительства и стремятся как можно быстрее снять ограничения на пересечение границы, чтобы получить преимущества при возобновлении турпотока и перезапуске экономики. В таких реалиях разговоры об отмене турниров из-за эпидемиологических сложностей вестись не должны, разве что в одной из стран появится внезапно местная локальная болезнь и иностранцы не захотят рисковать своим здоровьем. Но о таких в солнечной Болгарии неизвестно, а с COVID-19 там все в порядке. Пик пятой волны пройден, иммунитет — у большинства граждан, а для въезда необязательно даже ПЦР-тест сдавать. Достаточно показать справку о двух дозах нашего «Спутника V» либо любой западной вакцины.

Но фигурное катание — запрещено. Сначала пресс-служба Международного союза конькобежцев говорила о новых сроках чемпионата мира среди юниоров и вместо запланированного на начало марта (7-13) турнира планировала старт в мае. Но, как сообщает сайт matchtv.ru, теперь соревнования и вовсе под угрозой, так как Болгария не может их провести. Еще раз: работают рестораны, ночные клубы и бары, казино, бассейны, театры, галереи и кинотеатры. Разве что с ограничением в 50-70% посетителей и с требованием предъявить «зеленый сертификат» о перенесенном заболевании, либо о свежей прививке в некоторых заведениях, но это уже детали. Играются матчи Первой профессиональной футбольной лиги Болгарии, турниры по теннису. Посмотрите трансляции матчей софийского ЦСКА — ни о каком жестком локдауне в стране нет и речи. Тогда о каких же проблемах говорят в ISU?

По логике ISU , под вопросом будет и взрослый чемпионат мира

«ISU постоянно следит за санитарными условиями и условиями въезда в страны, где проводятся соревнования под эгидой организации, а также за ограничениями на поездки по всему миру, — говорится в заявлении организации. — Мы были предупреждены о потенциально высоком числе случаев заражения коронавирусом среди участников из-за волны омикрон-штамма, пик которой ожидается в марте. В связи с этим мероприятие не сможет быть проведено в отведенный срок». Эти данные напрямую расходятся с показателями заболеваемости, которые, наоборот, стремятся вниз. К тому же если в ISU на тот же март, пусть и на конец месяца, планируют чемпионат мира уже среди взрослых — турнир назначен на 21-27 марта и должен пройти в Монпелье, на средиземноморском побережье Франции. Такая же страна Евросоюза, причем даже с более жестким подходом к борьбе с пандемией. Почему же здесь ни о каких отменах речи не идет?

Хотя давайте каркать не будем, зная ISU, они и на главный ЧМ могут плюнуть при первых же сложностях. Мы не утверждаем, что мир почти вернулся к нормальной реальности и для проведения больших спортивных событий нужно минимум усилий. По-прежнему организация стартов требует финансовых и политических вложений, но для их реализации нужно желание и труд чиновников федерации. Если бороться за каждый чемпионат и искать пути выхода и решения, то пусть хоть с ограничениями или в условиях «пузыря», но возможность показать себя у фигуристов будет. Сидеть и ждать, пока ситуация решится сама по себе, явно путь в никуда, только этим ISU и занимается. Как утверждают журналисты, союз объявил подачу новых заявок на проведение ЮЧМ и как раз сегодня должен быть дедлайн. Кто конкретно изъявил желание и изъявил ли вообще, неизвестно, разве что в России этого турнира точно не будет.

Наши юниорки останутся без рейтинговых очков перед выходом во взрослые

А что, если завтра на заседании совета ISU решение по новому месту проведения юниорского чемпионата мира так и не примут? В этом случае шансы на то, что он состоится, близятся к нулю. И это огромная трагедия для целого поколения спортсменов, на наших глазах теряющих важный этап в своей жизни. Юниорам повезло меньше прочих. В сезоне-2020/21 у них не было ни одного старта в принципе, китайцы проводить ЮЧМ даже в «пузыре» не решились. Осенью 2021-го худо-бедно организовали несколько этапов юниорского «Гран-при», правда, не без скандалов. Страны требовали справок о вакцинации, что само по себе от юниоров звучит глупо, так еще и российские сертификаты ту же Францию не устраивали, и мы пропустили два этапа в Гренобле, потеряв важные кубковые очки. Правда, в итоге разницы никакой, так как финал «Гран-при» отменила уже Япония из-за страха распространения омикрона.

Единственной возможностью перед выходом во взрослые показаться на серьезном уровне для наших Софьи Муравьевой и Софьи Самоделкиной, а также остальных спортсменок от 14 до 15 лет должен был стать ЮЧМ в Софии (надеюсь, все оценили иронию с тремя Софьями в одноименной столице Болгарии?), но и он теперь под вопросом. А отсутствие международного опыта — это не только ментальная проблема, но и практическая. Юниорам важно перед выходом во взрослые наработать рейтинг ISU, чтобы гарантировать себе попадание на этапы «Гран-при» и высокий посев на последние разминки крупных стартов. А как можно рассчитывать на рейтинг, если у Муравьевой с Самоделкиной в жизни ЮЧМ так и не случится? Варианты остаться еще на год в юниорах также не сильно подходят, ведь, вероятно, уже с 2023-го будет введен более строгий возрастной ценз, и девушкам важно успеть запрыгнуть в последний вагон по старым правилам.