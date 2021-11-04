В ISU хотят поднять возрастной ценз. Это навредит не только россиянам

Американцы и японцы активно осваивают ультра-си и переходят на взрослый уровень в юном возрасте.

В фигурном катании в последнее время популярно несколько тем. Среди них — поднятие возрастного ценза. К 18 годам некоторые фигуристы заканчивают карьеру. Особенно много таких случаев в женском одиночном катании, когда самый расцвет спортивного пути часто приходится на 15-16 лет. Дальше начинаются абсолютно объяснимые проблемы — человек взрослеет, меняется физически и ментально. И только спустя время преодолевает все это — с помощью проб и ошибок приходит к конечному успеху. Но не у всех есть время на такие действия: пока ты пытаешься осознать все, что с тобой происходит, приходят другие спортсмены, которые чуть моложе, и начинают выигрывать.

Поэтому сейчас есть несколько предложений от представителей разных стран увеличить возраст выхода фигуристов на взрослый уровень. Пока что он составляет 15 лет, но дата рождения при этом должна быть до 1 июля нужного года. Кто-то предлагает поднять эту цифру на один, другие — и вовсе выпускать из юниоров только совершеннолетних спортсменов. Многие думают, что это направлено против российских фигуристок, которые доминируют в женском одиночном катании, а большинство из них — как раз юные девушки. Но на самом деле и в других странах примерно в том же возрасте атлеты в разных видах фигурного катания начинают свой путь на взрослом уровне. Если бы возрастной ценз был больше 15 лет уже сейчас, то мы бы не увидели некоторых запоминающихся прокатов и не узнали о некоторых интересных спортсменах, не все из которых выступают только в женском одиночном катании.

Юма Кагияма

В сезоне-2019/20 японец считался лидером в мужском одиночном катании на юниорском уровне — Юма выиграл юношеские Олимпийские игры и был фаворитом на чемпионате мира. Но проиграл там россиянину Андрею Мозалеву. Кагияма — универсальный фигурист: у него есть музыкальный слух, хорошее владение коньком, способность интерпретировать композиции и прекрасная техника.

С базой тоже полный порядок — два четверных в короткой и три квада в произвольной программах позволили ему поехать уже на взрослое мировое первенство и занять там второе место, обыграв самого Юдзуру Ханю. Так что, основываясь только на результатах турнира в Стокгольме, Юма теперь первый номер сборной. В Швеции ему было всего 17, так что при поднятии возраста его крутые прокаты массовая аудитория увидела бы гораздо позже.

Алиса Лью

Американской фигуристке в этом году исполнилось 16 лет. Она только дебютировала на взрослом уровне вместе с несколькими российскими фигуристками, с которыми соревновалась по юниорам, — Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой, Майей Хромых и Ксенией Синицыной. На этапе «Гран-при» Skate Canada ей как раз пришлось встретиться с Камилой, а также Елизаветой Туктамышевой и Аленой Косторной. Некоторые зарубежные специалисты ставили как раз на Алису: «Ее навыки катания намного улучшились, ее умение презентовать себя просто невероятно. Я бы поставил на нее. Вообще люблю деньги», — говорил бывший канадский танцор Эшер Хилл. Примерно в том же ключе высказывалось и еще несколько экспертов. Правда, они почему-то забыли про Валиеву, которая прыгает три четверных в произвольной и два тройных акселя в двух программах. И как минимум Елизавета Туктамышева к этому времени уже тоже набирала больше.

Так что ставка не оправдалась — Алиса не очень удачно откаталась в произвольной и заняла в итоге пятое место. Но все равно это сейчас главная звезда американского женского одиночного катания. Лью — первая фигуристка, которая исполнила тройной аксель и четверной прыжок в одной программе. Еще до выхода на юниорский уровень она выиграла чемпионат США. Так что поднятие возраста негативно сказалось бы и на Алисе — пришлось бы еще пару лет соревноваться с юниорами.

Миа Калин

Американки вообще неплохо усиливаются в плане контента — четверной прыжок выучила 13-летняя фигуристка Миа Калин. Еще в середине июля она прыгала два четверных тулупа на внутренних соревнованиях. Проиграла тогда она, кстати, чуть более старшей Изабо Левито, которая тоже пошла на четверной тулуп. Правда, его не засчитали, понизив базу до тройного.

Но тенденция очевидна — не только российские одиночницы пытаются усложниться и обогнать весь мир. Остальные тоже поняли, что они могут вставлять ультра-си в программу и выигрывать за счет этого.

Дарья Павлюченко

Примеры негативного влияния повышения возрастного ценза есть не только в одиночном катании. Парница Дарья Павлюченко с 16 лет выступает на взрослом уровне вместе с Денисом Ходыкиным. На своем первом чемпионате Европы они стали пятыми, через год — третьими, но до мирового первенства пока не добрались. Но уже запомнились оригинальными соревновательными программами с кучей акробатических трюков и интересными показательными выступлениями.

До этого Даша тренировалась у Этери Тутберидзе, но та посоветовала ей перейти в парное катание: не хватало прыжкового набора для успехов в одиночном. Теперь Павлюченко/Ходыкин — претенденты на поездку на Олимпиаду в Пекине, не хватает только стабильности.

Рика Кихира

Японка, выступая на юниорском уровне, стала первой фигуристкой, исполнившей каскад тройной аксель + тройной тулуп. Через год Рика уже выиграла финал «Гран-при» среди взрослых, обогнав Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву. Тогда ей было 16 лет, и Кихира считалась фаворитом чемпионата мира — спортсменка победила еще и на чемпионате четырех континентов.

Рика все еще является одной из главных соперниц российских фигуристок, но отличается нестабильностью. Кроме этого, ее постоянно преследуют травмы, из-за которых приходится отказываться от дорогостоящих прыжков — например, лутца. Но по своему потенциалу — сюда входят сложный контент, хорошие непрыжковые элементы, неплохие компоненты — Кихира способна претендовать на любые медали.