Академия Плющенко рассталась с перспективной фигуристкой из-за «нарушения спортивной дисциплины»

Призер этапов юниорского «Гран-при» Анастасия Зинина будет искать новое место для тренировок.

В пятницу днем академия «Ангелы Плющенко» распространила в соцсетях такую информацию:

— Тренерским штабом принято единогласное решение прекратить сотрудничество со спортсменкой Анастасией Зининой за нарушение спортивной дисциплины. Со вчерашнего дня она не является спортсменом нашей академии.

Даже невзирая на межсезонье, новость громкая. 15-летняя Анастасия — одна из восходящих звезд нашего женского одиночного катания, призер этапов юниорского «Гран-при». В будущем сезоне она должна была перейти во взрослый разряд и могла претендовать на место в сборной России. При этом обычно к концу июня у фигуристов поставлены обе программы или минимум одна — интересно, что теперь с ними будет?

Что произошло

Позже Евгений Плющенко в разговоре с ТАСС уточнил причины ухода спортсменки:

— Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей запретили выполнять прыжки, однако она не слушалась тренеров, для нее важнее мнение мамы. У нас свой тренерский штаб, который отвечает за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы за ее здоровье отвечать не можем, поэтому и принято решение об отчислении Зининой.

Проблема взаимодействия тренеров и родителей остро стоит во многих группах — иногда мамы действительно требуют от своих детей даже больше, чем их профессиональные наставники. Так что жест руководителей академии логичен.

При этом сама Анастасия с доводами экс-тренера не согласилась. Хотя сначала в соцсетях оставила запись «Спасибо за все» и поставила сердечко, но в чате своего Telegram-канала написала болельщикам: «Ничего не нарушала. Так получилось», добавив, что не собирается бросать спорт. При этом вскоре вышеуказанные сообщения были удалены.

Анастасия Зинина. из личных соцсетей

Кто такая Зинина

Анастасия еще года полтора назад считалась одной из самых перспективных фигуристок 2007 года рождения. Прошлой весной она заняла четвертое место на первенстве России старшего возраста, набрав 189 баллов, и перешла из «Снежных барсов» в более статусную академию Плющенко. Начиналось для нее на новом месте все прекрасно — медали на обоих этапах юниорского «Гран-при», планировалось участие в финале, но его отменили в последний момент из-за омикрона. Несколько раз ростовчанка пробила отметку 200 баллов, получался чистый четверной тулуп...

Но запомнился совсем другой эпизод. На главном турнире сезона, юниорском первенстве страны, Зинина стала последней — 18-й — с пятью ошибками на прыжках, двумя — на вращениях и дорожкой на второй уровень, а также нарушением по времени. Настя расплакалась в зоне kiss-and-cry. На видео официальной трансляции у нее прорвалось:

— Евгений Викторович, мне надо прыгать, мне надо давать больше прыжков! Я не сделала ничего!

Анастасия Зинина. из личных соцсетей

Остается перспективной, но вариантов мало

И вот снова спор о прыжках. Теперь очевидно, что сотрудничество Зининой и Плющенко на сей раз подошло к концу. При этом спортсменка не скандалит, а говорит о расставании достаточно спокойно и о бывших тренерах отзывается уважительно. Теперь, кажется, главной ставкой академии во взрослом катании в ближайшем сезоне станет Софья Муравьева, пробившаяся в сборную.

А вот Анастасии предстоит искать новую тренерскую группу, и вариантов немного — тем более таких, которые позволят отыграться после такого броска назад. Среди возможных сценариев, по сути, лишь «Хрустальный», ЦСКА, «Москвич» и возвращение к Светлане Пановой — и почти везде тоже есть осложняющие нюансы. Пожалуй, Зинину мог бы взять Сергей Давыдов, лишившийся Самоделкиной, — но вот удастся ли вывести Анастасию на нечто большее, чем 12-е место на последнем чемпионате России?