Щербакова перешла на «клокотание души». Необычный эксперимент

Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева удивляют болельщиков на шоу.

Межсезонье спортсменов — время для экспериментов. Когда еще пробовать что-то новое, как не летом? Анна Щербакова и Камила Валиева не остались в стороне. Особенно удивила олимпийская чемпионка, представшая перед публикой сильно повзрослевшей, женственной и уточненной, но при этом не отказавшаяся от своего традиционного образа хрупкой девушки. Восприятию Анны как взрослой фигуристки сильно способствовало очень серьезное музыкальное произведение, взятое за основу программы.

Новый показательный Щербаковой

Действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова сейчас выступает в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Там она представила свой новый показательный номер под песню Булата Окуджавы «Молитва» в исполнении Регины Спектор. Номер для звездной фигуристки поставил сам Авербух, что само по себе необычно: раньше программы для Анны в основном ставил хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз.

Анна Щербакова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Лирика и драма — два подходящих Анне образа. Она может использовать их по отдельности, а может и совмещать в одной программе. Это амплуа появилось у фигуристки еще с юниоров и успело стать ее отличительной чертой. В начале олимпийского сезона Анне была поставлена короткая программа под восточные мотивы. Ее фигуристка представляла на контрольных прокатах сборной России в сентябре и на этапе «Гран-при» в Турине. На следующем этапе в Гренобле спортсменка презентовала уже новую короткую программу. Эта ситуация и показала, что ученица Тутберидзе стала заложницей образа драмы. Новая КП произвела фурор и подошла фигуристке лучше прежней программы.

Новый номер олимпийской чемпионки под Окуджаву действительно вышел очень красивым. В первой его половине много типичных и статичных «рук» для Ани. В программе у девушки привычный для зрителей и так подходящий ей самой, лиричный и драматичный образ: грустная, философская музыка, страдальческое лицо, классические «руки» борющегося человека. Много сходств с программами олимпийского сезона, однако в дорожке шагов второй половины программы можно отследить новые, более современные и динамичные движения руками, добавляющие драматизма.

«Потрясающе! Особенно вторая половина, каждое движение в такт музыке, словно тело отзывается на слова Окуджавы. Только Аня так может передавать эмоции, чувства», — отмечают болельщики в соцсетях.

Стоит отметить и выбор музыки. Это бардовская песня — особый камерный жанр, родившийся во время СССР. Булат Окуджава — один из тех самых любимых и известных авторов второй половины ХХ века, однако плохо ассоциирующийся с многотысячными стадионами. В «Молитве» мы имеем дело с очень серьезным содержанием, лирическим стихотворением, которое непросто совместить органично с пластикой движений и спортивными акцентами. «Авторская песня — это серьезные раздумья о жизни человека, может быть, трагические, может быть, острые. Ведь авторская песня родилась как раз из этих трагических раздумий, из острых сюжетов, из клокотания души», — так Окуджава высказывался о бардовском жанре.

Здесь фигуристке мало быть техничной и убедительной в хореографии. Все это нужно пропустить через себя, как это делал сам Окуджава. Надо стать его лирическим героем, то есть почувствовать и реальный жизненный опыт автора. История и его судьба неразделимы: он ушел на фронт совсем мальчишкой, не окончившим школу. Отсюда и возникла идея очень сложной, пронзительной и философской лирики: столкновение юности, любви с жестокостью мира, со смертью. Тогда мы и понимаем, насколько актуальна эта песня в наши дни и насколько трудна к воплощению на сцене еще совсем юной девушкой.

Останавливаться на этом фигуристка не планирует. «У меня сейчас очень плотный график тренировок, стараюсь возвращаться в форму, но при этом есть и много других мероприятий, так что да, буду пробовать еще что-то новое. Пока говорить не буду, что именно», — отметила она в интервью РИА «Новости».

Камила Валиева тоже не отстает

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева сейчас выступает в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в дуэте с Дмитрием Соловьевым. Для этого Валиевой пришлось выучить некоторые парные элементы. Поддержки стали для спортсменки в своем роде тоже экспериментом.

— Это было довольно необычно, но мы с Димой начали кататься потихоньку, пробовали поддержки на полу, сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, ты привыкаешь, как будто ты это делал много раз, — сказала Валиева на пресс-конференции. — Мне интересно все — и попробовать себя в шоу, и выступать на соревнованиях. В шоу это другое — ты стараешься работать на публику, передаешь эмоции. В спорте ты следишь за элементами, тоже есть образ, но более сжатый. Шоу очень даже полезно, как мне кажется, для спорта, так как ты развиваешь актерское мастерство, стараешься больше смотреть на публику.

Напомним, что ранее парные элементы в шоу пробовали многие наши одиночницы — Евгения Медведева, Алина Загитова, Аделина Сотникова и другие. После них эксперименты Валиевой выглядят несколько вторично, но для фанатов спортсменки это все равно огромный подарок. Увидеть Щербакову и Валиеву вместе с другими звездами нашего фигурного катания можно в ледовых шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки в Сочи. Камила будет выступать с 8 по 21 июля и с 29 июля по 4 августа. Анна же предстанет перед публикой с 8 июля по 8 августа.