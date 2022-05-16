С девяти лет у Тутберидзе. История Анны Щербаковой

Как складывается карьера олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

Олимпийская чемпионка 2022 года при всей своей скромности тем не менее является одной из самых известных фигуристок мира. Однако известно об Анне совсем немного. Щербакову часто называют одной из самых интеллигентных спортсменок. Эта фигуристка не пытается как-то выделиться или кого-то провоцировать, она всегда сдержана в комментариях и спокойна на публике. А скандалов с ее участием обнаружить в интернете невозможно — их просто нет.

Тем не менее путь Анны был далеко не самым простым. «СЭ» рассказывает об основных фактах из биографии фигуристки.

Детство

Щербакова родилась 28 марта 2004 года в Москве. Ее родители: отец Станислав — физик, впоследствии занялся интернет-рекламой, а мать Юлия по образованию геолог. Всего в семье трое детей, у Анны есть две сестры — старшая Инна и младшая Яна.

В фигурное катание Щербакова попала в возрасте трех с половиной лет. Ее родители привели девочку на тренировки в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». Там же тренировалась и старшая сестра спортсменки. Первыми тренерами Анны стали Юлия Красинская и Оксана Булычева.

По словам Юлии Щербаковой, мамы фигуристки, у Ани в детстве была масса увлечений. Однако выбор пал именно на фигурное катание.

— Аня всегда была очень ответственной и любознательной. В детский сад она ходила каждый день. И нам удалось совмещать тренировки с полноценным посещением школы хотя бы первые два класса. Фигурное катание — индивидуальный вид спорта, а ребенку очень важно быть социализированным.

Общения только со спортсменами недостаточно. В детском саду, школе ребенок понимает, что фигурное катание — это не весь мир, а только его маленькая часть, пусть для него и важная. Аня в детстве ходила на рисование, музыкальные занятия, в бассейн, даже в большой теннис немного попробовала поиграть. Позже от всего этого, к сожалению, пришлось отказаться, — рассказала мама фигуристки в интервью «СЭ».

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переход в группу Тутберидзе

В возрасте 9 лет Щербакова попала в группу Этери Георгиевны. Это произошло в ноябре 2013 года. И Анна работает с Тутберидзе и по сей день. Во время Олимпиады в Пекине фигуристка рассказывала, что не меняла группу, так как совместная работа дает результат.

— Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет, до сегодняшнего дня всегда тренировалась у нее. Если я не меняла группу, значит, меня все устраивает. Мы работаем эффективно, добиваемся результатов, это говорит само за себя, — заявила Щербакова.

И Анна действительно с 9 лет тренируется с Тутберидзе. И, со слов мамы спортсменки, до этого перехода мыслей о серьезной спортивной карьере своей дочери у нее не было.

— Медалей на детских соревнованиях было очень много. Но мы все равно не думали о спортивной карьере. Такое просто не приходило в голову. До перехода к Этери Георгиевне. Аня перешла к ней в олимпийский сезон, и мы видели, как готовится Юля Липницкая, Женя Медведева только начала выступать по юниорам. Тогда потихоньку стало доходить, что фигурное катание может быть чем-то большим, чем просто занятие спортом для себя, — рассказала Юлия Щербакова.

Анна Щербакова. Ксения Нуртдинова

Первые взлеты и падения

Уже спустя два года в арсенале Анны появились первые медали — в 2015-м на Мемориале С. А. Жука она выиграла серебро, а также стала третьей на турнире «Хрустальный конек». Но на пути юной фигуристки встала серьезная травма.

В начале сезона-2017/18 Щербакова сломала ногу. Перелом был настолько серьезным, что восстановление заняло почти полгода. Анне пришлось пропустить большую часть сезона. Отец фигуристки, Станислав Щербаков, назвал возвращение своей дочери на лед настоящим чудом. А ведь ей было всего 13!

— После шести недель в полном гипсе нога выглядит достаточно необычно. Кто сталкивался, знает. Это просто бесформенное нечто, которое почти не гнется и выглядит совсем не так, как вторая нога, здоровая. Ане было 13 лет, период роста, и нам требовалась очень большая вера в силу природы, чтобы успокоить себя — все выровняется, ноги станут одинаковыми, и ребенок сможет ходить как все, не хромая. Уговаривали себя с трудом. А возвращение на каток — я это воспринимал как большое чудо, не меньше, — рассказал Щербаков в интервью «СЭ».

В итоге на первом турнире после травмы — первенстве страны среди юниоров — Анна стала 13-й. Но уже спустя месяц выиграла финал Кубка России. И это было началом возвращения для фигуристки.

Четверные и выход во взрослые

Тот самый злополучный перелом Анна получила во время работы над четверным тулупом. И хоть травма смазала фигуристке весь сезон, уже в апреле 2018 года Щербакова исполнила на тренировке чистый каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера.

Все эти подвиги Щербаковой были не напрасны. В новом сезоне она вышла в финал серии «Гран-при», где стала пятой. В конце 2018 года спортсменка исполнила четверной лутц и впервые стала чемпионкой России. А завершила столь триумфальный сезон Анна, которая все еще выступала среди юниоров, с серебром мирового первенства.

Следующий сезон стал для Щербаковой дебютным на взрослом уровне. На первом же турнире Анна исполнила четверной лутц и стала первой фигуристкой в истории, которой покорился этот элемент. Затем в октябре 2019 года на этапе «Гран-при» в США спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе два четверных лутца, один из них в каскаде с тройным тулупом. После перелома ноги Анна не стала вставлять четверной тулуп в программы, но зато выучила четверной флип!

По итогам дебютного на взрослом уровне сезона Анна завоевала серебро финала «Гран-при» и чемпионата Европы, а также второй раз подряд стала чемпионкой России.

Пандемия и новые испытания

Дальше спортивная жизнь Щербаковой, как и всех в мире, была поставлена на паузу. Из-за ковидных ограничений Анна два месяца не выходила на лед.

— Последняя тренировка у Ани была 20 марта, в пятницу. А с понедельника у детей начались школьные каникулы, которые плавно перетекли в самоизоляцию. Мы совершенно не ожидали, что это продлится так долго. И вот спустя два месяца она возвращается на лед, — рассказала мама фигуристки.

К сожалению, сложная эпидемиологическая ситуация коснулась и Анны. Фигуристка выиграла два этапа Кубка России и должна была выступить на российском этапе «Гран-при», но из-за пневмонии снялась с соревнований. Сообщалось, что тесты на коронавирус у нее были отрицательные. Но болезнь оказалась серьезнее.

Накануне очередного чемпионата России, как оказалось уже после его окончания, Щербакова не откатала полностью ни одну из программ. Тренеры уговаривали ее сняться — они опасались за ее здоровье. Но Анна проявила мужество — и в третий раз стала чемпионкой России. Своим выступлением в произвольной программе с двумя четверными фигуристка довела до слез саму Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Слово, объединяющее все, что происходило, — преодоление. Для меня это было преодоление физического и морального состояния, потому что это давило — было сложно нам. Мы рады, это большая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили немного, — заявила Тутберидзе после проката Анны.

Откуда столько мотивации, столько мужества у совсем юной девочки? Ответ прост — она очень любит свое дело. Так лаконично высказывалась о своей ученице Этери Георгиевна: «Анечка просто очень любит фигурное катание».

В марте 2021 года Щербакова стала чемпионкой мира — и для этого ей даже не потребовались четверные прыжки. В конце сезона фигуристка добавила к своим медалям еще и золото командного чемпионата мира.

Золото Олимпиады и продолжение карьеры

После столь триумфального сезона Анна вновь столкнулась с трудностями. Она тяжело выступала на соревнованиях — падала с четверных, носила тейп на шее и никак не могла набрать форму. На прыжках появились недокруты, вопросы были и к вращениям. Казалось бы, олимпийские амбиции Щербаковой сходят на нет. Но на чемпионате России и Европы фигуристка финишировала второй — сразу после феноменальной Камилы Валиевой, главной надежды сборной России.

Если после первенства страны еще возникали вопросы по позиции Щербаковой в сборной России, то после европейского чемпионата все они были окончательно и бесповоротно сняты. Анна совершенно заслуженно поехала в Пекин. И стала первой!

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это олимпийское золото для нее может стать вишенкой на торте — если фигуристка решит завершить карьеру. А может и новой мотивацией для того, чтобы все-таки пойти на «Большой шлем» и попытаться выиграть недостающие турниры, чтоб встать в одну линию с Алиной Загитовой, которая выиграла все значимые старты в фигурном катании.

Понятно, что решение Анны во многом будет зависеть от возможностей российских фигуристов. На данный момент россияне не могут выступать на международных стартах. Пока Анна настроена продолжать карьеру:

— Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня, — рассказала фигуристка.

Что бы ни решила Щербакова — она уже большая чемпионка. За ее плечами большая и тяжелая карьера, в которой были как взлеты, так и падения. Ей всего 18 — впереди целая жизнь. Главное, чтоб итоговое решение сделало фигуристку по-настоящему счастливой. А в фигурном катании ее имя уже точно не забудут.