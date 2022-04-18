Она необычная, но нам это нравится.

Если рассматривать спорт как индустрию, которой надо себя как-то окупать, то в ней принято ценить людей нестандартных и интересных, которые броско говорят и не стесняются выражений. Они будут звездами на ТВ и фаворитами спонсоров.

Что произошло с Косторной?

В фигурном катании ниша Моргенштерна явно не занята, но Алена Косторная — очевидно человек из разряда незаурядных, простите за фонетический каламбур. Говорит от души, наотмашь, потом за это может поплатиться, но не изменяет себе и снова пробует в жизни новое. Конечно, для многих это «чего она мечется из стороны в сторону?» — но какой творческий человек не мечется, скажите на милость.

Вот и сейчас вокруг Алены развернулась ожесточенная дискуссия. Дело в том, что в сеть попало видео, на котором, видите ли, 18-летняя фигуристка произносит два обсценных слова.

Косторная рассказывала об инциденте на шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, охарактеризовав произошедшее как «трэшак».

— Сейчас о Жене [Семененко]. Я призываю не хоронить его заранее. Как человек, у которого было три сильных сотрясения, что я в больнице лежала по две недели, хочу сказать, что после такого с башкой у меня все в порядке. Ну, *** (самый близкий синоним — «долбанутая»), но это уже не лечится, извините меня.

Упал он сильно, ничего не сказать, но никаких сильных побочных повреждений у него нет. Встать он не мог, потому что шоу — пушки светят, темно, все в глаза и ничего не видно. Мы когда катаемся, тоже ни хрена не видим. Вчера я наугад каталась. То, что не *** (падала), конечно, хорошо, но половина на зрителей наезжала, было дело. С Женей все будет нормально, не хороните его, — сказала Алена.

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Пришлось объясниться

Мало того, что видео было предназначено для знакомых фигуристки — вероятно, фанатов, так чуть позже чемпионке Европы еще и пришлось объясняться в соцсетях. Хотя объясняться тут по большому счету не за что, и если кому и объясняться, то тому, кто слил видео в публичный доступ. Вот что написала по этому поводу Косторная.

1. Видео было выложено для людей, с которыми я общаюсь, а все мы в привычной обстановке можем красочно выражать свои мысли. Сожалею, что оно попало на всеобщее обозрение, учитывая огромное количество нецензурной лексики там.

2. Очень жаль, что я поверила и доверилась людям, которые в итоге так поступают, из чего сам напрашивается ответ, почему я очень мало и редко общаюсь с болельщиками.

3. С форматом и организацией шоу все было хорошо, потому что кататься без света в целом неудобно, нет разницы, сильно темно на арене или нет.

Не надо идентифицировать фигуристок с их образами

Удивительно, насколько живуч среди наших болельщиков образ фигуристок-ангелочков, и шире — насколько многие взрослые уверены в иллюзии святости детей. Как-то раз мне довелось побывать на родительском собрании, на котором люди старшего поколения охали от одной лишь мысли, что их чада могут играть в телефон во время урока. «Отобрать и запереть их всех в темноте!» — предлагала одна из бабушек самый эффективный метод.

Вот и тут на форумах и в чатах говорят: «Да как она могла материться на камеру?!» Не стоит такое выставлять напоказ и так далее. Люди будто напрочь забывают о своем детстве, в котором все они, конечно, уже были интеллигентами и профессорами, о том, что русским матом на улицах никого не удивишь, и используют его все, от мала до велика. Удивлю вас больше — матом орут на фигуристов во многих тренерских группах, еще фигуристы могут выпить после выступлений и даже сходить в какой-нибудь ресторан. Как и любые другие взрослые и да, дети.

Просто фигурное катание стало заложником разговора о смеси спорта и искусства — здесь спортсмены должны выражаться аристократично и брать воду у тренеров с оттопыренным мизинцем. Людям надо обознать, что Валиева на льду в белоснежно-голубом платье — не более чем образ, и фигуристы на соревнованиях катают не себя, а образы. А вне льда Валиева может, к примеру, сходить на закрытую вечеринку Евгении Медведевой.

Тогда не будет и разочарования от того, как Трусова кричит на Тутберидзе в Пекине после соревнований, не будет сожаления по поводу того, что все они так быстро уходят и перестают быть ангелочками. При этом публично не объявляя об уходе — и вряд ли из-за высокоморальных мотивов не повредить нервные клетки своих фанатов. Не сотвори себе кумира и если на клетке слона прочтешь надпись буйвол, не верь глазам своим. Ту же Косторную успели на прошлой неделе обвинить в торговле своими интервью за 100 тысяч рублей, а оказалось, судя по обилию этих интервью, что дело было в инициативном менеджере и не стоило публично вешать всех собак на фигуристку.

А Косторной надо оставаться такой, как есть. За это ее и любят.