Невероятная история из фигурного катания: американка выучила русский язык, выступает под Чайковского и выиграла чемпионат мира!

Юниорка Изабо Левито пришла к главному успеху всей жизни.

Чемпионат мира среди юниоров. Девушки

1. Изабо Левито (США) — 206,55

2. Джиа Шин (Корея) — 206,01

3. Линдси Торнгрен (США) — 199,42

4. А Сун Юн (Корея) — 195,87

5. Со Ен И (Корея) — 186,72

6. Клэр Сио (США) — 182,81

Если вы следите за новостями вокруг (а не следить сейчас невозможно), то этот набор фактов вас удивит:

— чемпионат мира среди юниоров выиграла американка, выучившая русский язык (у нее нет русских корней, просто она так прониклась), которая катает под «Русский танец» Петра Ильича Чайковского из «Лебединого озера». Согласитесь, впечатляет. Как за такую 14-летнюю девушку не болеть?

А тренеры у нее — Вячеслав (на американский манер Слава) и Юлия Кузнецовы, которые работают в Филадельфии, помогает им двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов.

Американки и кореянки поборолись бы и на юниорском чемпионате России

В воскресенье Изабо Левито с преимуществом в мизерные 54 сотых балла опередила кореянку Джиа Шин и стала новой чемпионкой мира среди юниоров, сменив Камилу Валиеву, которая удерживала титул с марта 2020 года (тогда турнир также проходил в Таллине). В прошлом сезоне юниоры пострадали больше всех — им не дали провести ни чемпионат мира, ни серию «Гран-при» из-за коронавируса. Для них форум в Эстонии вообще великое событие.

Фаворитками чемпионата в отсутствие россиянок должны были стать американки — но им оказали достойное сопротивление кореянки. Понятно, что сравнивать российские и мировые соревнования некорректно, но велик соблазн сказать, что чемпионка мира среди юниоров на нашем первенстве заняла бы -дцатое место. Много в последнее время говорится о том, что без нас мировое фигурное катание не проживет и никому оно не нужно.

На самом деле все оказалось не так. На арене «Тондираба» собралась внушительная аудитория, если не полный зал, то точно более половины. Да и результаты вполне сравнимы с нашими, что снова наталкивает на крамольную мысль, что чистый прокат с тройными лучше обилия квадов с падениями. Мысль для России отсталая, но находящая много поддержки за рубежом.

Из-за того, что практически все лидеры в Саранске свои программы завалили, иностранки даже без ультра-си бились бы с Самоделкиной и Муравьевой за серебро. Результат Левито — 206,55 — был бы в России пятым. Но всего в шести баллах от серебра, и, учитывая национальные надбавки, Левито недалеко. Акатьева, конечно, со своими 237 баллами вне досягаемости, но она в принципе соревнуется в отдельной галактике, и удержать от мировых титулов ее может только отстранение.

Нина Петрыкина. Фото Global Look Press

Наши нашлись и после отстранения россиян

Впрочем, было за кого поболеть нашим и в отсутствие России. Открывала последнюю разминку эстонка русского происхождения Нина Петрыкина, которую поддерживали на трибунах баннерами в том числе на русском языке. Публика вообще была разнородная — и корейцы с многочисленными баннерами на хангыле, и таллинские ценители фигурного катания.

Петрыкина могла побороться за медаль домашнего чемпионата мира, но на концовку ее не хватило — помимо двух «бабочек» случился «нулевой» риттбергер, с падением без отрыва ото льда. Бороться за золото оставалось кореянкам и американкам, двух из которых выводили российские тренеры.

Кореянки сделали все, чтобы отобрать титул. В конце концов, за США золото в Таллине взяли одиночник Илья Малинин, а сегодня днем танцоры брат и сестра Брауны. Джиа Шин установила личный рекорд и выиграла произвольную программу, пробив отметку 206 баллов. Давление на Левито было значительным, но она справилась. И хотя кореянка единственная делала каскад 3+3 (лутц + тулуп), у Левито нашелся ответ в виде флип + риттбергер и еще двух каскадов с лутцами во второй половине. Они и стали ключевыми. Вот что значит работа над «физикой» с тренером НХЛ — именно там работал Вячеслав Кузнецов до фигурного катания.

Изабо Левито. Фото Global Look Press

Почему Левито — наша американка?

Потому что в произвольной программе Левито исполняла «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Петр Ильич идет по миру сейчас как автор не только временной замены гимна России, но и музыки для программ зарубежных фигуристок. Это, конечно, не какое-то исключение из правил, иностранцы берут русские композиции для постановок, но стоит признать, что богатая композиторами Россия представлена довольно скромно.

Наконец в Филадельфии под руководством тренера Юлии Кузнецовой появился сильный клуб по фигурному катанию, и с очевидным русским следом. Почти все ученицы Кузнецовой хотя бы на базовом уровне владеют языком. Левито очень удивила Софью Муравьеву и Анастасию Зинину, с которыми соревновалась на «Гран-при Австрии». «Она подошла к русским девочкам и заговорила с ними по-русски», — рассказала Кузнецова.