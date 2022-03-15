Еще минус одна. Бывшая ученица Тутберидзе и Плющенко завершила карьеру в 17 лет из-за травмы

Еще одна талантливая фигуристка, Анастасия Тараканова, не смогла продержаться в женском одиночном катании до совершеннолетия.

Вчера в ленте новостей наткнулся на два заголовка подряд — 17-летняя Настя Тараканова объявила о завершении карьеры. А рядом — 44-летняя легенда американского футбола Том Брэди объявил о возвращении в спорт после годичного перерыва.

Анастасия Тараканова выигрывала этапы юниорского «Гран-при», стояла на пьедестале по итогам финала и, по меркам российской женской «одиночки», не была звездой — но подавала большие надежды. На младшем чемпионате России 2015 года она выиграла золото, на 24,5 балла опередив Анну Щербакову и на 24,7 — Александру Трусову. Чем это закончилось в начале 2022 года — мы теперь знаем.

Очень жаль, что достижения Анастасии в масштабах истории останутся лишь страницей в Википедии. Понятно, что американский футбол и фигурное катание несравнимы, от слова «совсем». Но обидная особенность последнего заключается в том, что в «фигурке» помещается лишь одна треть карьеры футболиста. И опровергнуть это может только Елизавета Туктамышева, но в данный момент не в роли мирового лидера.

Анастасия Тараканова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Причина — травма ноги

Тараканова объяснила свое решение следующим образом:

— Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. Прыгать было не так больно — ведь это секунды, а во время вращения довольно долго крутишься на одной ноге.

— Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определенный момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться. До сих пор не могу нагружать ногу каждый день, о прыжках даже речи нет.

Очень долго не принимала ситуацию. Даже приезжала на каток, выходила на лед и пыталась что-то сделать. Распространяться на эту тему категорически не хотела, поэтому не отвечала на какие-либо вопросы про соревнования. Долго не могла поверить, что уже точно все. По сей день скучаю по спорту, но стадия принятия уже позади, — заключила Тараканова в интервью matchtv.ru.

Тараканова работала со многими тренерами, среди которых выделяются Светлана Панова, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Ксения Иванова. Их всех она в интервью поблагодарила, но удержаться долго ни с одним специалистом не смогла.

Анастасия Тараканова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Изменит ли что-то повышение возрастного ценза?

Ничего неожиданного в новости об уходе нет — Тараканову действительно давно не видели на соревнованиях, она записывала видео с художественной самодеятельностью в YouTube. Да и поговаривали, что с формой у нее давно было не очень. Как теперь оказывается, Настя просто давно знала, что выступать дальше не получится. Это очень тяжелое состояние, и фигуристке можно только посочувствовать. Осенью 2020 года после выдающегося этапа Кубка России в Казани казалось, что она сможет вернуться — тогда Тараканова от «Армии фигурного катания» сумела стать третьей за Трусовой и Косторной, но то была лишь последняя вспышка. Вероятно, теперь стоит ждать прибавления в семье тренеров.

Совсем скоро на мировом конгрессе Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о повышении возрастного ценза. История Таракановой — еще одна маленькая гирька на чашу весов в пользу повышения, разделения программ на артистическую и техническую и так далее. Кажется, сопротивляться реформам уже нереально. Возможно, благодаря этому будут спасены несколько карьер фигуристок из лиги Таракановой.