Сердце российской звезды фигурного катания покорил теннисист из Казахстана. Кто отец ребенка Сотниковой?

История любви Аделины и Дмитрия.

Осенью 2022 года Аделина Сотникова удивила публику новостью о том, что она стала мамой. Притом что раньше мало кто даже догадывался о беременности фигуристки. Позднее спортсменка раскрыла личность отца ребенка — им оказался теннисист Дмитрий Попко, который на международной арене выступает за Казахстан. На днях пара отправилась в первый семейный отпуск — Аделина делится трогательными снимками и роликами.

Дмитрий Попко. Фото Global Look Press

Кто такой Дмитрий Попко

Избранником олимпийской чемпионки стал теннисист. Дмитрий родился в Санкт-Петербурге, но впоследствии принял решение сменить спортивное гражданство, так как не смог раскрыть свой потенциал на родине. Этим же путем проследовали более десяти представителей нашего тенниса.

В настоящее время Попко выступает за Казахстан. За свою карьеру игрок успел выступить в квалификациях турниров «Большого шлема» и показать себя на Кубке Дэвиса — пока без особых успехов. Не так давно спортсмен стал победителем турнира в Пенсаколе (США) и завоевал свой 20-й титул в профессиональной карьере.

Текущий сезон Попко проводит исключительно на грунте. В социальных сетях Дмитрий не делится подробностями своей личной жизни. Зато Аделина уже неоднократно показывала своего возлюбленного в профиле.

Аделина Сотникова с сыном. Фото Соцсети

Секретные отношения

О романе Попко с Сотниковой практически ничего не было известно. Аделина не выставляла напоказ свои отношения даже после появления ребенка. Уже через некоторое время в интервью каналу «Откровенно с Татаркой» фигуристка раскрыла имя отца ребенка и показала его широкой публике.

Она также поведала, что пара много времени проводит в разлуке. Все потому, что Дмитрий — действующий спортсмен и часто уезжает на соревнования. И даже такую важную новость о том, что у пары будет ребенок, Аделине пришлось сообщать будущему отцу по телефону.

«Он в шоке был. К сожалению, не лично — любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, какая у него будет реакция», — поделилась Сотникова.

Решение не рассказывать об отношениях широкой публике было, по словам фигуристки, обоюдным. «Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище», — рассказала фигуристка.

Зато Аделина не сдерживает своих эмоций по поводу появления ребенка — и с удовольствием делится снимками своего малыша, а также общается с подписчиками в социальных сетях на «мамские» темы.

Аделина Сотникова с сыном. Фото Соцсети

Ребенок и брак

О своей беременности Сотникова не говорила. К тому же ей удавалось скрывать свое положение. Но уже через некоторое время после появления первенца фигуристка сообщила, что у нее родился сын и его назвали Адрианом.

Беременность оказалось неожиданной как для Аделины, так и для ее возлюбленного. Он даже предположил, что это может быть шуткой.

«Когда у нас был разговор по поводу детей, он думал, но не в настоящий момент. Когда я ему сказала в апреле, он спросил: «Это что, первоапрельская шутка?» Я говорю: «Нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка». — «Может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, еще один сделаешь?» Он не ожидал такое узнать.

Причем у него турнир идет, я ему не вовремя сказала, что беременна. То есть все мысли не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна», — рассказала Сотникова.

Сейчас пара проводит свой первый семейный отпуск. Но влюбленные пока не спешат связывать себя узами брака. Дмитрий считает, что женитьба — дело ответственное и они с Аделиной «придут к этому постепенно». Но кажется, что Сотникова и Попко уже счастливы — и без штампа в паспорте.