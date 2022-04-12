Валиева и Щербакова выступят на шоу Авербуха. Что это значит для их тренировок в «Хрустальном»?

Могут ли звезды Олимпиады-2022 поучаствовать в «Ледниковом периоде» вместо турниров?

К апрелю сезон в фигурном катании уже заканчивается, и начинается пора постановок и подготовки к новому сезону. На это же время выпадает и часть основного заработка спортсменов — участие в ледовых шоу. Обычно такие проходят в Японии, США и Канаде, сейчас же россияне вынуждены участвовать в концертах только в своей стране. В апреле на каждой неделе проходит по два, а то и по три гала-вечера, а организуют их три человека — Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Илья Авербух. Логично, что в проекте тренера «Хрустального» участвуют ее ученики во главе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Камилой Валиевой и Анной Щербаковой. В остальные шоу приглашают разных фигуристов, включая вышеупомянутых чемпионок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Валиеву Авербух уговорил выступить в «Ледниковом периоде» — сначала 3 апреля в Санкт-Петербурге, а потом и 15-16 апреля в Москве.

Участие в шоу — дорога в «Ледниковый период»?

Но не все четко понимают, что речь пока идет только о единичных гала-концертах. В шоу будут выступать и звезды прошлого сезона проекта «Ледниковый период», но пригласили туда и действующих фигуристов. Из команды Тутберидзе на юбилей к Татьяне Анатольевне Тарасовой приедут Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. И это будет не предательство родного штаба (такие разговоры ведутся в свете того, что Авербух на днях объявил о создании собственной тренерской группы), а всего лишь способ заработать и, возможно, попробовать поработать с другим хореографом. Второе пока что под сомнением — непонятно, будет ли Илья Изяславович ставить специальные программы для шоу, но для расширения возможностей фигуриста это было бы полезно.

Может ли выступление в простом гала-вечере вылиться во что-то большее типа участия в новом сезоне «Ледникового периода»? Прямой взаимосвязи тут нет — все-таки многие были на шоу, но их не приглашали покататься со звездой. Хотя в будущем такой вариант возможен — в последние годы в проект стараются звать недавно закончивших известных фигуристов — Наталью Забияко, Александра Энберта, Евгению Медведеву, а чуть ранее — Аделину Сотникову. Теперь ряды теоретически могут пополнить та же Анна Щербакова или Камила Валиева. Камиле, правда, будет сложнее — все-таки спортсменке еще долго до совершеннолетия, и могут возникнуть трудности с выбором образов для программ. Да и Валиевой еще рано заканчивать со спортом, а пропуск сезона (нельзя выступать одновременно в ледовом шоу и участвовать в спортивных турнирах) будет означать как минимум перерыв в карьере.

Кто может попробовать себя в ледовых проектах вместо спортивного сезона

Анна Щербакова же после Кубка Первого канала говорила, что будет рассматривать продолжение карьеры в зависимости от формата следующего сезона — конкретно такие слова в ее речи не звучали, но смысл такой. И если международных соревнований для россиян не будет, то вполне можно будет выступить в чем-то околоспортивном и примерить на себя разные образы. Вот вы представляете сейчас Щербакову в паре с каким-то известным актером, блогером или музыкантом? А катающейся под рок или хип-хоп? Наверняка вообразить себе такое сложно, но будет круто увидеть олимпийскую чемпионку другой.

Вероятным кандидатом на присоединение к проекту кажется Елизавета Туктамышева — она уже и взрослая, и титулованная, и сама заявляла о желании поучаствовать. Почему-то к Лизе приклеилось звание исполнительницы программ только с цыганскими мотивами. На самом же деле в арсенале фигуристки были танго, несколько рок-постановок, работа от солиста Мариинского театра Юрия Смекалова «Хроники заводной птицы» и «Болеро». Разнообразный репертуар, как и целый ряд разных постановщиков, с которыми поработала Туктамышева, — Илья Авербух, Адам Соля, Никита Михайлов, итальянские танцоры Анна Капеллини/Лука Ланотте, Ше-Линн Бурн, Бенуа Ришо, Джеффри Баттл и Стефан Ламбьель. К тому же чемпионка мира общительная, открытая, любит давать интервью и привыкла к вниманию — идеальный кандидат на участие в подобном шоу.

Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro сказал, что осенью шоу не будет — обычно же оно начиналось именно в этот период и заканчивалось в январе. Это связано с подготовкой к концерту 15 и 16 апреля, а также с тем, что хореограф теперь работает и в качестве тренера — занимается с юниорскими дуэтами. Сейчас ему нужно время для адаптации, для того чтобы посмотреть, успевает ли он всем заниматься. Может быть, шоу сможет выйти в первой половине 2023-го или вернуться год спустя. К тому времени и некоторые фигуристы уже определятся, что же им делать с продолжением карьеры, а рейтинги проекта могут снова вырасти.

Да и в любом случае можно успеть поучаствовать в каком-то похожем проекте или вообще кардинально других — возможности наверняка будут. Но это все идет вкупе с решением о приостановке карьеры, ее завершением или продолжением. Назвать предательством тренерского штаба это точно нельзя — это же не переход к другому специалисту для улучшения спортивных результатов, а просто способ саморазвития и точек опор для будущего.