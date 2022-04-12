Без россиянок юниорский чемпионат мира может остаться без ультра-си. Революция имени Трусовой откладывается

Только одна участница предстоящего турнира в Таллине пыталась исполнять триксель на международных соревнованиях.

Последние крупные юниорские старты проходили осенью 2021 года. Этапы «Гран-при» тоже получились скомканными — россиян не пускали во Францию из-за вакцины. Поэтому правила были немного изменены — в финал отбирались участники, выигравшие хотя бы один этап. Если таких было меньше шести, то проходили фигуристы с более низким местом. Остальное ранжировалось по набранным баллам. Финал отменили — опять же из-за коронавируса, а юниорский чемпионат мира пришлось сдвинуть на месяц. Болгария отказалась от его проведения, и новой площадкой для определения лучших юниоров мира стала Эстония. Вот только понять, кто на самом деле является самым крутым фигуристом, не получится. Российских спортсменов снова не пускают участвовать в международных стартах. Остается оценивать конкурентов — следить, кто и какие прыгает ультра-си и насколько успешно это получается сделать в программах.

Скоромные иностранки

Революция в женском одиночном катании началась, когда Александра Трусова стала пытаться исполнять сначала четверной сальхов, потом добавить в произвольную тулуп, лутц и флип. Да, Микки Андо прыгала тот самый сальхов в юниорах еще много лет назад, тройной аксель тоже делали и японки, и американки, но это все-таки не было массовым событием. Спустя четыре года после первых международных попыток Трусовой ультра-си прыгают почти все в группе Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, продолжает исполнять тройной аксель Елизавета Туктамышева, включаются в гонку японки, американки и кореянки.

Без россиянок, конечно, выиграть теперь проще — если раньше без четверных и трикселя ты не мог рассчитывать на приличное место (на пьедестал-то уж точно), то теперь достаточно чисто откатать программы. Так что в короткой программе на чемпионате мира никто даже не заходил на тройной аксель, единственный разрешенный ультра-си. В произвольной дело обстояло получше — Алиса Лью с недокрученным трикселем выиграла бронзу, а кроме нее этот же элемент выполняли Ю Ен, Мана Кавабе и Вакаба Хигучи. Но все равно скромненько, если вспомнить пять четверных Трусовой в произвольной, три трикселя в двух программах Туктамышевой, пять ультра-си Камилы Валиевой (в ее лучшей форме), два или три квада Анны Щербаковой.

К чему вообще дополнительные усилия?

На юниорский чемпионат мира в Софии, столице Болгарии, должны были отправиться три Софьи из России — Акатьева, Муравьева и Самоделкина. Две первые отобрались и в финал «Гран-при», Самоделкина же была второй запасной. Кроме россиянок (а там должны были выступить еще и Вероника Жилина и Аделия Петросян) в финале должны были выступить две американки — Изабо Левито и Линдси Тонгрен. Эти фигуристки как раз поедут в Таллин и будут главными претендентками на медали.

Линдси владеет акселем в три с половиной оборота — фигуристка зашла на него в Любляне, но сильно не докрутила. Изабо катается стабильнее и прыгает четвертной тулуп на тренировках, но на соревнованиях пока даже не пытается. Японка Ринка Ватанабе владеет тройным акселем и исполняла его на национальных стартах, но всегда с недокрутом. Ее подруга по команде Рион Сумиеши делала четверной тулуп только на тренировках. На этом, пожалуй, все. И далеко не факт, что что-то из этого вообще появится в прокатах — вероятность ошибиться на сложном элементе велика, а вот исправить ошибку еще труднее. Россиянок же, штампующих ультра-си, не будет — к чему вообще дополнительные усилия?

Кроме Софий сделать тройной аксель могла бы выступающая за Белоруссию Варвара Кисель, которая уже делала триксель на этапе «Гран-при». Он был полностью докручен, с хорошим выездом и получил положительные надбавки. Но белорусов на чемпионате мира тоже не будет.

Без того, кто готов вести за собой всех остальных, прогресс останавливается. Да, есть проблема, что женские квады и триксели не всегда чистые и полностью докрученные, но это другая проблема. Уже долгое время болельщики и специалисты говорят, что ультра-си — привычное дело в женском одиночном. Но по факту это не так — когда одной страны по какой-то причине на международной арене не стало, практически все перестали исполнять сложные элементы. Другое дело в мужском одиночном — там из-за отсутствия японцев, россиян или американцев ничего не поменяется в плане исполнения ультра-си — все равно будут делать четверные. Поэтому до настоящего внедрения сверхсложных элементов у девушек еще должно пройти время — и с учетом непонятного срока невыступления россиянок, оно может еще увеличиться.