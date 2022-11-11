Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?

Интересное возвращение на лед от американки Бреди Теннелл.

Сегодня в британском Шеффилде стартует очередной этап серии «Гран-при» от ISU. Со спортивной точки зрения главная интрига турнира — возвращение американки Бреди Теннелл. Она была одной из сильнейших фигуристок за пределами России, но пропустила олимпийский сезон из-за проблем со здоровьем.

Травмы не позволили ей выступить и в начале сезона, поэтому полноценная презентация программ состоится только в середине ноября. И Бреди есть чем удивлять. Еще на тренировке многие обратили внимание, что в дополнение к музыке Теннелл использует цитаты из речи экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Нас ждет политическое высказывание прямо на льду?

Грета Тунберг. Фото Global Look Press

Лидер сборной США цитирует на льду экологическую активистку

Помните, сколько разговоров было вокруг необычной произвольной Камилы Валиевы? Наша олимпийская чемпионка представила программу про свои переживания вокруг Игр в Пекине-2022, при этом использовала записи телевизионных репортажей о себе в качестве аудиосопровождения. Ход поняли не все, и после контрольных прокатов (по сути — тренировки перед зрителями) от этого решения отказались. Во всяком случае на российском «Гран-при» Валиева уже выступала без лирических дополнений, только с музыкой. Программу Камилы обсуждали по обе стороны океана. Не будем говорить, что есть прямая взаимосвязь, но теперь американка Бреди Теннелл решила пойти дальше. В эти выходные она собирается выступать под речи экоактивистки Греты Тунберг. По крайней мере цитату из знаменитого выступления норвежки в ООН услышали на прогоне произвольной Теннелл. Сначала звучит привычная музыка Антонио Вивальди, а затем все четче становится слышно Тунберг.

«Все это неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана. Но вы все приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете!» — слышно в отрывке с тренировки, который выложили в интернет. Полной версии программы у нас пока нет, так что непонятно, будет ли Теннелл использовать и следующие слова Греты. Скорее всего, она их вставит, ведь именно в них и есть основной смысл ее эмоционального послания планете. «Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами, — говорила Тунберг с трибуны Организации Объединенных Наций в 2019 году. — И все же я одна из счастливчиков. Люди страдают. Люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Мы находимся в начале массового вымирания, и как можно говорить о деньгах и сказках о вечном экономическом росте. Да как вы смеете!»

Бреди Теннелл. Фото Global Look Press

Теннелл пропустила Олимпиаду в Пекине и теперь готовится к Милану

Программу Бреди поставил видный французский хореограф Бенуа Ришо, к которому она обратилась в межсезонье с целью перезагрузить карьеру. Судя по последним интервью, над техникой Теннелл продолжает работать в США с Томом Закрайчеком, а вот эстетику отдала на откуп европейцам. В короткой ей предложили немного исправить программу прошлого года под Restrictus Марио Батковича, а вот в произвольной она покажет «Времена года» с необычной подачей. До конца идея Теннелл нам неизвестна, ведь публично она никогда ранее о своих переживаниях за экологию не говорила и либретто программы в прессе не поясняла. Мы вообще в деле Бреди не видели давным-давно. Еще с ЧМ-2021 в Стокгольме, того самого, где после трех видов из четырех играла музыка Петра Чайковского. Теннелл там выступила не очень удачно (девятое место), но перед олимпийским сезоном считалась железным кандидатом в сборную.

Планам поехать в Пекин на Игры помешала травма, поэтому наверняка Бреди и осталась в спорте — теперь она планирует кататься до Милана-2026. У нее в арсенале нет ультра-си, однако она исполняет дорогой и редкий каскад тройных лутца и риттбергера, пусть и с переменным успехом. Поэтому в условиях, когда россиянок с четверными на соревнования под эгидой ISU не допускают, шансы на призовые места у Бреди крайне высокие. Вопрос только в ее готовности, ведь сезон она начинает с запозданием — на внутренние турниры, «челленджеры» и Japan Open фигуристка приехать не смогла. Поэтому мы и увидим ее программы впервые только ближе к зиме. Большой вопрос теперь, как на них отреагируют судьи и ISU. Настолько прямого политического высказывания на соревнованиях по фигурному катанию еще не было. Музыка с подтекстом была, а вот чтобы публичная речь с определенными призывами?..

Успех программы Теннелл может открыть ящик Пандоры, и совсем скоро каждый фигурист сможет использовать свой прокат для того, чтобы высказать свою позицию по тому или иному вопросу. Собственно говоря, ничего не мешало это делать и раньше — запрет на слова к музыке ISU снял еще в начале этого века. Так что вопрос только в риске быть непонятым строгим судейским корпусом, которому те же радикальные идеи экоактивизма могут быть не близки. А о том, насколько оценки в фигурном катании (особенно за компоненты) вещь субъективная, и говорить не стоит.